Kulturnachrichten

Mittwoch, 2. Januar 2019

Proteste nachdem Frauen Hindu-Tempel betreten Tempel wurde anschließend "Reinigungsritual" unterzogen Mit Hilfe der Polizei haben sich zwei Inderinnen Zutritt zu einem heiligen Hindu-Tempel im Süden des Landes verschafft, der bis vor kurzem für Frauen im gebärfähigen Alter verboten war. Nach Behördenangaben betraten sie kurz vor Sonnenaufgang heimlich unter Polizeischutz den Sabarimala-Tempel im Bundesstaat Kerala und verließen später das Heiligtum unentdeckt. Ihre Aktion sorgte für heftige Proteste erzkonservativer Hindus, der Tempel wurde anschließend einem "Reinigungsritual" unterzogen. Das Oberste Gericht des Landes hatte im vergangenen September nach einem jahrelangen Rechtsstreit das Zutrittsverbot für Frauen zwischen zehn und 50 Jahren zu dem Tempel aufgehoben. Frauenaktivistinnen versuchten seither immer wieder vergeblich, zu dem auf einem Berg gelegenen Schrein für den Gott Ayyappa zu gelangen. Sie wurden jedoch stets von Hindu-Traditionalisten abgehalten.

Grütters für offensivere Rückgabe von Kolonialobjekten "Wir sollten von uns aktiv auf die Nachfahren zugehen" Die Debatte um geraubte Kulturgüter aus der Kolonialzeit nimmt weiter an Fahrt auf. Kulturstaatsministerin Monika Grütters regte in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an, offensiver über Rückgaben an die Herkunftsvölker nachzudenken. "Einfach nur passiv abzuwarten, bis jemand etwas zurückhaben möchte, ist nicht der richtige Weg, um unsere koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten", sagte CDU-Politikerin Grütters. "Wir sollten von uns aktiv auf die Nachfahren zugehen." Bei menschlichen Gebeinen gilt es schon lange als selbstverständlich, dass die Nachfahren ohne Wenn und Aber Anspruch darauf haben. Das könnte nach Meinung von Grütters künftig auch bei Kunst- und Kultobjekten sein, die für das kulturelle Selbstverständnis afrikanischer Völker wesentlich sind.

Netflix nimmt Salman-Satire aus dem Programm Streaming-Dienst reagiert auf Beschwerde des saudi-arabischen Königshauses Der Streamingdienst Netflix hat in Saudi-Arabien die Folge einer Comedy-Show zurückgezogen. Netflix bestätigte am Dienstag, dass die Episode in Saudi-Arabien nicht mehr gezeigt wird. In der Folge der Satire mit dem Titel "Patriot Act with Hasan Minhaj" zog der 33-jährige US-Komiker Minhaj über Kronprinz Mohammed bin Salman wegen der Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul sowie über Riads Militäreinsatz im Jemen her. "Wir unterstützen mit Nachdruck weltweit die künstlerische Freiheit und haben die Folge nur in Saudi-Arabien zurückgezogen, nachdem wir eine rechtskräftige Aufforderung erhalten haben", erklärte eine Sprecherin des Streamingdienstes. Wie die britische Zeitung "Financial Times" berichtete, reagierte Netflix auf eine Erklärung des Informationsministeriums in Riad, wonach die Satire gegen ein Gesetz zur Cyber-Kriminalität verstoße. Der Regierungskritiker Khashoggi war am 2. Oktober im Konsulat seines Landes in Istanbul von saudiarabischen Agenten getötet worden.

Größtes Barockschloss im Baltikum mit neuer Leitung Vorgänger Lancmanis geht nach 43 Jahren in Ruhestand Nach mehr als 40 Jahren ist das auch als "lettisches Versailles" bezeichnete Schloss Rundale unter neuer Leitung: Laura Luse hat ihr Amt als Direktorin des größten Barockschlosses im Baltikum angetreten. Die promovierte Kunstexpertin ist Nachfolgerin des in Ruhestand gehenden Imants Lancmanis (77), der sich mehr als ein halbes Jahrhundert der Restaurierung des einstigen Sommersitzes des kurländischen Herzogs Ernst Johann von Biron aus dem 18. Jahrhundert widmete. Lancmanis begann 1964 seine Arbeit im Museum, seit 1975 war er Direktor des rund 80 Kilometer südlich von Lettlands Hauptstadt Riga gelegenen zweistöckigen Palastes.

Uffizien verlangen Bild von Deutschland zurück Gemälde wurde von deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg geraubt Das Ölgemälde "Vaso di Fiori" des holländischen Malers Jan van Huysum (1682-1749) befinde sich bei einer Familie in Deutschland, erklärte der deutsche Direktor der Gemäldegalerie, Eike Schmidt. Diese habe es trotz zahlreicher Anfragen des italienischen Staates immer noch nicht an das Museum zurückgegeben. Das Werk sei jahrzehntelang verschwunden gewesen und erst 1991 nach der Wiedervereinigung aufgetaucht. Verschiedene "Vermittler" hätten sich seitdem mit den italienischen Behörden in Verbindung gesetzt und eine Ablösesumme verlangt. Das Gemälde sei aber im Besitz des italienischen Staates und daher nicht "veräußerbar oder erhältlich", so die Gemäldegalerie.

Madonna begeistert mit Überraschungsgig Popdiva singt "Like a Prayer" und Elvis im Stonewall Inn Die legendäre New Yorker Schwulenbar Stonewall Inn hat sich bei Madonna für ihren Überraschungsauftritt in der Neujahrsnacht bedankt. "In ihrer ganzen Karriere hat sich Madonna für die Gleichberechtigung aller stark gemacht", schrieben die Betreiber auf Facebook. Die 60-jährige Popsängerin war nach Mitternacht mit ihrem 13-jährigen Adoptivsohn David auf der Bühne erschienen, um ihre Hymne "Like a Prayer" und den Elvis-Klassiker "Can't Help Falling In Love" zu singen. Die Bar in der Christopher Street war im Juni 1969 Ausgangspunkt für den ersten, großen Widerstand gegen die staatliche Diskriminierung von Homosexuellen. In diesem Jahr begeht das Stonewall Inn den fünfzigsten Jahrestag des danach benannten Christopher Street Days.