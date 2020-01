Kulturnachrichten

Montag, 20. Januar 2020

"Parasite" überzeugt SAG Die amerikanische Schauspielergewerkschaft SAG hat zum erstenmal einen nicht-englischsprachigen Film ausgezeichnet: Der südkoreanische Film "Parasite" von Bong Joon Ho erhielt unter großem Jubel den Preis für das beste Ensemble. Schauspieler Lee Sun Kyun sagte nach der Show: "Wir fühlen uns gerade ein bisschen wie Parasiten in Hollywood."

Geraubte Kunstwerke kommen zurück nach Gotha Nach ihrem Diebstahl vor rund 40 Jahren sollen fünf hochkarätige Gemälde nun wieder zurück nach Gotha kommen. Vertreter der Stiftung Schloss Friedenstein wollen dazu am Montag Näheres bekannt geben. Auch Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch soll dabei sein. Er war maßgeblich an den Rückgabeverhandlungen beteiligt. Die Bilder galten nach dem mysteriösen Diebstahl 1979 als verschollen. 2018 wurden sie über einen Anwalt der Stiftung Schloss Friedenstein zum Kauf angeboten. Im September 2019 kam es dann schließlich zur Übergabe der Werke. Am vergangenen Freitag wurden sie nach Abschluss von Untersuchungen zu ihrer Echtheit und ihrem Zustand in Berlin öffentlich vorgestellt.

Facebook überstezt Xi Jinping mit "Herr Drecksloch" Der Internetkonzern Facebook hat sich für einen peinlichen Fehler bei der Übersetzung des Namens von Chinas Staatspräsident Xi Jinping entschuldigt: Auf myanmarischen Facebook-Seiten war Xis Name während dessen Staatsbesuch am Samstag falsch aus dem Birmanischen ins Englische übersetzt worden - als "Drecksloch". Der Fehler bei der automatischen Übersetzung führte unter anderem dazu, dass auf der offiziellen Facebook-Seite der myanmarischen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi am Samstag Eintragungen zu finden waren wie "Herr Drecksloch, Präsident von China, kommt um 16.00 Uhr an" oder "Der Präsident von China, Herr Drecksloch, hat sich ins Gästebuch des Abgeordnetenhauses eingetragen."

Shitstorm: Eidinger mit Luxustasche vor Obdachlosen Eine Tasche aus Rindsleder, die aussieht wie eine Aldi-Tüte und 550 Euro kostet? Ja, die gibt es wirklich - und sie hat Schauspieler Lars Eidinger heftige Kritik eingebracht. Eidinger hat die Tasche zusammen mit dem Designer Philipp Bree entworfen. Im Netz ist ein Foto von ihm zu sehen, wie er damit vor einem Obdachlosen-Nachtlager posiert. Ob es sich um ein echtes handelte, war zunächst unklar. Das Foto erhitzte die Gemüter auf Twitter - zahlreiche User äußerten sich kritisch. Eidinger selbst reagierte zunächst nicht auf die Kritik - auf seinem Instagram-Account postete er zuletzt ein Hotelbett. In einem Interview mit dem "Tagesspiegel" hatte er zuvor über die Tasche gesagt: "Das ist überhaupt nicht als Luxusartikel gedacht, sondern eher als Hommage an die Dinge des täglichen Gebrauchs." Von der Tasche soll es eine limitierte Auflage von 250 Stück zu kaufen geben.

Neues Programm für begabte Nachwuchsforscher Der Freistaat Bayern fördert besonders begabte Doktorandinnen und Doktoranden künftig mit dem Marianne-Plehn-Programm. Dieses solle es Promovierenden ermöglichen, ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes mit einer vom Elitenetzwerk Bayern finanzierten Viertelstelle an einer bayerischen Universität zu vereinen, teilte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) in München mit. Benannt ist das Programm demzufolge nach der Biologin Marianne Plehn (1863-1946), der ersten Professorin in Bayern. König Ludwig III. verlieh Plehn 1914 wegen ihrer Verdienste um die Begründung der Fischpathologie den Titel eines Königlichen Professors.