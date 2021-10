Kulturnachrichten

Sonntag, 24. Oktober 2021

Papst würdigt Maria Montessori Papst Franziskus hat die italienische Reformpädagogin und Ärztin Maria Montessori als "eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens des zwanzigsten Jahrhunderts" gewürdigt. Sie habe in der Bildung einen "tiefen Eindruck hinterlassen" und zu einer "friedlicheren und brüderlicheren" Welt beigetragen, heißt es in einem am Samstag veröffentlichten Brief an den Präsidenten der Nationalen Montessori Werke in Rom, Benedetto Scoppola. Unterzeichnet wurde der auf den 7. Oktober datierte Brief von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, Anlass ist ein Kongress zum 150. Geburtstag der Pädagogin. Montessori trat für den Leitsatz ein, Kinder durch Hilfe zur Selbsthilfe und mehr Zeit zu selbstständigen Personen zu erziehen. Ihre damals neuartige Pädagogik verbreitete sich sehr bald schon rund um den Globus. Weltweit gibt es aktuell rund 22.000 Montessori-Einrichtungen in weit über hundert Ländern. In Deutschland arbeiten laut Montessori-Dachverband mehr als 1.000 Schulen und Kitas nach den Prinzipien der Pädagogin.

Heide-Marie Härtel erhält Tanzpreis Bei einer Gala im Alto-Theater Essen wurde Heide-Marie Härtel mit dem Deutschen Tanzpreis 2021 geehrt. Die Gründerin und Leiterin des Deutschen Tanzfilminstituts Bremen habe in die Welt des Tanzes starke Zeichen und bewegende Bilder gesetzt, heißt es in der Begründung der Jury. Mit ihrem Lebenswerk verbinde sich eine weltweit herausragende Institution und der Impuls, Tanz im Medium des Films festzuhalten und zu neuem Leben zu erwecken. Die ausgebildete klassische Tänzerin Heide-Marie Härtel war zunächst Mitglied der Tanzkompagnie, die Johan Kresnik in Bremen aufgebaut hatte. 1978 beendete sie ihre Laufbahn als Ballettänzerin. Nach einem Studium der Kulturwissenschaft begann sie, die deutschen Tanzszene filmisch zu dokumentieren. Der Deutsche Tanzpreis ist der renommierteste Preis für den Tanz in Deutschland. Er wird jährlich seit 1983 vergeben.

Peter Dijkstra wird neuer Leiter beim BR-Chor Peter Dijkstra kehrt ab der Saison 2022/23 als Künstlerischer Leiter zum Chor des Bayerischen Rundfunks zurück. Der Niederländer, der derzeit Chefdirigent des Nederlands Kamerkoor ist, hatte die Position beim Chor des BR bereits von 2005 bis 2016 inne, wie der Bayerische Rundfunk Samstag mitteilte. Der aktuelle Künstlerische Leiter Howard Arman, dessen Vertrag nach sechs Spielzeiten ausläuft, bleibe dem Chor als Gastdirigent erhalten. Der Vertrag mit Dijkstra läuft ab der Spielzeit 2022/23 für drei Jahre. Der gebürtige Niederländer studierte Chordirigieren, Orchesterleitung und Gesang u.a. am Königlichen Konservatorium in Den Haag. Regelmäßig arbeite Dijkstra mit bekannten Vokalensembles zusammen, etwa mit dem RIAS Kammerchor Berlin, dem Estonian Philharmonic Chamber Choir, sowie dem Collegium Vocale Gent und den BBC Singers.