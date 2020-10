Kulturnachrichten

Samstag, 10. Oktober 2020

Papst würdigt italienischen Dichter Dante Papst Franziskus hat den italienischen Dichter Dante Alighieri (1265-1321) als "Propheten der Hoffnung" gewürdigt. Anlass ist der 700. Todestag des berühmten Philosophen im kommenden Jahr. Bei einer Audienz am Samstag äußerte Franziskus die Hoffnung, das Dante-Festjahr werde für viele Menschen Anlass sein, um die Werke des Autors wieder zur Hand zu nehmen. "Dante lädt uns einmal mehr dazu ein, den verlorenen oder verdunkelten Sinn unseres irdischen Wegs wiederzufinden", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche vor einer Delegation aus Ravenna, wo sich das Grab des Künstlers befindet. Dante ist einer der bekanntesten Dichter der italienischen Literatur sowie des europäischen Mittelalters. Er starb im Exil, fern seiner Heimat Florenz.

Akademien kämpfen für "Freiheit der Kunst" Mit einem Zusammenschluss von bisher rund 60 Institutionen wollen Akademien in Europa gemeinsam für die "Freiheit der Kunst" kämpfen. "Wir erleben derzeit in einigen Ländern Europas eine Kulturpolitik, die Kunst und Kultur nur national begreift und zunehmend reglementiert", heißt es in einem am Samstag in Berlin veröffentlichten Manifest. Dadurch gerate die Autonomie vieler Akademien, Museen und Kulturinstitutionen in Gefahr. Die Unabhängigkeit künstlerischer Positionen und Institutionen von politischen, nationalen, religiösen Festschreibungen sei aber Grundlage der Demokratie, heißt es weiter. Zugleich müssten Kunst und Kultur "zu einem integralen Bestandteil europäischer Politik werden".

Goethe-Institut will mehr interkulturelle Bildung Das Goethe-Institut will die Erfahrung seiner weltweiten Einrichtungen für mehr interkulturelle Bildung in Deutschland nutzen. Vor dem Hintergrund einer immer diverser werdenden Gesellschaft arbeite man an Konzepten, wie die Institute ihre Angebot in diesem Bereich weiterentwickeln können, sagte der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Ebert, der Nachrichtenagentur dpa. Deutschland werde durch Zuwanderung, Geflüchtete oder die Anwerbung von Fachkräfte zunehmend diverser. Das sei durch die Pandemie etwas in den Hintergrund geraten. Aber das Thema werde auf jeden Fall wiederkommen, weil man Fachkräfte brauche, sagte Ebert.

Twitter verschärft Regeln vor US-Präsidentenwahl Twitter trifft zusätzliche Vorkehrungen, um einen Missbrauch des Dienstes rund um die US-Präsidentenwahl am 3. November zu vermeiden. So sollen alle Tweets, in denen Vertreter der Demokraten oder der Republikaner vorzeitig ihren Wahlsieg erklären, mit Warnhinweisen versehen werden, wie der Kurznachrichtendienst mitteilte. Im Fokus stünden zudem die Tweets von Politikern, denen mehr als 100.000 Nutzer folgen. Sollten diese irreführende Informationen twittern, würden die Kurznachrichten mit einem Warnhinweis versehen. Beiträge, in denen zur Einmischung in den Wahlverlauf oder Gewalt aufgerufen wird, will das Unternehmen sofort löschen.

Broadway Theater bleiben noch lange zu Die Theater am Broadway in New York bleiben in der Corona-Krise deutlich länger geschlossen als bislang geplant. Alle Aufführungen bis einschließlich 30. Mai 2021 wurden abgesagt. Das teilte die Broadway League, die Dachorganisation der Theater, mit. Zunächst hatten die Betreiber gehofft, ihre Häuser, die bereits seit Mitte März geschlossen sind, im September wieder öffnen zu können. Dann war der Start für den Jahresanfang 2021 angedacht. Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche der Millionenmetropole New York, die im Frühjahr eines der weltweiten Zentren der Pandemie war, seit Monaten hart. Die renommierte Metropolitan Opera hat ihre Wiederöffnung sogar bereits auf Ende September 2021 verschoben.