Kulturnachrichten

Sonntag, 31. Januar 2021

Papst ruft Gedenktag für Senioren ins Leben Der Papst will die Rolle älterer Menschen stärken und hat zu diesem Zweck einen neuen Gedenktag eingeführt. Der "Welttag für Großeltern und Senioren" soll jährlich am vierten Sonntag im Juli begangen werden, wie Franziskus beim sonntäglichen Mittagsgebet ankündigte. Die Großeltern seien das Bindeglied zwischen den Generationen und würden oft vergessen, so der Papst. "Die pastorale Sorge für ältere Menschen dürfe in den christlichen Gemeinschaften nicht länger hintangestellt werden", sagte Kardinal Kevin Farrell, Leiter der Kurienbehörde für Laien, Familie und Leben Farrell. Für den 25. Juli, den ersten "Welttag für Großeltern und Senioren", ist nach Vatikanangaben eine Papstmesse im Petersdom vorgesehen. Die genauen Umstände und mögliche begleitende Veranstaltungen seien von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig.

Massenproduktion: Bernie Sanders Fäustlinge Die Fäustlinge, die US-Senator Bernie Sanders bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden getragen hat, gehen in Serienproduktion. Eine Grundschullehrerin hatte die Handschuhe aus recycelter Wolle hergestellt und Sanders geschenkt. Das Foto von Sanders mit den Fäustlingen wurde zum Internet-Phänomen. Internetnutzer montierten den Senator in seinem ungewöhnlichen Outfit in andere Fotos: auf einen Sitz in der U-Bahn, auf die Couch in der US-Sitcom "Friends" und auf den Mond. Ein Teddybär-Hersteller aus Sanders' Heimatstaat Vermont stellt wegen der hohen Nachfrage der Handschuhe nun in Zusammenarbeit mit der Lehrerin Jen Ellis eine ganze Serie davon her. Ein Teil der Einnahmen soll an die Make-A-Wish-Stiftung gehen, die sterbenskranken Kindern Wünsche erfüllt.

Kritik im Netz: Rassismus im WDR-Fernsehen? Der WDR hat mit einem Shitstorm zu kämpfen. Im Latenight-Talk des öffentlich-rechtlichen Senders "Die letzte Instanz" diskutierten die prominenten Gäste, Moderator Micky Beisenherz, Entertainer Thomas Gottschalk, Schauspielerin Janine Kunze und Schlagersänger Jürgen Milski –allesamt weiß – über Rassismus. Alle finden, dass Begriffe wie "Mohrenkopf" oder "Zigeunersoße" nicht rassistisch seien.

Der WDR beschreibt die Show als "temperamentvollen Meinungstalk". Vor allem auf Twitter sind zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer aber der Meinung, dass man bei der achten Folge der Sendung mehr Nachdenklichkeit als große Klappe hätte zeigen können.

Göteburg Filmfestival wählt eine einzige Zuschauerin Skandinaviens größtes Filmfestival findet in diesem Jahr trotz der Coronavirus-Pandemie statt, wird aber auf einer abgelegenen Insel veranstaltet und lässt nur eine Teilnehmerin zu - eine Krankenschwester, die aus 12.000 Bewerbern ausgewählt wurde. Filmfan Lisa Enroth wird für das Göteborger Filmfestival 2021 eine Woche auf der abgelegenen Insel Pater Noster verbringen, um sich einen Film nach dem anderen anzusehen. Die Geschäftsführerin des Festivals, Mirja Wester, sagte: "Es fühlt sich besonders richtig an, einem der vielen Helden des Gesundheitssystems, die alle so hart gegen COVID-19 arbeiten, diese einzigartige Erfahrung zu ermöglichen."

Musiker Hilton Valentine ist tot Der britische Musiker und Mitbegründer der Band The Animals, Hilton Valentine, ist tot. Wie sein Label Abkco-Music auf Twitter bekanntgab, starb der Gitarrist bereits am Freitag im Alter von 77 Jahren. "Valentine war ein bahnbrechender Gitarrist, der den Sound des Rock'n'Roll über Jahrzehnte hinweg beeinflusst hat." Berühmt wurden The Animals vor allem durch ihren Hit "House of the Rising Sun" von 1964.

Valentine wurde am 21. Mai 1943 im nordostenglischen North Shield geboren. 1963 gründete er neben anderen mit Eric Burdon als Sänger die Band The Animals. Diese hatte weitere Hits wie "Don't Let Me Be Misunderstood" und "We Gotta Get Out Of This Place", bevor sie sich 1966 trennte und Valentine eine Solokarriere startete.

In Italien und Polen öffnen Museen wieder Nach monatelanger Schließung öffnen am Montag in Italien die Vatikanischen Museen wieder. Ein Besuch ist dann mit einer Online-Registrierung möglich. Die italienische Regierung hatte vor kurzem erlaubt, Museen und Ausstellungen in Regionen mit niedrigem Ansteckungsrisiko wieder zu öffnen. Auch in Polen sind Museen und Kunstgalerien nach einer Entscheidung des Gesundheitsministeriums in der kommenden Woche wieder zugänglich. Kulturstaatsministerin Grütters hat dazu aufgerufen, im Fall von Corona-Lockerungen hierzulange als erstes die Museen wieder zu öffnen. Mit ihren Angeboten böten diese Orte "geistige Anregungen" und könnten "viele vereinsamte und verstörte Menschen wieder ins Leben" zurückholen, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit ihren vorbildlichen Hygiene-Konzepten seien die Häuser zudem "bestens auf einen Corona-gerechten Publikumsverkehr vorbereitet".

Friedensnobelpreis: Black Lives Matter vorgeschlagen Die Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter ist für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Er habe den Vorschlag eingereicht, weil Black Lives Matter sich "zu einer der weltweit mächtigsten Bewegungen im Kampf gegen Rassendiskriminierung" entwickelt habe, sagte der norwegische Linken-Politiker Petter Eide der Nachrichtenagentur AFP. Die zunächst in den USA losgetretene Debatte über Rassismus habe "in vielen Ländern Aufmerksamkeit" erregt. Auslöser war der Fall des Afroamerikaners George Floyd, der bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden war. Abgeordnete und Minister aller Staaten, ehemalige Preisträger sowie eine Reihe von Universitätsprofessoren sind berechtigt, eine Nominierung für den Friedensnobelpreis einzureichen. Die Vorschläge müssen bis zum 31. Januar unterbreitet werden. In der Regel bleiben sie geheim. Der Preisträger wird im Oktober verkündet.

Coachella-Musikfestival erneut abgesagt Das für April geplante Coachella-Musikfestival in Kalifornien ist wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt worden. Grund sei der Anstieg der Infektionszahlen sowohl in der Region als auch weltweit, teilten die Gesundheitsbehörden von Riverside County mit. Zu dem Festival strömten jährlich hunderttausende Menschen aus zahlreichen Ländern und auch aus Regionen, die besonders von der Pandemie betroffen seien. Die Organisatoren teilten zunächst nicht mit, ob das Festival in diesem Jahr zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll. Im vergangenen Jahr war die Großveranstaltung ausgefallen. Das Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem der wichtigsten Musikereignisse der Welt entwickelt.