Kulturnachrichten

Dienstag, 1. September 2020

Papst-Orden für Paderborner Museumsdirektor Der Direktor des Diözesanmuseums Paderborn, Christoph Stiegemann, hat den Silvesterorden des Vatikan erhalten. Die höchste päpstliche Auszeichnung für Laien der katholischen Kirche ist benannt nach Papst Silvester I., der im vierten Jahrhundert lebte. Sie wurde 1841 von Papst Gregor XVI. gestiftet und wird für besonderes ehrenamtliches Engagement in katholischen Institutionen und aufgrund persönlicher Verdienste verliehen. Paderborns Erzbischof Hans-Josef Becker überreichte den Orden im Bischofshaus. Stiegemann habe sich als Förderer der christlichen Kunst sowie durch sein Engagement für Bildung und Glaubensvermittlung verdient gemacht, hieß es. Der 75-Jährige leitet seit 1990 das Diözesanmuseum. Seit 2001 lehrt er im Priesterseminar Geschichte der christlichen Kunst.

Ruhr-Uni erforscht Antisemitismus in NRW-Schulen In Nordrhein-Westfalen unterstützt die Landesregierung ein Forschungsprojekt zu Antisemitismus im Schulunterricht. Wie das Bildungsministerium in Düsseldorf mitteilte, führt die Ruhr-Universität Bochum zwischen November bis zum Frühjahr 2021 Unterrichtsbeobachtungen durch. Auf deren Grundlage sollen Materialien und Fortbildungen für die Lehrkräfte erstellt werden. Sie erhielten damit die notwendige Unterstützung um Antisemitismus präventiv und nachhaltig in den Schulen zu bekämpfen, erklärte die Antisemitismusbeauftragte des Landes, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Unterrichtsbeobachtungen sollen zeigen, in welchen Situationen sich Judenfeindlichkeit äußert oder darüber diskutiert wird.

Fotograf Jürgen Schadeberg ist tot Der Fotograf Jürgen Schadeberg ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 89 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben, sagte seine Ehefrau Claudia Schadeberg der Deutschen Presse-Agentur. Schadeberg gilt als Chronist der Apartheid in Südafrika. Sein Foto, das den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Nelson Mandela 1994 bei einem Besuch seiner ehemaligen Gefängniszelle auf Robben Island zeigt, wurde von The Photographers Gallery in London in die Liste der 50 denkwürdigsten Bilder des 20. Jahrhunderts gewählt. Der gebürtige Berliner ging 1950 nach Südafrika. In den 1960ern und 1970ern lebte und arbeitete er auch in London, New York, Spanien und Frankreich, bevor er 1985 nach Südafrika zurückkehrte. Schadebergs Lebenswerk wurde unter anderem in dem 2004 erschienenen Film "Drum - Wahrheit um jeden Preis" gewürdigt.

Facebook droht Australien wegen Mediengesetz Wegen eines geplanten Mediengesetzes in Australien hat Facebook Einschränkungen für seine Nutzer auf dem fünften Kontinent angedroht. Die Regierung in Canberra will die großen Internet-Konzerne zwingen, für Nachrichten, die sie von den traditionellen Medien übernehmen, zu zahlen. Im Gegenzug wolle es Facebook nicht mehr erlauben, lokale und internationale Nachrichten auf Facebook und Instagram zu teilen, warnte der Geschäftsführer in Australien und Neuseeland, Will Easton, in einem Blogbeitrag. Der australische Finanzminister Josh Frydenberg kritisierte die Ankündigung scharf. Man werde nicht auf Nötigung oder hartnäckige Drohungen reagieren. Mit dem Gesetz wolle man sicherstellen, dass Medienhäuser für die Nutzung ihrer Inhalte bezahlt werden. Bis Ende des Jahres soll es verabschiedet werden.

Pariser Louvre hilft dem Beiruter Nationalmuseum Der Louvre hilft beim Schutz der Exponate des Nationalmuseums von Beirut, das durch die Explosion vom 4. August schwer beschädigt wurde. Es gehe darum, die Sicherheit des Gebäudes und der Sammlungen bei der Reparatur der Türen, Fenster und des Sicherheits-Systems zu gewährleisten, teilte das Pariser Museum mit. Dafür habe die "Internationale Allianz zum Schutz des Kulturerbes in Konfliktgebieten" mehr als 200-tausend Dollar zur Verfügung gestellt. Die schwere Explosion im Beiruter Hafen hatte das Nationalmuseums schwer beschädigt. Seitdem stehen die Exponate unter alleinigem Schutz der Wachen.

Kein Standort mehr für documenta-Institut Wegen eines Streits um den Standort gibt es einen Rückschlag für den Bau des geplanten documenta-Instituts in Kassel. Das Stadtparlament hat am Montagabend seinen eigenen Beschluss aufgehoben, das Gebäude auf dem Parkplatz am Karlsplatz nahe dem Rathaus zu errichten, sagte ein Stadtsprecher. Damit verhinderten die Stadtverordneten einen Bürgerentscheid über den Standort. 7.000 Menschen in Kassel hatten sich gegen den Bau am Rand der Innenstadt ausgesprochen. Nun muss neu über einen Platz für das Institut entschieden werden. Es soll die documenta als weltweit wichtigste Ausstellung für moderne Kunst erforschen und ihre Geschichte aufarbeiten. Das Projekt soll 24 Millionen Euro kosten.

Frankreich öffnet Schulen unter strengen Auflagen In Frankreich öffnen am Dienstag die Schulen des Landes unter strengen Corona-Auflagen. Die Regierung hat eine Maskenpflicht für alle Schüler ab elf Jahren und für Lehrkräfte angeordnet. Um erstmals wieder alle zwölf Millionen Schüler im Land unterrichten zu können, wird der Mindestabstand von einem Meter im Klassenzimmer dagegen nur empfohlen. Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen sehen viele Eltern in Frankreich den Schulbeginn mit Sorge. Eine Gruppe von Ärzten rief die Regierung auf, den Mund-Nasen-Schutz bereits ab dem Alter von sechs Jahren verpflichtend zu machen. Auch im Nachbarland Belgien beginnt am Dienstag die Schule wieder, ebenfalls mit einer Maskenpflicht für Erwachsene und Schüler ab elf Jahren.

Ramelow will Karneval und Weihnachtsmärkte erlauben Thüringens Ministerpräsident Ramelow will trotz der Corona-Pandemie Karneval erlauben. Man kläre das "Wie" und nicht das "Ob", sagte der Linken-Politiker nach einem Treffen mit dem Thüringer Vorsitzenden des Landesverbandes der Karnevalsvereine. Der Verband habe bereits drei Konzepte vorgelegt, über die man nun sprechen wolle. Er könne sich Karneval und Weihnachtsmärkte vorstellen, weil er sich das Leben vorstellen wolle, machte Ramelow klar. Das Virus sei gefährlich, daher müsse man vermeiden, was ein leichtfertiges Weitergeben verursachen könne. Gestern hatte sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet dafür ausgesprochen, auf Karneval zu verzichten.

Führung der Budapester Theater-Uni tritt zurück Die gesamte Führung der angesehenen Budapester Universität für Theater- und Filmkunst ist zurückgetreten. Das erklärte der Rektor Upor Laszlo in Budapest. Grund für den Rücktritt ist ein Gesetz, das die Autonomie der Hochschule aufhebt. Es tritt am 1.September in Kraft. Dadurch gehen fast alle Leitungsbefugnisse des Rektorats, des Senats und der Dekanate auf ein neues Kuratorium über. Dieses ist ausschließlich mit Personen besetzt, die von der rechtsnationalen Regierung bestellt wurden.

Jonathan Jakubowicz bekommt Friedenspreis Für den Film "Resistance" erhält der venezolanische Regisseur Jonathan Jakubowicz den nationalen Friedenspreis des Deutschen Films. Der Streifen erzählt vom französischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Der US-Schauspieler Jesse Eisenberg stellt den Pantomimen Marcel Marceau dar. Der internationale Friedenspreis des Deutschen Films geht an den französische Regisseur Ladj Ly für seinen Film "Les Misérables", der schonungslos in Pariser Vorstädte blicke. "Les Misérables schreckt auf und verstört - und sensibilisiert so für die unkalkulierbaren Gefahren, die aus jeglicher Form der gesellschaftlichen Ausgrenzung entstehen", so die Jury. Der mit je 7500 Euro dotierte Friedenspreis des Deutschen Films ehrt künstlerisch wertvolle Filme mit humanistischer und gesellschaftspolitischer Dimension. Er wird seit 2002 vom Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds verliehen, in Erinnerung an den Filmemacher Bernhard Wicki und seinen Antikriegsfilm "Die Brücke".

Michael Armitage mit Kunstpreis ausgezeichnet Der britisch-kenianische Maler Michael Armitage hat den mit 20 000 Euro dotierten Kunstpreis Ruth Baumgarte erhalten. Die Auszeichnung ist nach der 2013 gestorbenen Stifterin benannt, die mehr als 40 Mal auf den afrikanischen Kontinent reiste und sich dort als Künstlerin inspirieren ließ. Der 1984 in Nairobi geborene Armitage verbinde in seinen Ölgemälden Elemente der westlich-europäischen Kunstgeschichte mit der künstlerischen Tradition Afrikas und entwickele dabei einen ganz eigenen Stil, begründete die Jury.