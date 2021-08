Kulturnachrichten

Mittwoch, 4. August 2021

Papst beruft Astronomin in Akademie Die niederländische Astronomin Ewine van Dishoeck (66) ist neues ordentliches Mitglied der Päpstlichen Wissenschaftsakademie. Das gab der Vatikan bekannt. Die promovierte Chemikerin ist Professorin am Observatorium der Universität Leiden und wurde für ihre Forschungsarbeit national und international ausgezeichnet. Van Dishoeck ist die vierte Neubesetzung in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in wenigen Tagen. Zudem ist sie das dritte weibliche Neumitglied; die weite Mehrheit der 80 ordentlichen Mitglieder ist aber weiterhin männlich, der Frauenanteil liegt bei weniger als 20 Prozent. Die 1603 gegründete Päpstliche Akademie der Wissenschaften soll nach eigener Darstellung Fortschritte in Mathematik, Physik und Naturwissenschaften sowie das Studium der damit verbundenen erkenntnistheoretischen Probleme fördern. Derzeitiger Präsident ist der deutsche Agrarwissenschaftler Joachim von Braun.

Sundance-Filmfestival 2022 nur für Geimpfte Das von Robert Redford gegründete Sundance-Filmfestival im US-Staat Utah soll im Januar 2022 als Hybridveranstaltung stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie werden vor Ort nur geimpfte Teilnehmer zugelassen, gab Festival-Chefin Tabitha Jackson am Dienstag bekannt. Das Festival für unabhängig produzierte Filme soll vom 20. bis zum 30. Januar laufen. Gewöhnlich pilgern jedes Jahr Zehntausende Filmfans zu dem Event in den Wintersportort Park City, doch pandemiebedingt war das diesjährige Filmfest verkürzt und weitgehend ins Internet verlegt worden. 2022 werden nun wieder Besucher vor Ort und zusätzlich online erwartet.

Irak bekommt geplünderte Kunstschätze zurück Der Irak hat mehr als 17 000 geplünderte, antike Kunstschätze zurückerhalten. Die Artefakte seien aus den USA, Japan, den Niederlanden und Italien wieder in den Irak gelangt, sagte Außenminister Fuad Hussein bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kulturminister Hassan Nadhim. Nadhim sprach von der größten Restitution in der Geschichte des Landes. Vorausgegangen seien intensive Verhandlungen zwischen der US-Regierung und der irakischen Botschaft in Washington. Die meisten der Kunstschätze stammen aus der Zeit des antiken Mesopotamien vor 4000 Jahren. Vor allem seit dem Sturz des irakischen Machthabers Saddam Hussein nach der US-Invasion 2003 wurden zahlreiche antike Stätten im Irak geplündert und Kunstschätze außer Landes geschafft.