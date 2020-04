Kulturnachrichten

Samstag, 11. April 2020

Papst begeht Karfreitag-Prozession in Rom Papst Franziskus hat den Karfreitag wegen der Corona-Krise komplett anders begangen, als es seit Jahrzehnten Tradition ist. Bei der Kreuzweg-Prozession, die sonst von Tausenden Pilgern begleitet wird, waren diesmal nur das katholische Kirchenoberhaupt und wenige andere Menschen dabei. Die Zeremonie war vom antiken Kolosseum in den abgesperrten Vatikan verlegt worden. Bei der Feier werden traditionell das Leiden Jesus', sein Weg in den Tod am Kreuz und ins Grab in 14 Stationen nachstellt. Die Meditationstexte, die verlesen wurden, stammten diesmal unter anderem von Häftlingen des Gefängnisses "Due Palazzi" aus dem norditalienischen Padua. Auch Eltern, deren Tochter ermordet wurde, die Mutter eines Straftäters und Justizmitarbeiter hatten die Ansprachen in der Ich-Form verfasst.

Figur auf Caspar-David-Friedrich-Gemälde identifiziert Das Rätsel um die Figur auf Caspar David Friedrichs Gemälde "Der Wanderer über dem Nebelmeer" scheint gelöst. Bei der prominenten Rückenansicht handele es sich um Franz Christian Boll, einen Pastor aus Neubrandenburg, berichtet das Magazin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Herausgefunden habe es der frühere Journalist Detlef Stapf, der die erste Biografie Friedrichs und zugleich ein Buch über Boll im Berliner Okapi-Verlag vorlegt. Nach den Recherchen Stapfs stammten Friedrich und Boll aus ähnlichen Verhältnissen, kannten sich aus Neubrandenburg und waren miteinander befreundet. Stapf habe durch moderne Methoden der Gesichtserkennung herausgefunden, dass Boll auch auf weiteren Bildern Friedrichs zu sehen sei. "Der Wanderer über dem Nebelmeer" entstand um 1818 und gilt als eines der bedeutendsten Bilder der Romantik. Das unsignierte Ölgemälde befindet sich in der Hamburger Kunsthalle.

Markusdom in Venedig legt Instandhaltung auf Eis Der Markusdom in Venedig hat angesichts der Corona-Krise alle Instandhaltungsarbeiten eingestellt. Nur der Wach- und Reinigungsdienst werde aufrecht erhalten, sagte der zuständige erste Prokurator der Basilika, Carlo Alberto Tesserin, der Zeitung "Italia Oggi". Sämtliche Restaurierungen würden ausgesetzt; 53 Beschäftigte erhielten Kurzarbeitergeld. Auch nach dem Ende des Notstands werde die Rückkehr zur Normalität "leider ziemlich lang", so Tesserin. Nach Angaben der Zeitung ist es das erste Mal in der über tausendjährigen Geschichte des Markusdoms, dass das Gotteshaus komplett geschlossen ist. Erst im November hatte die Kathedrale durch ein Hochwasser schwere Schäden am Mauerwerk und der Baudekoration erlitten.

Johannes-Passion im Livestream begeistert Zuhörer weltweit Die Aufführung der Johannes-Passion per Livestream aus der Leipziger Thomaskirche hat heute weltweit Tausende Zuschauer begeistert. Unter strengen Corona-Auflagen des Ordnungsamtes brachten zehn Künstler in der leeren Kirche die Bachmusik zu Gehör. Zudem wurden Chöre aus aller Welt in den Stream geschaltet, die Aufzeichnungen von Chorälen beisteuerten. Allein auf der Facebook-Seite des Bach-Archivs Leipzig verfolgten nach Angaben der Veranstalter mehr als 6000 Menschen die Aufführung. Die Idee für die besondere Johannes-Passion stammte vom Intendanten des abgesagten Leipziger Bachfestes, Michael Maul. Das Konzert ist zeitversetzt im MDR-Radio um 19.00 Uhr sowie umd 23.50 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.