Panini-Album "Das ist Deutschrap" Bushido wollte kein Sticker sein

Larissa Fischer und Jannis Wenderholm im Gespräch mit Martin Böttcher

Auf dem Schulhof gehören sie dazu wie das Pausenbrot: Die Stickeralben von Panini. Wurden früher Fußballbildchen getauscht, können nun deutsche Rapperinnen und Rapper gesammelt werden. Ausgedacht haben sich das Larissa Fischer und Jannis Wenderholm.

Sookee, Manuellsen, Kool Savage oder Olexesh: So heißen nur einige der mehr als 200 Deutschrap-Künstlerinnen und -Künstler, die es in das neue Panini-Sammelalbum "Das ist Deutschrap" geschafft haben. Und während bislang auf deutschen Schulhöfen hauptsächlich Fußballbildchen gesammelt und getauscht wurden, könnten Manuel Neuer, Marco Reus und Co. bald von Rappern und Rapperinnen abgelöst werden. Das gilt jedenfalls, wenn man Larissa Fischer glaubt, die sich die Panini-Serie zusammen mit Jannis Wenderholm ausgedacht hat.

"Bei Sammelbildchen geht es darum, seine Idole und Vorbilder für sich privat in seinem Stickeralbum zu haben", meint Fischer. "Fußball ist dafür prädestiniert, weil das alle Kids der Welt beeindruckt. Aber Musiker haben es auch geschafft, Vorbilder zu werden. In Deutschland sind das momentan vor allem Rap-Künstler. Also vielleicht sind das die neuen Idole, die neuen Fußballer auf dem Schulhof."

Und weil Deutschrap schon seit Jahren die Charts dominiert, sei klar gewesen, dass die Künstlerinnen und Künstler eine ziemliche Schlagkraft haben, ergänzt Jannis Wenderholm.

Könnte gut und gerne ein Klassiker werden

Die beiden Initiatoren gingen zum Hersteller der Sammelalben, dem italienischen Panini-Verlag, und stellten ihre Idee vor. Während sie dort an entscheidender Stelle auf offene Ohren stießen, mussten sie etwa mit Vertriebspartnern immer wieder erklären, was Deutschrap ist und welche Relevanz die Musik für junge Fans hat.

Mehr als 200 Bilder können in das Deutschrap-Sammelalbum eingeklebt werden. Ausgewählt wurden die Rapper und Rapperinnen nach bestimmten Kriterien: Sie durften erst seit dem Jahr 2000 aktiv sein und mussten auch heute noch neue Alben herausbringen, auftreten und für die Szene relevant sein.

Nicht jeden konnten die Initiatoren für ihre Idee gewinnen. Bushido zum Beispiel hatte offenbar anderes zu tun. Den meisten Künstlerinnen und Künstlern gefiel die Idee jedoch. Für die Serie wurden sie dann noch einmal extra fotografiert. Diejenigen, die nicht mitgemacht hatten, werden sich wohl bald ärgern: Das Deutschrap-Sammelalbum könnte gut und gerne ein Klassiker werden.

