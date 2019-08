Ostermaier-Monolog in Salzburg uraufgeführt

Dienstag, 13. August 2019

Bei den Salzburger Festspielen ist am Montagabend Albert Ostermaiers Monolog "Sisyphos - ein Abendmahl" uraufgeführt worden. Die szenische Lesung, eine Hommage an den österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard, wurde von Tobias Moretti umgesetzt, der derzeit auch als "Jedermann" auf dem Domplatz zu erleben ist. Gezeigt wurde das Stück im Restaurant des Museums der Moderne auf dem Mönchsberg hoch über der Stadt. Ostermaiers Monolog ist ein gut einstündiger Wutanfall im Thomas-Bernhard-Stil, unterbrochen von melancholischen Betrachtungen eines Gastwirts, der sich als ans Schicksal geketteter Sisyphos seinen parasitären Gästen ausgeliefert sieht, dem "Gammelfleisch der Gastronomie". Der Gast sei der König, doch Könige gehörten enthauptet.

Die Direktorin des Bremer Focke-Museums, Frauke von der Haar, übernimmt Anfang 2020 die Leitung des Münchner Stadtmuseums. Das teilte Bremens Kulturstaatsrätin und Vorsitzende des Stiftungsrates des Focke-Museums, Carmen Emigholz, mit. Die Kulturwissenschaftlerin von der Haar kam im April 2008 an das Focke-Museum, das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. Zu den erfolgreichen Ausstellungen ihrer Amtszeit gehörten unter anderem "Bremen 1945 bis 2010 - So viel Wandel war nie" und "Protest+ Neuanfang. Bremen nach '68". Die in enger Kooperation mit Radio Bremen kuratierte Ausstellung "Oh yeah! Popmusik in Deutschland" war in fünf Städten zu sehen.