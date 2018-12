Ost-West im Krimi-Doppelpack Preiswert | Tod in der Tiefgarage Von Michael Hasse und Michael Unger

Wer hat die Besitzerin des Hotels in der Tiefgarage umgebracht? (picture-alliance / dpa / Manfred Bail)

Preiswert

Es klopft heftig an Zimmertür 411. Doch statt des Zimmerservice bittet ein junger Mann aufgeregt um Einlass. Unter dem Arm eine Aktentasche, die er partout nicht aus der Hand geben will. Der interessierte Hotelgast hat Zeit und freut sich über Gesellschaft.



Von Michael Hasse

Regie: Till Bergen

Mit: Hannes Messemer, Reinhold Nitschke, Herbert Leonhardt, Theo Staats

Produktion: RB 1980

Michael Hasse, 1954 in Münster geboren, Absolvent der Hochschule für Film Fernsehen und in München, Autor und Regisseur. Weitere Stücke: "Zellenwanderung" (RB/HR 1981), "Martin" (RB 1983).

Tod in der Tiefgarage

Mace Gordon, Besitzerin des Beach-Hotels, wird erwürgt in der Tiefgarage ihres Hotels aufgefunden. War ihr Manager grundlos eifersüchtig? Und was für eine Beziehung hatte sie zu dem Saxophonisten der Hausband?



Von Michael Unger

Regie: Günter Bormann

Mit: Günter Grabbert, Bernd Stübner, Wolfgang Jakob, Friedhelm Eberle, Eberhard Strauß, Hannelore Geusler-Pemmann, Fred-Arthur Geppert, Bert Franzke

Ton: Dietmar Hagen

Produktion: Rundfunk der DDR 1989

Michael Unger, geboren 1946 in Schlesien, aufgewachsen im Erzgebirge, Regie-Studium an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg, danach Regisseur und Autor für Fernsehen und Rundfunk.