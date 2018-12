Kulturnachrichten

Montag, 17. Dezember 2018

Ossietzky-Medaillen vergeben Kurdische Politikerin Imret und Sozialarbeiter Miles-Paul ausgezeichnet Die kurdische Kommunalpolitikerin Leyla Imret und der Diplom-Sozialarbeiter Ottmar Miles-Paul aus Kassel sind in Berlin mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille der Internationalen Liga für Menschenrechte ausgezeichnet worden. Beide wurden für ihre Zivilcourage und ihren Einsatz bei der Verwirklichung der Menschenrechte geehrt, teilte die Liga mit. Mit ihrem herausragenden Engagement setzten sie sich mit allem Nachdruck für die Rechte benachteiligter und unterdrückter Menschen ein und lenkten den Blick der Öffentlichkeit auf die soziale und politische Ausgrenzung von Minderheiten. Leyla Imret lebt im deutschen Exil, weil in der Türkei gegen sie wegen "terroristischer Propaganda" ermittelt werde, weil sie sich für die Rechte der kurdischen Minderheit eingesetzt habe. Ottmar Miles-Paul engagiere sich seit über 30 Jahren in der Behindertenbewegung und sei an der Gründung und dem Aufbau zahlreicher Initiativen und Projekte von Betroffenen für Betroffene beteiligt. Die Auszeichnungen wurden bei einem Festakt im Berliner Grips-Theater überreicht.

Sonia Seymour Mikich erhält Preis für Lebenswerk Branchenzeitschrift "medium magazin" nennt sie "Ikone des Journalismus" Die ehemalige WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich wird von der Jury des Preises "Journalisten und Journalistinnen des Jahres" für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das teilte die Branchenzeitschrift "medium magazin" mit. "Sonia Seymour Mikich ist eine Ikone im Journalismus: kluge Reporterin, unerschrockene Korrespondentin, ausdrucksstarke Publizistin, kämpferischer Führungsgeist", heißt es in der Begründung. Mikich leitete das ARD-Büro Moskau und zehn Jahre lang die Redaktion des Politikmagazins "Monitor". "Als Leiterin der WDR-Programmgruppe Inland und als Chefredakteurin WDR-Fernsehen setzte sie wichtige Impulse und schuf Freiraum für Dokumentationen und investigative Recherchen", betont die Jury. In all ihren Positionen sei sie stets ihrer Haltung als werteorientierter Journalistin treu geblieben. Sie sei ein Vorbild für künftige Generationen im Journalismus.

Erstes abhörsicheres Quantennetzwerk vorgestellt Verfahren könnte möglicherweise Anwendung im Internet finden Österreichische Forscher haben nach eigenen Angaben einen entscheidenden Schritt zur abhörsicheren Kommunikation im Internet erreicht: Dem Team ist es erstmals gelungen, vier Teilnehmer in einem Netzwerk mit Quantenverschlüsselung so zu verbinden, dass jeder mit jedem abhörsicher kommunizieren konnte. Die Wissenschaftler um Rupert Ursin vom Wiener Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften stellen ihre Netzwerkarchitektur im britischen Fachblatt "Nature" vor. Da sich die Zahl der Teilnehmer einfach erweitern lasse, könne das Verfahren einer breiten Anwendung der sogenannten Quantenkryptographie im Internet den Weg ebnen, meinen die Forscher.