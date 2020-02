Oscar-Verleihung in Los Angeles "Parasite" als bester Film geehrt

Regisseur Bong Joon Ho und sein "Parasite"-Team auf dem roten Teppich. (picture alliance / Photoshot)

Der südkoreanische Film "Parasite" hat den Oscar als bester Film des Jahres gewonnen. Die schwarze Komödie von Regisseur Bong Joon-ho wurde in Hollywood mit dem wichtigsten Filmpreis der Welt ausgezeichnet - als erster fremdsprachiger Film in der Oscar-Geschichte.

Renée Zellweger bekam den Preis für die beste weibliche Hauptrolle ("Judy"). Als bester männlicher Hauptdarsteller wurde Joaquin Phoenix ("Joker") geehrt.

Der Regie-Oscar ging an Bong Joon-ho (ebenfalls "Parasite"). Der Film aus Südkorea gewann insgesamt vier Oscars. Erstmals hat eine nicht-englischsprachige Produktion in der Königskategorie der Academy Awards triumphiert. Bong zeigte sich in seiner Dankesrede überwältigt und würdigte Branchengrößen wie Martin Scorsese, Quentin Tarantino und Sam Mendes.

Überraschungssieger: Szene aus dem Film "Parasite". (picture alliance/dpa/Neon/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS)

"Parasite" stellte unter anderem das Weltkriegs-Epos "1917" in den Schatten, das als großer Oscar-Favorit gegolten hatte. An das Kriegsdrama gingen drei Oscars: Es wurde für die Tonmischung und die besten Spezialeffekte ausgezeichnet; Roger Deakins bekam den Preis für die beste Kamera.

Brad Pitt und Laura Dern gewannen Oscars als beste Nebendarsteller. Pitt wurde für seine Rolle in dem Tarantino-Film "Once Upon a Time ... in Hollywood" ausgezeichnet, Dern für "Marriage Story" des Regisseurs Noah Baumbach. Es waren die ersten Schauspiel-Oscars für Pitt und Dern.

"Joker" war mit elf Nominierungen ins Rennen gegangen. "The Irishman", "Once Upon a Time ... in Hollywood" und "1917" folgten mit jeweils zehn Nominierungen. "Jojo Rabbit", "Little Women", "Marriage Story" und "Parasite" waren je sechs mal nominiert worden.

Die Oscars wurden zum insgesamt 92. Mal in Los Angeles vergeben. Der Hauptpreis für "Parasite" ist auch ein Zeichen eines Sinneswandels - Hollywood stand zuletzt zunehmend in der Kritik, zu alt, zu weiß und zu männlich zu sein.

(ahe)

Alle Oscars in der Übersicht:

Bester Film: "Parasite" von Bong Joon-ho

Regie: Bong Joon-ho für "Parasite"

Hauptdarsteller: Joaquin Phoenix in "Joker"

Hauptdarstellerin: Renée Zellweger in "Judy"

Nebendarstellerin: Laura Dern in "Marriage Story"

Nebendarsteller: Brad Pitt in "Once Upon a Time ... in Hollywood"

Internationaler Film: "Parasite" von Bong Joon-ho

Kamera: Roger Deakins für "1917"

Original-Drehbuch: Bong Joon-ho und Han Jin Won für "Parasite"

Adaptiertes Drehbuch: Taika Waititi für "Jojo Rabbit"

Schnitt: Michael McCusker und Andrew Buckland für "Le Mans 66: Gegen jede Chance"

Filmmusik: Hildur Gudnadóttir für "Joker"

Filmsong: "(I'm Gonna) Love Me Again" von Elton John und Bernie Taupin (für "Rocketman")

Produktionsdesign: Barbara Ling und Nancy Haigh für "Once Upon a Time ... in Hollywood"

Tonschnitt: Donald Sylvester für "Le Mans 66 - Gegen jede Chance"

Tonmischung: Mark Taylor und Stuart Wilson für "1917"

Visuelle Effekte: Guillaume Rocheron, Greg Butler und Dominic Tuohy für "1917"

Animationsfilm: "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" von Josh Cooley

Animations-Kurzfilm: "Hair Love" von Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr. und Bruce W. Smith

Dokumentarfilm: "American Factory" von Steven Bognar und Julia Reichert

Dokumentar-Kurzfilm: "Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a Girl)" von Carol Dysinger

Make-up/Frisur: Kazu Hiro, Anne Morgan und Vivian Baker für "Bombshell - Das Ende des Schweigens"

Kostümdesign: Jacqueline Durran für "Little Women"

Kurzfilm: "The Neighbors' Window" von Marshall Curry