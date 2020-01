Montag, 13. Januar 2020

Oscar-Nominierungen in Hollywood

In Los Angeles werden heute (14. Uhr MEZ) die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme "The Irishman", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood", "Marriage Story" und "Joker". Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Adam Driver, Renée Zellweger, Scarlett Johansson und Saoirse Ronan können auf eine Nominierung hoffen. Die Trophäen werden am 9. Februar in Hollywood zum 92. Mal vergeben. Ein deutscher Film ist nicht vertreten.