Kulturnachrichten

Freitag, 14. September 2018

Orgelbau und Orgelmusik sind Immaterielles Kulturerbe Die Urkunden wurden an Vertreter der Zunft überreicht Vertreter von Orgelbauern und Orgelmusikern haben die Unesco-Urkunde zur Auszeichnung als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit erhalten. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, sprach in einem Grußwort in Berlin von einer großen, "über Generationen gepflegte und weltweit beachtete Tradition". In der ganzen Welt würden deutsche Betriebe in Kirchen und Konzerthäusern wunderbare Orgeln bauen. Deutschland ist nach Unesco-Angaben eines der weltweit wichtigsten Länder für die Entwicklung des Orgelbaus und der Orgelmusik. 400 handwerkliche Orgelbaubetriebe mit etwa 2.800 Mitarbeitenden, 180 Auszubildenden sowie 3.500 hauptamtlichen und Zehntausenden ehrenamtlichen Organistinnen und Organisten prägen das Handwerk und die Kunst des Orgelbaus und der Orgelmusik hierzulande. Die Unesco hatte die Kulturform im Dezember 2017 im südkoreanischen Jeju in die Liste der Immateriellen Kulturerbe aufgenommen.

Intendant Metzger hört bei Radio Bremen auf Seine zweite Amtszeit endet am 31. Juli 2019 Radio Bremen bekommt im nächsten Jahr einen neuen Intendanten. Amtsinhaber Jan Metzger wolle aus persönlichen Gründen nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren, teilte der Sender mit. Nach 35 Jahren Arbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wolle er sich anderen Dingen zuwenden, so Metzger. Seine zweite Amtszeit endet am 31. Juli 2019. Rundfunk- und Verwaltungsrat bezeichneten den Schritt des 62-Jährigen als großen Verlust für Radio Bremen. Die Position des Intendanten soll nun öffentlich ausgeschrieben werden.

Kuba streitet über Legalisierung der Homo-Ehe Kuba berät über eine neue Verfassung Die geplante Homo-Ehe führt in Kuba zu heftigeren Debatten, als die vorgesehene Ausweitung des Privatbesitzes. Das berichteten staatliche Medien über die Konsultationen zu einer neuen Verfassung. Viele Kubaner befürchteten die Zerstörung des traditionellen Familienbildes und negative Auswirkungen auf die Geburtenrate. Die Ehe wird im Verfassungsentwurf unter Artikel 68 als "freiwillige Gemeinschaft zwischen Personen ohne Unterscheidung des Geschlechts" definiert. Die verfassungsrechtliche Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe war eine Forderung von Homosexuellen-Gruppen, die von Mariela Castro, der Tochter von Ex-Präsident Raúl Castro, vertreten werden. In der neuen Verfassung soll zudem das "Prinzip der Nichtdiskriminierung wegen der sexuellen Orientierung" festgeschrieben werden. Bis November soll in mehr als 135.000 Diskussionsrunden landesweit über die neue Verfassung beraten werden. Die dort gemachten Änderungsvorschläge werden von der Expertenkommission über die Verfassung gesichtet und bewertet. Im Februar sind die Kubaner aufgerufen, über den Text in einem Referendum abzustimmen.

Christoph Marthaler erhält Ibsen-Preis Auszeichnung gilt als Nobelpreis des Theaters Der Theaterregisseur Christoph Marthaler erhält den mit 260.000 Euro dotierten Ibsen-Preis. Der Preis wird beim aktuell statt findenden Internationalen Ibsenfestival in Oslo übergeben. Das internationale Komitee des "International Ibsen Awards" ehre Marthaler für sein herausragendes dramaturgisches Werk, das er unter anderem in zahlreichen Inszenierungen am Deutschen Schauspielhaus und der Hamburgischen Staatsoper unter Beweis gestellt habe. Der Ibsen-Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Bisherige Preisträger sind Peter Handke und der deutsche Musiker, Komponist und Regisseur Heiner Goebbels.

Islamische Gebete in Hagia Sophia bleiben verboten Das ursprünglich christliche Gebäude ist seit 1934 ein Museum Islamische Gebete in der Hagia Sophia in Istanbul bleiben weiter untersagt. Das türkische Verfassungsgericht lehnte die entsprechende Klage eines privaten Vereins ab. Das berichten türkische Medien. Der Verein drängt den Staat seit 2004, die Hagia Sophia für islamische Gebete und Gottesdienste zu öffnen, scheiterte damit jedoch regelmäßig. Präsident Erdogan hat mehrfach seine Sympathie für einen solchen Schritt geäußert. Die 537 geweihte Hagia Sophia war bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 das größte Gebäude der Christenheit. Dann wurde sie zur Moschee umgewandelt. 1934 machte der säkulare Staatsgründer Kemal Atatürk daraus ein Museum. Seitdem fordern konservative Muslime immer wieder eine Rückumwandlung des Gebäudes in eine Moschee. Für orthodoxe Christen ist das Gebäude nach wie vor ein kultureller Fixpunkt. Im Juni 2017 sorgte eine anlässlich des Fastenmonats Ramadan vom türkischen Religionsministerium veranstaltete Koranlesung in der Hagia Sophia für scharfe Kritik von christlichen Vertretern.

Ladenbesitzerin lässt Graffiti von Banksy übermalen Sie wusste nicht, wer der Urheber war Ein frühes Werk des Street-Art-Künstlers Banksy hat eine Ladenbesitzerin in der englischen Stadt Bristol übermalen lassen. Die Fläche sei jetzt teilweise schwarz.

Banksy hatte das eher grob wirkende Graffiti-Kunstwerk in den 90er-Jahren auf den Rollladen eines Skateboard-Ladens in der Hafenstadt aufgesprüht, berichtete Banksy-Fan Simon Whiteaway. Die Ladenbesitzerin, die das Geschäft in eine Teestube umwandeln will, hatte "keine Ahnung", wie sie der BBC erzählte. "Wir waren gerade halb durch mit dem Streichen, als jemand vorbeikam und fragte, ob er ein letztes Foto machen dürfe, weil es ein Banksy sei", sagte sie der BBC. Sie will nun örtliche Street-Art-Künstler dazu aufrufen, Vorschläge für die Gestaltung der bereits übermalten Hälfte zu machen.

Cynthia Nixon unterliegt bei Vorwahlen der Demokraten Der Star aus "Sex and the City" wollte Gouvernin von New York werden Die aus der Fernsehserie "Sex and the City" bekannte Schauspielerin Cynthia Nixon hat das Rennen um den Gouverneursposten von New York verloren: Bei den Vorwahlen der Demokraten unterlag sie klar Amtsinhaber Andrew Cuomo, der nun bei der Wahl im November mit sehr guten Chancen gegen den Republikaner Marc Molinaro und die Unabhängige Stephanie Miner antreten wird. Nach vorläufigen Ergebnissen kam Cuomo bei den Vorwahlen der Demokraten auf 65 Prozent der Stimmen, Nixon kam auf rund 35 Prozent. Wahlberechtigt waren ausschließlich Mitglieder Demokraten. In Umfragen vor der Wahl hatte sich bereits abgezeichnet, dass Cuomo das Rennen machen würde. Er hatte die Unterstützung des Partei-Establishments und von Medien wie der "New York Times". Die 52-jährige Nixon hatte sich unter anderem für die Legalisierung von Cannabis, für kostenlose Bildung, niedrigere Mieten und die Rechte von Lesben und Schwulen eingesetzt.

Morgen öffnet Außenstelle vom Victoria & Albert Museum Museum gibt der schottischen Hafenstadt Dundee Hoffnung auf Aufschwung Die weltweit erste Außenstelle des Londoner Victoria & Albert-Museums wird an diesem Samstag in der schottischen Hafenstadt Dundee eröffnet. Stadtväter und Museumschefs erhoffen sich davon eine Wiederbelebung des ehemaligen Schifffahrts- und Handelszentrums an der Nordostküste Schottlands. Dundee hat rund 150 000 Einwohner. Erbaut wurde das spektakuläre Museum an der Tay-Mündung von dem japanischen Architekten Kengo Kuma, der auch das Stadion für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 baut. Die Kosten für das neue Design-Museum wurden auf umgerechtnet 91,1 Millionen Euro beziffert.

Goldene Rose für "The Crown" und Jan Böhmermann "Babylon Berlin" konnte sich in der Kategorie "Serie" nicht durchsetzen Die Netflix-Produktion "The Crown" hat den alljährlich vergebenen Preis "Die Goldene Rose" der Europäischen Rundfunkunion in der Kategorie "Beste Drama-Serie" gewonnen. Die Serie über das britische Königshaus setzte sich unter anderem gegen die Sky/ARD-Produktion "Babylon Berlin" und "Peaky Blinders" von der BBC durch. Die Auszeichnung als Entertainer des Jahres ging an Jan Böhmermann und sein "Neo Magazin Royale". Böhmermann wisse sehr genau, wie er sein Publikum für sich einnehmen könne, hieß es in der Würdigung. Er tue dies auf eine schlaue und gleichzeitig kritische Weise und traue sich, in seinen Shows schwierige politische und soziale Themen anzusprechen und so auch heiße Eisen in die öffentliche Diskussion zu bringen.

Womöglich älteste Brauerei der Welt in Israel entdeckt Archäologen vermuten Herstellung von Bier-ähnlichem Getränk Archäologen haben in Israel die vermutlich älteste Brauerei der Welt entdeckt. Bei Ausgrabungen südlich von Haifa fanden sie Hinweise auf eine rund 13.000 Jahre alte Produktionsstätte für Alkohol, heißt es in einem Bericht einer Gruppe von Wissenschaftlern in der Fachzeitschrift "Journal of Archaeological Science: Reports". Die Forscher gehen davon aus, dass dort ein bierähnliches Getränk produziert wurde, das bei Festen gereicht wurde. Es habe deutlich weniger Alkohol enthalten als das heutige Bier, sei aber gegoren gewesen. Die untersuchte Höhle diente in der Kultur des Natufien, also in den Jahren 12.500 bis 10.000 vor Christus, als Grabstätte.