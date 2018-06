Die Union führt weiter erbittert ihren Streit um die Asylpolitik. Und was ist mit der SPD? Der Politologe Gero Neugebauer erklärt, warum sich die Partei in diesem Krach zurückhält. Und warum sie mit ihren eigenen Themen kein Gehör findet. Mehr

Die Technologie macht uns Menschen zu neuen Göttern: Wir schaffen plötzlich Körper, Gehirne und Seelen, so der israelische Historiker Yuval Harari. Doch die Algorithmen könnten uns bald schon überlegen sein. Müssen wir vor diesem Kontrollverlust Angst haben?

Vernetzte Kameras, Bewegungsmelder, Alarmanlagen: Die SicherheitsExpo in München bietet alles für das so genannte Smart Home. Doch Einbrüche könne man so nicht unbedingt verhindern, warnt die Soziologin Gina Rosa Wollinger. Im Gegenteil: Digitale Technik berge andere Gefahren.