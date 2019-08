Kulturnachrichten

Donnerstag, 22. August 2019

Orchestervereinigung: steigendes Interesse an Klassischer Musik Deutschlands Orchester verzeichnen ein größeres Publikumsinteresse an klassischer Musik, insbesondere die Besucherzahlen bei Open-Air-Konzerten seien ein Beleg, dass Klassik auf dem Erfolgskurs sei, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gerald Mertens. Allein zum Open-Air-Konzert der Berliner Philharmoniker am Brandenburger Tor unter dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko würden am kommenden Samstag über 30.000 Menschen erwartet. Weiter verwies Mertens auf "45.000 Besucher bei der Oper für alle mit Deutscher Staatsoper und Staatskapelle Berlin auf dem Bebelplatz im Juni und 75.000 Besucher im Nürnberger Luitpoldhain bei den Nürnberger Philharmonikern." Diese Tausenden Musikliebhaber tauchten jedoch bislang in keiner offiziellen Besucherstatistik auf, denn der Eintritt zu vielen großen Klassik-Open-Air-Veranstaltungen sei frei, sagte der Geschäftsführer.

Deutsche Direktorin muss Museum in Florenz verlassen Die Deutsche Kunstexpertin Cecilie Hollberg muss wegen der Umkehr einer Museumsreform in Italien ihren Posten in der Galleria Dell'Accademia in Florenz verlassen. Sie sei "aus allen Wolken gefallen", als sie vom vorzeitigen Ende ihres Vertrages erfahren habe, sagte Hollberg der Zeitung "Corriere della Sera". "Am Abend des 9. August habe ich aus einer Mail des Ministers erfahren, dass ich vom 22. August an ohne Arbeit bin. Entlassen." Niemand habe ihr eine Erklärung gegeben. Die Galleria ist weltweit für Michelangelos David-Skulptur bekannt und gehört zu den meistbesuchten Museen in Italien. Hollberg hatte den Chefposten seit etwa vier Jahren inne und in dieser Zeit die Besucherzahlen nach oben geschraubt und das Museum modernisiert. Sie war eine der wenigen ausländischen Direktoren, die bei einer Museumsreform der sozialdemokratischen Vorgängerregierung eingesetzt wurden.

"Systemsprenger" geht ins Oscar-Rennen Der Spielfilm "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Er wurde unter sieben Bewerbern als Kandidat für die Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film ausgewählt. Dies teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München mit. Auf der Bewerber-Liste standen sieben Filme, darunter die Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft" von Regisseurin Caroline Link und "Lara" von Jan-Ole Gerster. Die Oscar-Akademie wählt im Januar 2020 fünf Bewerber-Filme aus, die offiziell für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert werden.

Ruhrtriennale startet mit Marthaler-Inszenierung In Bochum hat das Festival Ruhrtriennale begonnen. Das experimentelle Fest der Künste startete mit einer Kreation des Schweizer Regisseurs Christoph Marthaler. Das für die Ruhrtriennale konzipierte Stück "Nach den letzten Tagen. Ein Spätabend" wurde im ausverkauften Auditorium Maximum der Universität Bochum aufgeführt und erhielt am Ende freundlichen Beifall. Die Ruhrtriennale dauert gut fünf Wochen bis zum 29. September. In dieser Zeit werden 35 Produktionen und Projekte aus Schauspiel, Tanz, Musiktheater, Konzert und Kunst gezeigt.

Udo Kittelmann verlässt Nationalgalerie Berlin Der bisherige Direktor der Nationalgalerie Berlin, Udo Kittelmann, verlässt überraschend das Haus. Kittelmann werde auf eigenen Wunsch seinen bis Ende Oktober 2020 laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit. Er stand zwölf Jahre an der Spitze des Verbundes, zu dem neben Alter und Neuer Nationalgalerie das Museum Berggruen, die Sammlung Scharf-Gerstenberg sowie der Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart gehören. Präsident Hermann Parzinger nannte Kittelmann einen "Museumsmann mit ganz eigener Haltung". Er habe die Nationalgalerie "im nationalen wie internationalen Rahmen zum Global Player gemacht". Für Aufsehen sorgt zurzeit die Emil-Nolde-Ausstellung im Hamburger Bahnhof. Kittelmann, 2013 als "Europäischer Kulturmanager des Jahres" geehrt, öffnete seine Museen auch für ungewöhnliche Events. So überließ er die Haupthalle des Hamburger Bahnhofs im Frühjahr für zwei Monate der Urban-Dance-Gruppe Flying Steps und dem brasilianischen Künstlerduo Osgemeos. Zudem ließ er die deutsche Kultband Kraftwerk auftreten.

Berliner Staatsballett Kompanie des Jahres Bei einer Umfrage bestimmten 25 internationale Kritikerinnen und Kritiker das Berliner Staatsballett, Deutschlands größtes Tanzensemble, zu ihrem Favoriten. Das teilte die Fachzeitschrift "Tanz" mit. Um den Wechsel in der künstlerischen Leitung der Kompanie hatte es heftige Querelen gegeben. Die Auseinandersetzungen drehten sich um den Einstieg der Tanzregisseurin Sasha Waltz, die das Ensemble inzwischen gemeinsam mit Ko-Intendant Johannes Öhmann leitet. Nach Vermittlung des Berliner Kultursenators Klaus Lederer hatten sich Tänzer und Intendantenpaar auf eine Zusammenarbeit verständigt.