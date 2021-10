Kulturnachrichten

Montag, 4. Oktober 2021

Opus Klassik für Sopranistin Reri Grist Die US-amerikanische Sopranistin Reri Grist bekommt den Opus Klassik für ihr Lebenswerk. Das teilten die Organisatoren in Berlin mitteilten. Die 89-Jährige sei eine der ersten afroamerikanischen Sängerinnen mit einer internationalen Karriere im Opern- und Konzertbereich, hieß es in der Begründung. Grist sang die Rolle der Consuelo 1957 in der Urbesetzung der "West Side Story", ihre Interpretation von "Somewhere" setzte Maßstäbe. Die Sptranistin trat an den Staatsopern in München und Wien, der Mailänder Scala und bei den Salzburger Festspielen auf. In den 60er Jahren wurde sie am Opernhaus Köln als erste afroamerikanische Sängerin Ensemble-Mitglied in einem europäischen Opernhaus.

Online-Auktionen und Digitalkunst mischen Markt auf Online-Auktionen und digitale Kunst haben den Markt für zeitgenössische Kunst angekurbelt. Im vergangenen Jahr wurde bei Auktionen für zeitgenössische Kunst ein Rekorderlös von 2,3 Milliarden Euro erzielt, wie das auf Kunstmärkte spezialisierte französische Unternehmen Artprice in Paris mitteilte. Besonders begehrt seien digital geschützte virtuelle Werke (NTFs), die bereits ein Drittel der Online-Aktionen ausmachen. So habe der US-Künstler Beeple ein digitales Werk im März für knapp 70 Millionen Dollar an einen indischen Unternehmer verkauft. Der am teuersten gehandelte zeitgenössische Künstler ist nach Angaben von Artprice der 1988 gestorbene US-Künstler Jean-Michel Basquiat.

Zeitschriftenverleger ehren Gauck, Birthler und Jahn Zeitschriftenverleger würdigen die drei früheren Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde Joachim Gauck (Alt-Bundespräsident), Marianne Birthler und Roland Jahn mit einem Preis. Sie seien "herausragende Schützer der Demokratie", teilte der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger in Berlin mit. Der Preis "Victoria für Freiheit" wird am 4. November verliehen. Am selben Tag ist auch ein Verlegerkongress geplant. Die Stasi-Unterlagen-Behörde wurde in diesem Jahr in das Bundesarchiv integriert.

Lindgren liegt bei Bestsellerautoren hoch in der Gunst Astrid Lindgren liegt bei Autorinnen und Autoren von Bestsellern hoch im Kurs und auch "Die unendliche Geschichte" hat bei vielen von ihnen einen Spitzenplatz auf der persönlichen Lieblings-Leseliste. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Leselisten-Plattform "AufeinBuchmit.de" im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse. Mehr als 120 Autorinnen und Autoren gaben Antworten auf die Frage nach ihrem Lieblingsbuch, liebsten Sachbuch oder Kinderbuch. Zu den Befragten gehörten Thea Dorn, Marc Elsberg, Jonas Jonasson, Sasha Marianna Salzmann oder Rüdiger Safranski. Bei allen Unterschieden im eigenen Schreiben und den persönlichen Lieblingsautoren nannten sie doch auch immer wieder gemeinsame Favoriten. Unter den Lieblingsautoren aller Zeiten führte Gustave Flaubert die Liste an, gefolgt von Daphne du Maurier und JK Rowling.

Dreharbeiten für ersten Spielfilm im All beginnen Der Beginn von Filmdreharbeiten im All steht unmittelbar bevor. Das kündigte die russische Schauspielerin Julia Peressild am Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan an. Morgen reist die 37-Jährige mit dem Regisseur Klim Schipenko, einem Filmteam und dem Kosmonauten Anton Schkaplero zur internationalen Weltraumstation ISS. Dort soll zwölf Tage lang gedreht werden. Der Film mit dem Arbeitstitel "Wysow", auf Deutsch "Herausforderung", handelt demnach von einer Ärztin, die zur ISS fliegt, um einen erkrankten Kosmonauten zu retten. Der Raumfahrtbehörde Roskosmos zufolge ist es der weltweit erste Spielfilm, der im Weltall gedreht wird.

Sendelizenz für Fluthilfeprojekt Ahrtalradio verlängert Das nach der Flutkatastrophe gestartete regionale Ahrtaltradio kann weiter senden. Wie die Medienanstalt Rheinland-Pfalz mitteilte, wurde die Zulassung bis zum 2. Januar verlängert. Zur Begründung hieß es, das Ahrtalradio wolle den Wiederaufbau im Überschwemmungsgebiet unterstützen, die Menschen motivieren und Bindeglied für alle Menschen ohne Smartphone und Internetzugang sein. Es gehe auch um Faktenchecks und Warnungen vor Betrugsversuchen etwa von falschen Polizisten und Statikern. Das Ahrtalradio, das auf UKW sendet, wird aus Eigenmitteln und Werbeeinnahmen finanziert und von ehrenamtlichen Helfern betrieben. Bei der Sturzflut Mitte Juli waren in dem engen Flusstal 133 Menschen ums Leben gekommen und Tausende Häuser beschädigt oder zerstört worden.

Unbekannte Fassungen der "Salome" veröffentlicht Das Operndrama "Salome" von Richard Strauss ist eines der berühmtesten Werke des Komponisten. Nun hat die Bayerische Akademie der Wissenschaften (BAdW) in München zwei weitgehend unbekannte Fassungen des 1905 uraufgeführten Stücks veröffentlicht. Es handele sich zum einen um die originale "Französische Fassung" von 1905 und die authentische "Dresdner Retouchen-Fassung" von 1929/1930, teilte die Akademie in München mit. Für die Französische Fassung hatte Strauss der Mitteilung zufolge auf das von Oscar Wilde auf Französisch verfasste Theaterstück "Salomé" zurückgegriffen. Er habe die Gesangsstimmen völlig neu geschrieben, um sie an die Sprache dieses Originaltextes anzupassen. Bei der Dresdner Retouchen-Fassung habe Strauss anstelle der üblichen dramatischen Stimme einen lyrischen Sopran in der Titelrolle eingerichtet.

Preis für nachhaltige Filmproduktionen ausgelobt Das Bundesumweltministerium schreibt gemeinsam mit der Heinz-Sielmann-Stiftung erstmalig einen Preis für nachhaltige Filmproduktionen aus. Gesucht würden innovative Produktionen für TV und Kino, die bei Planung und Umsetzung in besonderer Weise auf neue nachhaltige Produktionspraktiken gesetzt hätten, teilte die Stiftung an ihrem Sitz im brandenburgischen Dallgow-Döberitz mit. Als Beispiel nannte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Florian Pronold (SPD) wiederverwendbare Kulissen, optimierte Abläufe mit wenig Drehorten, Ökostrom für energieeffiziente LED-Scheinwerfer, Elektrofahrzeuge oder gar keine Autos. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Bewerbungsschluss ist der 30. November.

Theater in ganz Deutschland greifen NSU-Terror auf Unter dem Titel "Kein Schlussstrich!" setzen sich Theater aus ganz Deutschland vom 21. Oktober bis zum 7. November mit dem Terror des so genannten Nationalsozialistischen Untergrund, dem NSU, auseinander. Sie planen Theateraufführungen, Tanztheater, Live-Hörspiele und eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen. Dabei sollen vor allem die Perspektiven der Familien der Opfer und der Migranten-Communities in den Fokus gerückt werden. Theater und Kulturinstitutionen aus 16 verschiedenen Städten sind beteiligt, darunter Häuser in Chemnitz, Dortmund, Eisenach und Hamburg. Am 4. November vor zehn Jahren wurden die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot aufgefunden. Sie hatten neun Kleinunternehmer mit Migrationshintergrund und eine Polizistin ermordet.

Verband fordert mehr Digitalisierung von Musikschulen Der Verband deutscher Musikschulen (VdM) dringt auf Fortschritte bei der Digitalisierung auch in der Corona-Pandemie. Der Verband stellte unter anderem Forderungen für eine Digitalisierungsstrategie von Bund, Ländern und Kommunen für die Musikschulen vor, da diese auf dem Gebiet nicht abgehängt werden dürften. Die digitale Teilhabe müsse auch für Schülerinnen und Schüler öffentlicher Musikschulen gewährleistet sein, so der Vize-Bundesvorsitzende des VdM in Bonn, Friedrich-Koh Dolge. Digitalisierung berge zudem Chancen, neue Zielgruppen zu erreichen. Der VdM versteht sich als Fach- und Trägerverband der mehr als 930 öffentlichen Musikschulen, in denen an den Angaben zufolge über 1,5 Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet werden.

Medizin-Nobelpreis an zwei Molekularbiologen Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an David Julius (USA) und den im Libanon geborenen Forscher Ardem Patapoutian für ihre Entdeckung von Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Das Wissen werde genutzt, um Behandlungen für eine Reihe von Krankheiten zu entwickeln, darunter chronische Schmerzen. Die Forscher verwendeten demnach druckempfindliche Zellen, um eine neue Klasse von Sensoren zu entdecken, die auf mechanische Reize in der Haut und in inneren Organen reagieren. Die bedeutendste Auszeichnung für Mediziner ist in diesem Jahr mit umgerechnet rund 980 000 Euro dotiert. Er ist die erste Auszeichnung im Nobelpreis-Reigen. Am Dienstag und Mittwoch werden die Träger des Physik- und des Chemie-Preises benannt. Am Donnerstag und Freitag folgen der Literatur- und der Friedensnobelpreis und am 11. Oktober der Wirtschafts-Nobelpreis.

Koalitionsverhandlungen: Kulturrat stellt Forderungen Der Deutsche Kulturrat elf Forderungen an die nächste Bundesregierung gestellt. Der Spitzenverband der Kulturverbände verlangt unter anderem, dass der Bund mehr Geld für Kultur bereitstellen solle, um die Kommunen zu entlasten. Außerdem müsse die soziale Absicherung der Kulturschaffenden verbessert und in einer Digitalisierungsoffensive auch die Rechte der Urheber gestärkt werden. Im Kampf gegen den Klimawandel sollen Kulturinstitutionen unterstützt werden, damit sie künftig klimaneutral wirtschaften können. Der Deutsche Kulturrat fordert von der nächsten Bundesregierung auch ein klares Bekenntnis zur Kunst- und Meinungsfreiheit. Um das alles zu erreichen, müsse ein Bundeskulturministerium geschaffen werden.

Volker Bruch: Möchte Missstände nicht akzeptieren Der Schauspieler Volker Bruch hat sich in einem Interview zu den Beweggründen seiner Teilnahme an der umstrittenen Aktion #allesaufdentisch geäußert. Die Internetaktion, die unter anderem die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Berichterstattung darüber kritisiert, hatte am vergangenen Donnerstag Aufsehen erregt. Wenn er Missstände nicht benenne, dann stimme er zu und das wolle er nicht, sagte Bruch im Interview der "Berliner Zeitung". Mitglied der Partei Die Basis sei er entgegen anderslautender Berichte bis jetzt noch nicht geworden. Bruch war bereits ein prominentes Gesicht der Aktion #allesdichtmachen im April, in der der Umgang mit dem Coronavirus kritisiert wurde. Die Aktion löste kontroverse Reaktionen aus, mehrere Teilnehmer distanzierten sich später von der Aktion. Berufliche Nachteile habe er wegen seines Engagements bislang noch nicht gehabt, so Bruch.

Knapp 300.000 Euro für analoge AFP-Fotos Bei der ersten Versteigerung legendärer Fotos der Nachrichtenagentur AFP sind in Paris fast 300.000 Euro erlöst worden. Den höchsten Preis erzielte mit 15.600 Euro ein Foto des Chansonniers und Schauspielers Serge Gainsbourg beim Anzünden eines Geldscheins. Gainsbourg hatte mit der Aktion in einer Fernsehsendung 1984 gegen hohe Steuern protestiert. Zu den insgesamt 200 unter dem Titel "Die analogen Jahre" versteigerten Fotos aus den Jahren 1944 bis 1998 zählten auch Bilder von der Befreiung von Paris am Ende des Zweiten Weltkriegs oder von dem afroamerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King. Aber auch Fotos von Alltagsszenen oder von Sport-, Musik- und Filmstars kamen unter den Hammer. Die analoge Foto-Sammlung von AFP umfasst etwa sechs Millionen Bilder aus den Jahren 1944 bis 1998.

Mohammed-Zeichner Lars Vilks bei Unfall getötet Der wegen einer Mohammed-Karikatur mit dem Tode bedrohte schwedische Künstler Lars Vilks ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Fahrzeug mit dem 75jährigen Vilks und zwei mit seinem Schutz betrauten Polizisten war am Sonntag mit einem Lastwagen zusammengestoßen, berichteten schwedische Medien. Die Unfallursache wird noch ermittelt. Vilks hatte 2007 eine Zeichnung veröffentlich, die den islamischen Propheten Mohammed mit einem Hundekörper zeigt. Viele Muslime betrachten bildliche Darstellungen ihres Propheten als Gotteslästerung und Hunde als unreine Tiere. Die Terror-Organisation Al-Kaida setze ein Kopfgeld auf Vilks aus, es gab mehrere versuchte Attentate auf den Künstler.