Kulturnachrichten

Montag, 11. Oktober 2021

"Opus Klassik" für Hope, Lang Lang und Yoncheva Mit einer Gala im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin ist am Sonntag die vierte Vergabe des Opus Klassik gefeiert worden. In den verschiedenen Kategorien waren bereits zuvor die fast 50 Gewinner benannt worden. Der chinesische Pianist Lang Lang wurde für seine Einspielung der Goldberg-Variationen geehrt. Unter den Ausgezeichneten waren auch die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva (Sängerin des Jahres) und der polnische Tenor Piotr Beczala (Sänger des Jahres). Der Geiger Daniel Hope bekam einen Sonderpreis der Jury für besondere Leistungen. Die Auszeichnung wurde im Zuge der Abschaffung der Echo-Preise von Plattenfirmen, Musikverlagen und Konzertveranstaltern aus der Klassikbranche ins Leben gerufen. Moderatorin der Gala, die ab 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wurde, war Désirée Nosbusch. Sie ist Nachfolgerin von Thomas Gottschalk, der die ersten drei Preisvergaben moderiert hatte.

Beatles-Trennung: McCartney gibt Lennon die Schuld Wer ist schuld an der Trennung der Beatles? Auch über 50 Jahre danach ist diese Frage noch nicht abschließend geklärt. Paul McCartney hat jetzt noch einmal jede Verantwortung für die Auflösung der legendären Band von sich gewiesen. Es sei John Lennon gewesen, der damals gehen wollte, sagt McCartney in einer Folge der BBC-Sendung "This Cultural Life", die am 23. Oktober ausgestrahlt werden soll. "Ich habe die Trennung nicht initiiert. Das war unser Johnny", wird McCartney vom britischen "Observer" vorab zitiert. Weil der Manager der Beatles, zu diesem Zeitpunkt der US-Amerikaner Allen Klein, noch ein paar Geschäfte abwickeln wollte, sei Verwirrung darüber entstanden, wie es überhaupt zur Trennung gekommen sei. Tatsache sei aber, dass Lennon auf eigene Faust weitermachen wollte. "John kam eines Tages ins Zimmer und sagte: 'Ich verlasse die Beatles' - so jedenfalls die heutige Darstellung von McCartney.

Europäischer Dramaturgie-Preis für Wajdi Mouawad Der libanesisch-kanadische Dramatiker Wajdi Mouawad hat den mit 75.000 Euro dotierten "Europäischen Dramatiker:innen Preis" erhalten. Der mit 25.000 Euro dotierte Nachwuchspreis ging an die britische Autorin Jasmine Lee-Jones, teilte das baden-württembergische Wissenschaftsministerium in Stuttgart mit. Die Auszeichnung wurde zum ersten Mal verliehen und ist vom Schauspiel Stuttgart ins Leben gerufen worden. Sie unterstreiche die Relevanz von Kunst und Kultur als "gemeinschafts- und sinnstiftendes Element über Grenzen hinweg", sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann bei der Verleihung. Kunstministerin Theresia Bauer bezeichnete den Preis als ein europaweites, kulturpolitisches Signal für Offenheit, Toleranz und die Freiheit der Kunst. Der "Europäische Dramatiker:innen Preis" ist der höchstdotierte Preis dieser Art. Alle zwei Jahre sollen damit herausragende Theaterautoren in Europa für ihr Schaffen ausgezeichnet werden.

Nobelpreisträger Handke verärgert über Lockdowns Die Corona-Lockdowns haben aus Sicht des österreichischen Literaturnobelpreisträgers Peter Handke die Einsamkeit alter Menschen dramatisch gesteigert. "Wenn ich daran denke, wie man die Leute im Altersheim hat sterben lassen! Für mich müsste man die Verantwortlichen vor das Völkergericht stellen", sagte der in Frankreich lebende Schriftsteller dem Wiener "Kurier" am Sonntag. "Mir kommt alles so falsch vor. Man sieht fast nur noch die Jungen unterwegs, und es gibt unendlich vereinsamte Alte". Handke habe für mehr Bewegungsfreiheit von seinem Verlag einen "Schwindelzettel" bekommen. Darauf habe gestanden, er sei nachts unterwegs, um ein großes Werk zu schreiben.