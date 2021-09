Opioid-Hauptstadt in West Virginia Die meisten Drogentoten in den USA

Von Julia Kastein

Weißes Haus, Oktober 2017: Eine Mutter betrauert ihre Tochter. Bei diesem Termin erklärte Donald Trump aufgrund der Opioidkrise den nationalen Gesundheitsnotstand. (imago/MediaPunch/Alex Edelman)

Opioide Schmerzmittel haben in den vergangenen zwanzig Jahren über eine halbe Million Menschen in den USA das Leben gekostet. Besonders betroffen: Huntington in West Virginia. Dort gibt es auch in der Pandemie mehr Opioid- als Covid-Tote. Warum?