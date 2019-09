Kulturnachrichten

Montag, 9. September 2019

Operngewerkschaft ermittelt gegen Plácido Domingo Die Gewerkschaft von Operndarstellern und -mitarbeitern der USA hat eine Untersuchung zu Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Plácido Domingo eingeleitet. Die American Guild of Musical Artists schrieb in einer E-Mail an ihre Mitglieder, dass ihre Ermittlung von zwei Berichten der Nachrichtenagentur AP ausgelöst worden sei, in denen mehrere Frauen der Opernlegende sexuelle Belästigung und anderes unangemessenes Verhalten vorwarfen. Die Gewerkschaft argumentierte, man könne nicht sicher sein, dass Opernunternehmen die Vorwürfe ausreichend selbst untersuchten. Eine Sprecherin von Domingo, Seltzer, hat die Vorwürfe als "durchsetzt mit Widersprüchlichkeiten" bezeichnet. Sie nannte aber keine Details.

Jüdisches Filmfestival in Potsdam eröffnet Mit einem Appell gegen Antisemitismus ist das 25.

Jüdische Filmfestival Berlin & Brandenburg am Sonntagabend in Potsdam eröffnet worden. Das Festival präsentiere nicht nur Filme, sondern mache auch jüdisches Leben in Deutschland "sichtbar, hörbar und spürbar", erklärte Brandenburgs Bevollmächtigter beim Bund und Medienstaatssekretär Thomas Kralinski zur Eröffnung im Potsdamer Hans Otto Theater. "Wir wollen ein Land sein, in dem Menschen jüdischen Glaubens ihren Glauben auch öffentlich leben können", betonte Kralinski: "Deshalb müssen wir gegen jegliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden klar Stellung beziehen." Das Filmfestival präsentiert bis zum 17. September mehr als 40 Filme in 13 Spielstätten in beiden Bundesländern. Es gilt als größtes Forum für den jüdischen und israelischen Film in Deutschland und steht im Jubiläumsjahr unter dem Motto "Celebration".

Kardinal Marx: Regionale Einschränkung des Zölibats Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zeigt sich offen für eine Einschränkung des Zölibats. Er könne sich "durchaus vorstellen", dass es sinnvoll sei, "unter bestimmten Voraussetzungen in bestimmten Regionen verheiratete Priester zuzulassen", sagte Marx der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es gehe allerdings nicht um den Zölibat allein, sondern um die Zukunft der priesterlichen Lebensform. Entscheidend sei für ihn, "ob und wie der Zölibat so gelebt werden kann, dass er ein positives Zeichen ist und auch die Priester in ihrem Leben nicht beschädigt". Es werde da "keinen deutschen Sonderweg" geben. "Aber die Diskussion voranbringen können wir schon." Marx antwortete damit auf eine Frage zur im Oktober anstehenden Amazonien-Synode in Rom, an der er selbst teilnimmt. Dort soll über eine regional begrenzte Zulassung verheirateter Priester beraten werden.