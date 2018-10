Operette aus dem Stadttheater Gießen Glitzer, Roben und Champagner

Moderation: Stefan Lang

Treszka (Marie Seidler) genießt den Ball (Marie Seidler)

Emmeriche Kálmán ist berühmt für seine "Czardasfürstin". Nun hat die Bühne von Gießen eine frühe Operette des Komponisten wiederbelebt und mit "Ein Herbstmanöver" einen schillernden Abend auf die Bühne gebracht.

"Ein Herbstmanöver" ist ein Frühwerk des Komponisten Emmerich Kálmán, lange vor der "Czardasfürstin" oder der "Gräfin Mariza" entstanden. Dirigent Michael Hofstetter hat in Gießen den richtigen Instinkt bewiesen. Damit ist ihm und dem Ensemble ist eine grandiose Reanimation gelungen und Deutschlandfunk Kultur war dabei.

Liebe und Champagner

Die Konstellation: von Liebe enttäuschter Offizier, der zwischen zwei Frauen steht - das am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Prominente Husaren des Reiches fahren auf, die Damen der Gesellschaft reisen von weit her an, um auf dem Schloss die legendären Helden und Liebhaber aus nächster Nähe zu bestaunen.

Manöver mit Liebhaber

Ein Scheinangriff, weil das Husarenregiment in der Puszta, nahe beim Schloss der Baronin Riza, ein Herbstmanöver abhält. Dann doch ein heißes Gefecht mit Platzpatronen und stumpfen Säbeln - denn der ehemalige Geliebte der Baronin, der attraktive Oberleutnant von Lörenthy, ist beteiligt. Nach gestellter Schlacht dann ein rauschender Ball mit Champagner, schönen Frauen und feuriger Zigeunermusik.

Aufzeichnung der Oper vom 5. bis 8. Juni 2018

Emmerich Kálmán

"Ein Herbstmanöver", Operette in drei Akten

Feldmarschall Leutnant von Lohonnay - Harald Pfeiffer

Treszka, seine Tochter - Marie Seidler, Mezzosopran

Baronin Riza von Marbach - Christiane Boesiger, Sopran

Oberleutnant von Lörenthy - Grga Peroš, Bariton

Wallerstein, Reserve-Kadett-Feldwebel - Tomi Wendt, Tenor

Marosi, Freiwilliger bei den Husaren - Clemens Kerschbaumer, Tenor

Kurt, Gutsverwalter - Rainer Hustedt

Bence, Großknecht - Rainer Domke

Rittmeister vom Emmerich - Aleksey Ivanov

Leutnant Elekes - Shawn Mlynek

Herr Nelke - Paul Przybylski

Olga - Sora Winkler

Idi - Olga Wallenhauer

Böbe - Natascha Jung

Manci - Antje Tiné

Stefi - Michaela Wehrum

Lizi - Eun-Mi Suk

Chor des Stadttheaters Gießen

Philharmonisches Orchester Gießen

Leitung: Michael Hofstetter