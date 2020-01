Kulturnachrichten

Sonntag, 12. Januar 2020

Oper in Sydney: Fotoshow als Dank für Helfer Mit einer Fotoshow auf den Außenflächen des Gebäudes hat die Oper in Sydney ihre Unterstützung für die Betroffenen der australischen Buschbrände und die Helfer gezeigt. Dort waren am Abend mehrere Stunden lang projizierte Fotos von Feuerwehrleuten und Rettungskräfte im Einsatz zu sehen. Man wolle eine Botschaft der Hoffnung und Stärke senden, und besonders den Rettungskräften und Freiwilligen für ihren Einsatz und ihren Mut danken, hieß es in einem Tweet. Seit Beginn der Buschfeuer im Oktober verbrannte in ganz Australien ein Gebiet, das ungefähr so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

Auschwitz Komitee ehrt Pianisten Levit Das Internationale Auschwitz Komitee ehrt am Sonntag den russisch-deutschen Pianisten Igor Levit für sein Engagement gegen Antisemitismus und rechtsextremen Hass. Levit verteidige mit Mut, Kreativität und Lebensfreude die Werte der Demokratie, erklärte das Komitee in Berlin. Dafür erhält der Musiker die "Statue B" als "Gabe der Erinnerung". Als die Häftlinge in Auschwitz das Schild "Arbeit mach frei" auf Befehl der SS anfertigen mussten, stellten sie den Buchstaben B heimlich auf den Kopf – als Zeichen ihrer Menschenwürde und ihres Widerstandes. Levit, der sich immer wieder öffentlich gegen Judenhass und Rassismus wendet, spreche offen von der Angst, die er empfindet, seit man ihn selbst mit Mord bedroht habe. Er wolle sich von diesen Drohungen aber nicht einschüchtern lassen, erklärte das Komitee. Die Idee für die Statue geht auf die französische Künstlerin Michèle Déodat zurück. Damit ausgezeichnet wurden bisher damit unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Auch Pariser Oper von Streik betroffen Die Pariser Oper sagte am Samstag wegen des Streiks gegen die von Macron geplante Rentenreform eine Vorstellung ab. Das weltberühmte Haus entschuldige sich bei den Zuschauern, hieß es in einer Mitteilung. Es ist nicht die erste Protestaktion der Opernmitarbeiter. Seit Wochen fallen Konzerte aus. Mit der Rentenreform würden auch die Angestellten der Oper viele ihrer Sonderrechte verlieren. Frankreichs Premierminister Édouard Philippe kündigte für Samstag an, schriftliche Vorschläge zu unterbreiten, die eine Grundlage für einen Kompromiss mit den Sozialpartnern bilden könnten.