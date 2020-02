OpenDays Festival Aalborg Frühe Renaissance und Moderne

Ars Nova Copenhagen greift nach Renaissancemusik und nach Uraufführungen. (Ars Nova Copenhagen / Jeppe Bjørn)

Das dänische Vokalensemble "Ars Nova Copenhagen" sang unter der Leitung von Paul Hillier in der Klosterkirche Aalborg ein A-cappella-Programm, das Werke der franko-flämischen Schule mit Kompositionen unserer Tage verschränkte.

Das "OpenDays Festival" im dänischen Aalborg hat im September 2019 seinen neunten Jahrgang erlebt, insgesamt 11 Konzerte und Performances haben stattgefunden. Das Festival begleitet und dokumentiert gewissermaßen auf künstlerischer Ebene den Weg Aalborgs von einer Industriestadt zu einer lebendigen und modernen Kulturmetropole. Bei den "OpenDays" stehen Neue Musik und Klangkunst im Mittelpunkt.

Ars Nova Copenhagen wird seit 2003 vom Briten Paul Hillier geleitet. (Ars Nova Copenhagen / Nikolai Østergård)

Unter der Leitung von Paul Hillier sang das Vokalensemble "Ars Nova Copenhagen" unter anderem Musik, die es programmatisch im Titel führt: eine Mess-Vertonung von Johannes Ockeghem, der im 15. Jahrhundert die Weiterentwicklung der Mehrstimmigkeit, der ars nova, vorantrieb. Kombiniert wurde die "Missa Prolationum" mit zeitgenössischen Werken von Arvo Pärt, Caroline Shaw, John Frandsen und Howard Skempton. Bei John Frandsen war sogar eine Komposition für die "OpenDays" in Auftrag gegeben worden.

Architektur und Proportionen

Die "Missa Prolationum" ist ein höchst kunstvolles Gebilde, das auf den Regeln des Kontrapunkts beruht. Notiert hat Ockeghem jeweils nur zwei der vier Stimmen, die nicht notierten Stimmen werden aus den vorhandenen als Intervall- und Proportionskanons abgeleitet. Dabei vergrößert sich der Intervallumfang von Messteil zu Messteil.

In diese kunstvolle Grundidee wurden die zeitgenössischen Stücke passgenau integriert. Sie nehmen Bezug auf die alte Tradition, die im 14. und 15. Jahrhundert tatsächlich die "Neue Kunst", "ars nova" war.

OpenDays Festival

Aufzeichnung vom 14.09.2019, Klosterkirche Aalborg

Johannes Ockeghem

Kyrie aus "Missa Prolationum"

Arvo Pärt

"Da pacem"

Johannes Ockeghem

Gloria aus "Missa Prolationum"

Caroline Shaw

"and the swallow" (Psalm 84)

Johannes Ockeghem

Credo aus "Missa Prolationum"

John Frandsen

"O Sacrum Convivium"

Johannes Ockeghem

Sanctus aus "Missa Prolationum"

Howard Skempton

"The Lord is my shepherd"

Johannes Ockeghem

Agnus Dei aus "Missa Prolationum"

Ars Nova Copenhagen

Leitung: Paul Hillier