Olivia Wenzel: "1000 Serpentinen Angst" Lesekreis - erste Runde

Moderation: Frank Meyer und Wiebke Porombka

Der Lesekreis über Olivia Wenzels Roman ist eröffnet. Am 7. April diskutieren wir weiter mit Ihnen. (S.Fischer Verlag / unsplash / Jarred Craig)

Ein gutes, erschütterndes, kritisches oder auch schlechtes Buch lesen und sich darüber austauschen - dafür fehlt im Alltag oft die Gelegenheit. Wir nehmen uns die Zeit und diskutieren mit Ihnen über Olivia Wenzels "1000 Serpentinen Angst".

Unser Lesekreis mit Hörerinnen- und Hörerbeteiligung ist eröffnet. Wir diskutieren mit Ihnen am Telefon und via Twitter über Olivia Wenzels Roman "1000 Serpentinen Angst". Am heutigen 3. April bis Seite 89 – Fortsetzung folgt am 7. April, wieder in Lesart.

Darum geht es: Eine junge Frau besucht ein Theaterstück über die Wende und ist die einzige schwarze Zuschauerin im Publikum. Mit ihrem Freund sitzt sie an einem Badesee in Brandenburg und sieht vier Neonazis kommen. In New York erlebt sie den Wahlsieg Trumps in einem fremden Hotelzimmer. Wütend und leidenschaftlich schaut sie auf unsere sich rasant verändernde Zeit und erzählt dabei auch die Geschichte ihrer Familie.

Ein Roman, der offensichtlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, Userinnen und User bewegt.

Verfolgen Sie einige der Diskussionen auf Twitter:

Eine Sammlung von Diskussionstweets finden Sie unter

#ZusammenLesen.

Diskutieren sie am Dienstag, 7. April, ab 10.07 Uhr, gerne weiter mit uns über den nächsten Teil des Romans "1000 Serpentinen Angst" – bis Seite 159.



Beteiligen Sie sich unter der Mailadresse lesart@deutschlandradio.de, auf unserem Twitter-Kanal @dlfkultur oder telefonisch unter: 0800 – 2254 2254.