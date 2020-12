Olivia Wenzel: "100 Serpentinen Angst" Eine Buchempfehlung zum Verschenken Von Deniz Ohde

Klare Empfehlung: Diese Buch sollte man gelesen haben, sagt Deniz Ohde. (S. Fischer Verlag / Getty Images / Tatiana Mezhenina)

Diese Geschichte einer Schwarzen Frau setzt Kraft frei, findet die Autorin Deniz Ohde. Dabei musste sie selbst nach dem Lesen erst einmal aufgebracht durch den Wald rennen. "Eines der krassesten Leseerlebnisse des Jahres" schenkt sie Freundin Marie.

In "1000 Serpentinen Angst" von Olivia Wenzel geht es um eine junge Schwarze Frau, die in der DDR geboren ist und über den Tod ihres Zwillingsbruders nachdenkt, über ihre Punker-Mutter, die wegwollte und nicht konnte, wo hingegen sie selbst in die USA reisen kann. Sie erlebt dort die Wahl Trumps in einem fremden Hotelzimmer und denkt über die Geschichte der Afroamerikaner*innen nach, ihre eigene Geschichte als Schwarze Frau in Deutschland, die ständige Bedrohung in Gestalt von Neonazis an einem Brandenburger Badesee oder eines Tankwarts, der ihr rassistische Codes auf die gekaufte Chipstüte malt. Dabei geht es auch darum, wie diese Bedrohungen in ihre und die Psyche ihres Bruders eingreifen.

Ein Sog, dem man sich schwer entziehen kann

Das Besondere ist auf jeden Fall die Form: Zu großen Teilen ist der Text dialogisch angelegt, eine unbekannte Stimme scheint aus dem Off in Großbuchstaben auf sie einzusprechen und so das Erzählen erst anzustoßen. Dabei entsteht ein Sog, dem man sich schwer entziehen kann, ich habe mich daran festgelesen, und musste danach erst mal eine Stunde aufgebracht durch den Wald rennen, denn natürlich sind auch die Themen des Romans ziemlich schwer. Gleichzeitig setzen der Text und die Figur eine enorme Kraft frei. Für mich auf jeden Fall eins der krassesten Leseerlebnisse des Jahres.

Ich schenke das Buch meiner Freundin Marie, der ich schon tausend Mal von diesem Sog erzählt habe. Darüber hinaus finde ich aber, dass jeder dieses Buch gelesen haben sollte, ganz abgesehen von der Thematik ist es in der literarischen Bauart eines der besten Bücher 2020.

Olivia Wenzel: "1000 Serpentinen Angst"

Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2020

352 Seiten, 21 Euro