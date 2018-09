Kulturnachrichten

Montag, 1. Oktober 2018

Oliver Polak wirft Kiepenheuer & Witsch Zensur vor Sein neues Buch "Gegen Judenhass" erscheint nun bei Suhrkamp In der "WELT am Sonntag" wirft der Comedian Oliver Polak seinem bisherigen Hausverlag Zensur vor: Kiepenheuer & Witsch habe kurz vor Drucklegung seines neuen Buchs "Gegen Judenhass" die Herausnahme zweier Kapitel gefordert. Darin geht es um ein antisemitisches Erlebnis mit einem Fernsehmoderator auf der Bühne einer Satire-Liveshow: Dieser "holte ein Desinfektionsspray hervor, das er extra bereitgestellt hatte, und fragte die Anwesenden auf der Bühne: 'Habt ihr dem die Hand gegeben?' Dann desinfizierte er ihre und seine eigenen Hände", erklärte Polak. Der Name des Moderators wird im Buch nicht genannt. Sein Verleger Helge Malchow indes erklärte in der "WaS", die kurze Passage sei "eine absolut gegenstandslose Unterstellung gegenüber einem anderen Autor des Verlages". Die Bitte, diese Passage herauszunehmen, entspreche der Fürsorgepflicht, die er als Verleger habe. Am Montag erscheint Polaks neues Buch bei Suhrkamp.

Comiczeichner René Pétillon ist tot Der Erfinder der Jack-Palmer-Comics starb nach langer Krankheit Der französische Comiczeichner René Pétillon, Schöpfer der Figur des Privatdetektivs Jack Palmer, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit, wie sein Verlag Dargaud mitteilte. Petillons berühmteste Figur ist der etwas trottelige Detektiv Palmer, den er 1974 erschuf. Von der humoristischen Reihe erschienen über ein Dutzend Alben, einige davon auch auf Deutsch. Der 1945 in der Bretagne geborene Pétillon hat während seiner Karriere auch für die französischen Satiremagazine "Le Canard Enchainé" und "Charlie Hebdo" gearbeitet.

Bester Kinderfilm 2018: "Jim Knopf"-Verfilmung Bester Kinderdarsteller: Solomon Gordon Der Film "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" ist als bester Kinderfilm 2018 mit dem Preis "EMMI" der 35. Kinderfilmtage im Ruhrgebiet ausgezeichnet worden. Hauptdarsteller Solomon Gordon erhielt für seine Rolle als Jim am Sonntag den Preis "EMO" als bester Kinderdarsteller. Mit der Verleihung des mit 2 000 Euro dotierten EMO und des mit 1 000 Euro dotierten EMMI endete das Kinderfilmfestival. Solomon Gordon sei eigens aus England angereist, um den EMO entgegenzunehmen, erklärten die Veranstalter. Der EMMI für den besten Kinderfilm wurde von einer sechsköpfigen Kinderjury vergeben.

Yoko Ono zeigt Werkschau in Leipzig Die Künstlerin will zur Eröffnung ihrer Ausstellung am 1. Dezember nach Leipzig kommen Das Museum der bildenden Künste Leipzig präsentiert vom 2. Dezember an Arbeiten der japanisch-amerikanischen Künstlerin Yoko Ono. Unter dem Titel "Peace is Power" seien etwa 60 Werke der mittlerweile 85-Jährigen zu sehen, teilte das Museum am Sonntag in Leipzig mit. Fünf Jahre nach ihrer Retrospektive in der Schirn Kunsthalle Frankfurt sei dies ihre bislang umfangreichste Werkschau in Deutschland. Die Künstlerin will zur Eröffnung ihrer Ausstellung am 1. Dezember nach Leipzig kommen. In der Leipziger Ausstellung sollen auch frühere Performances der 85-Jährigen aufgeführt werden.

US-Bluesgitarrist Otis Rush gestorben "I Can't Quit You Baby" machte ihn 1956 berühmt Der US-Bluesgitarrist Otis Rush ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 84 Jahren an den Folgen eines vor Jahren erlittenen Schlaganfalls, wie sein Manager Rick Bates bekannt gab. Rush war der wichtigste Architekt des sogenannten West Side Sounds aus Chicago, der die 1950er- und 1960er-Jahre maßgeblich prägte. Rushs 1956 bei Cobra Records veröffentlichte Aufnahme "I Can't Quit You Baby" machte ihn berühmt. 1999 gewann er mit "Any Place I'm Going" einen Grammy in der Kategorie: beste traditionelle Blues-Aufnahme.