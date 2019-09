Donnerstag, 12. September 2019

Oldenburger Filmfest mit Plummer und Driest

Filmschaffende aus Deutschland und anderen Ländern sind gestern zur Eröffnung des Internationalen Filmfestes in Oldenburg gekommen. Auf dem Roten Teppich zeigte sich unter anderem die US-Schauspielerin Amanda Plummer, die am Freitag einen Stern auf dem Oldenburger Walk of Fame bekommen soll. Der 80-jährige Autor, Filmemacher und Schauspieler Burkhard Driest wird mit einer Hommage geehrt. Bis Sonntag werden im Rahmen des Festivals rund 50 Filme an verschiedenen Orten in Oldenburg gezeigt. Dazu gehört, wie in den Vorjahren, die Justizvollzugsanstalt. Mit dem Filmfest wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben visionären Filmemachern eine Plattform geben und die Kreativität der Künstler hervorheben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Segment Independent Film.