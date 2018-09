Kulturnachrichten

Sonntag, 23. September 2018

Olaf Nicolai mit Wilhelm-Loth-Preis geehrt Der Preis ist mit 12.000 Euro dotiert Der Konzept- und Medienkünstler Olaf Nicolai ist am Samstagabend mit dem Wilhelm-Loth-Preis der Stadt Darmstadt ausgezeichnet worden. Die Entscheidung für Nicolai reihe sich ein in die lange Tradition der Stadt, „sich immer wieder neu den aktuellen Fragestellungen der Kunst zuzuwenden und daraus ungewohnte, ja provozierende Blicke auf den Alltag zu gewinnen", sagte Oberbürgermeister und Jurymitglied Jochen Partsch. Der Preis ist mit 12.000 Euro, einer Ausstellung am Institut Mathildenhöhe im Frühjahr 2019 sowie einer Publikation verbunden.

Comcast setzt sich bei Bieterschlacht um Sky durch Das Unternehmen hat 33 Milliarden Euro geboten Die Übernahmeschlacht um das britische Medien- und Telekommunikationsunternehmen Sky ist entschieden: Der US-Kabelriese Comcast hat sich im Bieterwettbewerb gegen den Murdoch-Konzern 21st Century Fox durchgesetzt. Das Unternehmen hat 29,6 Milliarden Pfund (knapp 33 Milliarden Euro) geboten und damit die Versteigerung gewonnen.

Bianca Jagger enttäuscht von Heimatland Nicaragua Ex-Frau von Mick Jagger beklagt Unterdrückung und fordert Sanktionen Menschenrechtsaktivistin Bianca Jagger hat sich enttäuscht von der Revolution in ihrem Heimatland Nicaragua abgewandt. Die Ex-Frau des Rolling-Stones-Sängers Mick Jagger beklagte in New York "Terror" und "erbarmungslose Unterdrückung" von Regierungskritikern. Der linksgerichtete Präsident Daniel Ortega "tötet unbewaffnete Kinder", sagte sie. Die Zustände seien möglicherweise schlimmer als unter dem Machthaber Somoza, den Ortegas Sandinisten 1979 gestürzt hatten. Jagger sagte, sie fühle sich von Ortega "verraten". Die prominente Aktivistin war früher Anhängerin der sandinistischen Revolution. Nun forderte sie die internationale Gemeinschaft auf, die Nicaraguaner im Kampf gegen Ortega zu unterstützen und schärfere Sanktionen gegen die Regierung zu verhängen. Nicaraguas Staatschef Ortega sieht sich seit Monaten Massenprotesten ausgesetzt, die von Polizei und Paramilitärs niedergeschlagen werden. Auslöser der Demonstrationen waren später zurückgenommene Rentenkürzungen.

Oktoberfest mit traditionellem Fassanstich eröffnet Sechs Millionen Gäste auf größtem Volksfest der Welt in München erwartet Mit dem Einzug der Wiesnwirte und dem traditionellen Fassanstich hat das Münchner Oktoberfest begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter stach im Schottenhammel-Festzelt mit zwei Schlägen das erste Bierfass an und reichte die erste Maß Bier an Ministerpräsident Markus Söder. Damit ist das Oktoberfest offiziell eröffnet. In den folgenden gut zwei Wochen werden in München zum weltweit größten Volksfest um die sechs Millionen Besucher erwartet. In den vergangenen Jahren war aus Sorge vor Anschlägen das Sicherheitskonzept der Wiesn ausgeweitet worden. Die Theresienwiese ist inzwischen umzäunt, Besucher dürfen keine Rucksäcke mit auf das Gelände nehmen.