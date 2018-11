Kulturnachrichten

Mittwoch, 7. November 2018

Österreich will Gedenkmauer für Holocaust-Opfer Erinnerungsort soll im Zentrum Wiens stehen Mit einer Mauer soll künftig in Wien an die rund 66 000 Juden erinnert werden, die in Österreich zur Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden. Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte, dass das österreichische Bundeskanzleramt die Finanzierung der Mauer zu großen Teilen übernehme. "Somit kann nach fast 20 Jahren Engagement ein Projekt, das es anderswo schon lange gibt, auch in Österreich Wirklichkeit werden", sagte Kurz. Die Gedenkmauer mit den Namen der Ermordeten soll vor der österreichischen Nationalbank, nördlich von Wiens Burg, errichtet werden. Das Projekt, das vom Holocaust-Überlebenden Kurt Tutter immer wieder vorangetrieben wurde, war in den vergangenen Jahren vor allem an der Finanzierung gescheitert. Ursprünglich wollte die österreichische Regierung nur fünfzig Prozent der mit rund fünf Millionen Euro veranschlagten Baukosten tragen. Nun hat sie bis zu 4,5 Millionen Euro zugesagt.

Literaturpreis Prix Goncourt für Nicolas Mathieu Mileustudie der Neunziger Jahre Der wichtigste Buchpreis Frankreichs, der Prix Goncourt, geht in diesem Jahr an Nicolas Mathieu. Der 40-Jährige Autor erhält die Auszeichnung für seinen Roman "Leurs enfants après eux" ("Nach ihnen ihre Kinder"). Mathieu schildert darin das Erwachsenwerden von Jugendlichen in der französischen Provinz der 1990er Jahre, die sich mit einer Zukunft ohne Perspektive konfrontiert sehen. Das Preisgeld für den seit 1903 vergebenen Prix Goncourt liegt bei nur 10 Euro, aber Ruhm und Verkaufsaussichten sind enorm.

Kinderhörspielpreis für "Eine Hand voll Sterne" Geschichte über das Leben in Damaskus vor dem Bürgerkrieg Die Produktion "Eine Hand voll Sterne" von Gudrun Hartmann erhält den Deutschen Kinderhörspielpreis 2019. Das teilte die Film- und Medienstiftung NRW in Düsseldorf mit. Die Hörspieladaption des Hessischen Rundfunks nach dem Buch von Rafik Schami erzählt die Geschichte eines syrischen Bäckersjungen, der eigentlich Journalist werden will und dafür eine gefährliche „Sockenzeitung gründet. Er lebt in der Hauptstadt Damaskus und eröffnet den Blick auf eine Stadt, in der unterschiedliche Nationalitäten und Religionen vor dem Bürgerkrieg friedlich miteinander lebten. "Stimmen, Geräusche und Musik lassen die Welt von Damaskus vor dem Krieg wieder auferstehen, eine Welt, deren Reichtum an Geschichten dieses Hörspiel zu einem Fest des Zuhörens macht", hieß es von Seiten der fünfköpfigen Jury. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird Gudrun Hartmann am Samstag im Rahmen der ARD Hörspieltage in Karlsruhe übergeben.

Siegerlandmuseum entdeckt Rembrandt-Radierung Kunstwerk lagerte Jahrzehnte unbemerkt in Archiv-Sammlung Das Siegerlandmuseum hat im eigenen Archiv eine Radierung des niederländischen Barockmalers Rembrandt van Rijn entdeckt. Das Blatt mit einer Radierung sei 1991 mit einer großen Sammlung anderer Künstler in das Museum gekommen, sagte Museumsleiterin Ursula Blanchebarbe. Das Blatt mit dem Porträt eines Unbekannten sei mit dem Zusatz "Anonym (kein Stecher bekannt)" inventarisiert gewesen. An der Echtheit bestehe kein Zweifel, so Blanchebarbe. Bei der Recherche in der Bibliothek habe sie Kopien dieser Radierung von Rembrandt entdeckt. Mit einer Dauerausstellung würdigt das Museum das Andenken eines anderen bedeutenden Barock-Malers, Peter Paul Rubens, der 1577 in Siegen geboren wurde. Das jetzt entdeckte Rembrandt Werk zeigt Willemsz van Coppenol, den Leiter der sogenannten französischen Schule. Die neue Rembrandt-Radierung wird im Museum ausgestellt.

Theatermacher Serebrennikov beteuert Unschuld Prozess in Moskau heute erstmals öffentlich Der Strafprozess der russischen Justiz gegen den Starregisseur Kirill Serebrennikow ist am Mittwoch zum ersten Mal öffentlich verhandelt worden. Zu Verhandlungsbeginn in Moskau gab er erneut an unschuldig zu sein und erklärte: "Ich habe nichts gestohlen". Der international renommierte Künstler und drei Mitangeklagte werden beschuldigt, bei einem Theaterprojekt 133 Millionen Rubel (1,8 Millionen Euro) an Staatsgeldern veruntreut zu haben. Serebrennikow weist die Vorwürfe zurück. Er befindet sich seit August 2017 in Hausarrest. Bei einem ersten Gerichtstermin im Oktober waren hinter verschlossenen Türen Prozessfragen geklärt worden. Das Vorgehen gegen Serebrennikow wird in der russischen Kulturszene als Drohgebärde des Staates empfunden. Viele Künstler haben sich mit ihm solidarisiert.

Richtfest des Pergamonmuseums für 2019 angekündigt Sanierung des Altar-Saals dauert noch mindestens bis 2023 Im kommenden Frühjahr soll das Richtfest für das Berliner Pergamonmuseums gefeiert werden. Das sagte der für die Sanierung zuständige Gesamtprojektleiter Frank Röger vom Bundesamt für Bauwesen bei einer Ortsbegehung mit der Deutschen Presse-Agentur. Einen Termin für die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts konnte Röger noch nicht nennen. Dieser könne erst beim Richtfest bekanntgegeben werden. Seit 2013 wird das Museum in zwei Etappen saniert und darum ist der Pergamonaltar, eines des großartigen Kunstwerke der Antike und der Publikumshit der Museumsinsel, seit 2014 nicht mehr zu besichtigen.

Schmidt-Rottluff Kunstwerk bleibt weiter verschollen Selbstporträt des Malers ist seit zwei Jahren unauffindbar Das nach einer Ausstellung im Kunstmuseum in Halle verschwundene Werk des Malers Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) bleibt weiterhin unentdeckt. "Es konnten weder eine Spur zum Verbleib des Bildes noch ein Tatverdächtiger ermittelt werden", sagte ein Polizeisprecher in Halle. Vor rund zwei Jahren war bekanntgeworden, dass das Selbstporträt des Brücke-Künstlers nicht mehr in der Obhut des Kunstmuseums ist. Hermann Gerlinger, der Besitzer des Bildes, hatte seine Sammlung zur Brücke-Malerei dem Kunstmuseum als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Nach dem Vorfall wurde der Leihvertrag gekündigt und die Sammlung ist nun im Buchheim Museum in Bayern.

Deutscher Kleinkunstpreis geht an Christian Ehring Der Kabarettist moderiert die ARD-Sendung "extra 3" Der Kabarettist Christian Ehring wird mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2019 ausgezeichnet. Er erhalte ihn in der Sparte Kabarett, weil er es als "grandioser Geschichtenerzähler" verstehe, "das Leben im Großen wie im Kleinen zu einem beeindruckenden Gesellschaftsbild zusammenzufügen", teilte das Kleinkunsttheater Unterhaus in Mainz mit. Ehring moderiert die ARD-Sendung "extra 3". In der Sparte Chanson/Lied/Musik wird die Berliner Liedermacherin Dota mit dem Preis bedacht, in der Sparte Kleinkunst geht er an das österreichische Duo BlöZinger, bestehend aus Robert Blöchl und Roland Penzinger. Den Förderpreis erhält die Poetry-Slammerin Lara Stoll aus der Schweiz, der Ehrenpreis geht an den österreichischen Sänger und Musiker Willi Resetarits. Überreicht werden die Preise am 10. März kommenden Jahres in Mainz.

Bayerischer Buchpreis für "Töchter" von Lucy Fricke Bestes Sachbuch: "Zeit der Zauberer" von Wolfram Eilenberger Der Roman "Töchter" von Lucy Fricke ist mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. "Das ist mein erster Preis seit 13 Jahren", sagte Fricke in ihrer Dankesrede. Damals habe sie einen Preis für unveröffentlichte Autoren bekommen. "Ich habe immer Witze gemacht, dass ich nichts mehr gewinne, seit ich veröffentliche." Als bestes Sachbuch wurde "Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 - 1929" von Wolfram Eilenberger ausgezeichnet. Preisverleihungen seien immer etwas beschämend, sagte er. "Weil sie den Autor daran erinnern, dass das Urteil über sein Werk nicht bei ihm selbst liegt." Die Preise in beiden Kategorien sind mit jeweils 10 000 Euro dotiert. Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr ("Atlas eines ängstlichen Mannes") mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wird. Er verstehe es, "uns schreibend die Welt zu erschließen - ohne Hast, mit Blick fürs Große im Kleinen, für das, was über kulturelle Grenzen und verschiedene Zeit- und Sprachräume hinweg verbindet", hieß es in der Begründung.

Wes Anderson im Kunsthistorischen Museum Wien US-Regisseur und Designerin Juman Malouf eröffnen Ausstellung Einmal in den Sammlungen des Wiener Kunsthistorischen Museums (KHK) stöbern und die besten Schätze aussuchen - dieser Traum ist für den US-Regisseur Wes Anderson wahr geworden. Der exzentrische Filmemacher und seine Lebensgefährtin, die libanesische Designerin Juman Malouf, durften eine Ausstellung nach ihrem Geschmack zusammenstellen. Seit Dienstag ist die Schau "Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures" in Wien zu sehen. Seit 2012 lädt das KHM jedes Jahr Künstler ein, aus seiner umfassenden Sammlung eine Ausstellung zu konzipieren.