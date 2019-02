Ökonom Werner Plumpe Der Kapitalismus ist besser als sein Ruf

Werner Plumpe im Gespräch mit Dieter Kassel

Auch das ist Kapitalismus: "Dienstleistungen in einer Menge und zu einem Preis herzustellen, dass die Masse der Menschen es kaufen kann", sagt Wirtschaftswissenschaftler Werner Plumpe. (Unsplash freestocks.org)

Kalt und unbarmherzig – so wird der Kapitalismus gemeinhin charakterisiert. Der Wirtschaftswissenschaftler und Autor Werner Plumpe sieht es differenzierter: Kapitalismus sei "die Ökonomie für arme Menschen" – etwas Anderes sei noch nicht in Sicht.

"Das kalte Herz" ist ein berühmtes Märchen von Wilhelm Hauff. Werner Plumpe, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Frankfurt am Main, hat diesen Titel gewählt für sein neues Buch über die Geschichte des Kapitalismus.

Er möchte allerdings zu zeigen, dass der Kapitalismus eben kein kaltes Herz hat. So fasst Plumpe am Ende seines Buches seine Erkenntnisse in folgendem Satz zusammen:

"Der Kapitalismus ist und war von Anfang an stets eine Ökonomie der armen Menschen und für arme Menschen. Und so lange diese Menschen die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft ausmachen, wird sich daran nur mit Gewalt etwas ändern lassen, und das sicher nicht zum Besseren."

Der Unterschied zu vormodernen Wirtschaftsformen

Im Kapitalismus, sagt Plumpe, gehe es im Grunde darum, "genügend Güter und Dienstleistungen in einer Menge und zu einem Preis herzustellen, dass die Masse der Menschen es kaufen kann". Das unterscheide die kapitalistische Wirtschaft von allen vormodernen Wirtschaftsformen. Denn dort hätten keineswegs die einzelnen Menschen im Vordergrund gestanden, sondern die weniger Privilegierten hätten das zu liefern gehabt, was die Oberschicht gebraucht habe, um es für Luxus, Krieg und andere Dinge auszugeben – ohne selbst die Möglichkeit des Konsums zu haben.

Früher war nicht alles besser

Mit Blick auf die heutige Kritik an einem überbordenden Finanzkapitalismus sagte Plumpe weiter, der Eindruck, man habe es in früheren Zeiten mit einem harmloseren Industriekapitalismus zu tun gehabt, täusche. Der Unterschied zu früheren Finanzkrisen sei nur, dass man heute bestimmte Phänomene klarer und unmittelbarer wahrnehme als früher.

Alternativen zum Kapitalismus sieht Plumpe derzeit nicht. "Die Alternativen zum Kapitalismus müssten sich rechnen – sie müssten also preiswerter sein als die Nutzung des Marktes und sie müssten eine höhere oder gleiche Veränderungsdynamik für die Zukunft haben, wenn man denn die bald acht Milliarden Menschen angemessen versorgen will."

(mkn)

Werner Plumpe, "Das kalte Herz. Kapitalismus: die Geschichte einer andauernden Revolution"

Rowohlt Verlag, Berlin 2019

800 Seiten, 34 Euro