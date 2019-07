Kulturnachrichten

Mittwoch, 17. Juli 2019

OECD-Bildungsdirektor für deutsches Zentralabitur OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher empfiehlt Deutschland ein Zentralabitur. Ein Abitur auf Landesebene mache wenig Sinn, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Denn am Ende würden sich die Schüler um die gleichen Hochschulen und Ausbildungsplätze bewerben. Ein Zentralabitur verspreche auch eine verbesserte Qualität bei den Abschlussprüfungen, denn die Länder könnten ihre Ressourcen dann gemeinsam für die Entwicklung eines guten Aufgabenpools nutzen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) organisiert unter anderem die internationale Schul-Vergleichsstudie Pisa.

Bildungs- und Teilhabepaket wird nur wenig genutzt Das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche in einkommensschwachen Familien wird weniger genutzt als möglich. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung unter Berufung auf Zahlen der Bundesregierung, die die Linken-Fraktion angefordert hatte. Danach gab es im vergangenen Jahr gut zwei Millionen Kinder und Jugendliche, die von den staatlichen Zuschüssen für Nachhilfeunterricht, Fahrtkosten zur Schule oder ein warmes Mittagessen hätten profitieren können. Im Mai, einem für die Inanspruchnahme der Leistungen typischen Monat, nutzten aber nur rund 600.000 von ihnen solche Angebote. Bei der Lernförderung waren es knapp 106.000 und bei den Fahrtkosten 57.000.

In der Lyonel-Feininger Galerie in Quedlinburg wird eine Stiftung gegründet Zum 148. Geburtstag des Bauhaus-Künstlers Lyonel Feininger wird im Feininger-Museum in Quedlinburg eine Stiftung gegründet. Dies teilte eine Sprecherin der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit. Die Stiftung trägt demnach den Namen des Kunstlsammlers Armin Rühl, der gut 100 Werke des Malers gesammelt hat. Das Lyonel-Feininger-Museum in Quedlinburg hat nach eigenen Angaben umfangreiche Bestände an Werken des Malers. Lyonel Feininger war ein deutsch-amerikanischer Maler, Grafiker und Karikaturist. Ab 1909 war er Mitglied der Berliner Secession. Mit seinen Arbeiten am Bauhaus seit 1919 gehört er zu den bedeutendsten Künstlern der Klassischen Moderne.

Südafrikanischer Musiker Johnny Clegg gestorben Der südafrikanische Musiker Johnny Clegg ist tot. Er sei nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs in seinem Haus in Johannesburg gestorben, sagte sein Manager Roddy Quin dem südafrikanischen Fernsehen. Clegg wurde 66 Jahre alt. Während der Apartheidzeit spielte der Weiße Clegg in seinen Bands auch mit schwarzen Musikern zusammen und wurde weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Bei vielen seiner Hits ließ er sich von der Sprache der Zulu und Melodien aus den südafrikanischen Townships beeinflussen.

"Game of Thrones" für 32 Emmys nominiert Die kürzlich zu Ende gegangene Erfolgsserie "Game of Thrones" ist für die Rekordzahl von 32 Emmys nominiert worden. Das Fantasy-Epos übertraf mit seiner achten und letzten Staffel den bisherigen Allzeitrekord der Polizeiserie "NYPD Blue", die 1994 27 mal für die begehrten US-Fernsehpreise nominiert worden war. Die Emmys werden am 22. September verliehen.