Oder: Tante Dorchen liest Theweleit Objektwahllesen Das Feature, 54 min Von Barbara Eisenmann Drei Damen im Alter zwischen 74 und 85 Jahren haben Klaus Theweleits Buch „OBJEKTWAHL (All You Need Is Love...). Über Paarbildungsstrategien & Bruchstück einer Freudbiographie“ gelesen. Das Buch handelt von Freud und seiner Liebestheorie. Es fragt, was passiert, wenn die Liebe ausbricht. Die Frauen reflektieren über das Buch und ihre eigenen Liebeserinnerungen - in Monologen und Dialogen mit der Autorin.

Schwäne bilden ein Herz (dpa-Zentralbild Frank May)

Und dann sind da noch zwei Männer: Sigmund Freud und Klaus Theweleit. Das Objektwahlbuch taucht immer wieder auf, und der alte Freud geistert herum zwischen Jimi Hendrix und Strauss´ Walzer „An der schönen blauen Donau."

Tante Dorchen war die erste, der die Autorin das Buch geschenkt hat, 1990 gleich nach seinem Erscheinen. Sie war die Lieblingstante, eine wissbegierige, kluge Person, falsch verheiratet mit einem Bergarbeiter. Gesprochen hat die Autorin mit ihr damals nicht; aber Tante Dorchen hat jetzt Stellvertreterinnen.

Objektwahllesen

Oder: Tante Dorchen liest Theweleit

Von Barbara Eisenmann



Regie: Heide Schwochow

Es sprachen: Judith Engel, Ulrich Noethen, Wolfgang Unterzaucher und Judith Fritsch

Ton und Technik: Lutz Pahl

Redaktion: Karin Beindorff, Wolfgang Schiller

Produktion: Dlf 2010

Barbara Eisenmann, geboren 1960 in München, lebt in Berlin und Barcelona, studierte Hispanistik in Granada und Germanistik in Berlin, arbeitet seit Ende der Neunzigerjahre als freie Autorin und Regisseurin für den Hörfunk.