Kulturnachrichten

Mittwoch, 16. Juni 2021

Oberammergauer Passionsspielleiter kritisiert Kirche An Bayern ohne große Kirche werde man sich gewöhnen müssen. Das glaubt der Leiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl. In der "Augsburger Allgemeinen" zeigte sich der Theaterintendant überzeugt, dass Kirche "in ein paar Jahren völlig bedeutungslos sein" werde. Selbst auf den Dörfern des Freistaates verliere die Kirche völlig an Substanz, so Stückl, der nach eigener Aussage früher selbst eifriger Kirchengänger war. Weil es nur noch wenige Priester gebe und junge Leute fehlten, so Stückl, fände keine Jugendseelsorge mehr statt. Die Kirche verschwände deshalb für viele von der Bildfläche.

Förderer der Dresdner Frauenkirche gestorben Der Kunsthistoriker und ehemalige sächsische Landeskonservator Heinrich Magirius ist tot. Das teilte die Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden mit, deren Gründungsmitglied Magirius war. Außerdem gehörte der gebürtige Dresdener zum Vorstand der Stiftung Frauenkirche. Geschäftsführer Jäger erklärte, Magirius habe maßgeblich zum Wiederaufbau des Gotteshauses beigetragen, das im Februar 1945 bei den schweren Luftangriffen zerstört und zwischen 1994 und 2005 vor allem mit privaten Spenden wieder aufgebaut wurde. Heinrich Magirius wurde 87 Jahre alt.

Quellcode für das Internet wird versteigert Das US-Auktionshaus Sotheby's will den Quellcode für das Internet versteigern. Bei dem ersten digitalen Artefakt, das jemals von Sotheby's versteigert wird, handele es sich um die Originaldateien von Sir Tim Berners-Lee von 1989 mit entsprechendem Zeitstempel und Unterschrift, wie Sotheby's in New York mitteilte. Den Angaben zufolge soll die Auktion vom 23. bis 30. Juni stattfinden. Das Mindestgebot liege bei 1000 Dollar. Berners-Lee hatte am 12. März 1989 seinen Vorschlag für ein System für Informationsmanagement vorgelegt, aus dem das World Wide Web hervorging. Er arbeitete damals am Cern in Genf. Heute gilt er als Erfinder des Internets. Sotheby's versteigert den Quellcode als sogenanntes NFT (non-fungible token). Das ist eine Art digitales Echtheitszertifikat.

Weinstein erwartet weiterer Prozess in Los Angeles Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein soll nach Los Angeles überstellt werden, wo ihm ein neuer Prozess droht. Ein Richter im Bundesstaat New York ordnete an, den inhaftierten 69-Jährigen "so schnell wie möglich" an die kalifornischen Behörden zu übergeben. Dessen Anwälte hatten versucht, dies zu verhindern, und unter anderem gesundheitliche Gründe angeführt. Fünf Frauen werfen Weinstein in Los Angeles Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Seine Verurteilung im vergangenen Jahr in New York markierte einen Meilenstein der US-Rechtsgeschichte. In dem Fall, durch den die #MeToo-Bewegung maßgeblich mit ausgelöst wurde, hatte die Jury den Zeugenaussagen von mehreren Frauen entgegen Weinsteins Unschuldsbeteuerungen und trotz des Mangels an Beweisen geglaubt. Der Ex-Filmproduzent war zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.

Georges Aperghis erhält von Siemens Musikpreis Der Komponist Georges Aperghis erhält den mit 250 000 Euro dotierten Ernst von Siemens Musikpreis 2021. Die Ernst von Siemens Musikstiftung würdigte den 75-Jährigen als eine der richtungsweisenden Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musik. Sein Lebenswerk stehe quer zu allen Strömungen und widersetze sich schneller Einordnung, begründeten die Preisstifter am Dienstag in München. Sein Musiktheater zeichne sich durch große Offenheit aus und entstehe häufig im Dialog mit anderen Kunstformen wie Schauspiel, Tanz oder bildender Kunst.

Regensburger Domspatzen öffnen sich für Mädchen Die Regensburger Domspatzen wollen 2022 ihr Gymnasium für Mädchen öffnen. Außerdem erhalte die Regensburger Dommusik dann einen Mädchenchor. Der Status der Domspatzen als Domchor und reiner Knabenchor bleibe davon unberührt, teilten die Domspatzen mit. Der Beschluss des Stiftungsrats sei einstimmig erfolgt. Domkapitel und Bischof unterstützten das Vorhaben. Seit anderthalb Jahren hat das Gymnasium in Christine Lohse bereits eine weibliche Leitung. Mit dem Schritt soll auch die 1000-jährige Tradition des Knabenchors selbst gefestigt werden. Immer öfter seien zuletzt gute Sänger nicht ans Gymnasium der Domspatzen gegangen, weil sie lieber auf eine gemischte Schule gingen, heißt es in der Mitteilung. Der Besuch des Gymnasiums sei aber Voraussetzung, um in den Chören mitsingen zu dürfen.

Swetlana Alexijewitsch mit Bundesverdienstkreuz geehrt Die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch ist mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Bundespräsident Steinmeier überreichte ihr die Auszeichnung in seinem Berliner Amtssitz Schloß Bellevue. Alexijewitsch gehörte während der Proteste gegen den belarussischen Staatschef Lukaschenko zum Koordinierungsrat seiner Gegenkandidatin Tichanowskaja. Im September reiste sie nach Deutschland aus. Steinmeier sagte in seiner Laudatio, in Belarus sei ein Aufbruch spürbar, der ein weibliches Gesicht habe. Belarus sei keine entfernte osteuropäische Verwandte. Seine Menschen verdienten die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Deutschen.