"Nur mit Euch" Ein Land feiert seine Einheit

Von Oliver Schwesig

Zentrale Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit: Vor dem Brandenburger Tor findet ein großes Konzert statt. (dpa / Jörg Carstensen)

"Nur mit Euch" – so feiert Berlin sein Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit. Toleranz, Vielfalt und Demokratie stehen im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Ein Tag, der zum Nachdenken über das Zusammensein anregt.

Am 3. Oktober feiert Deutschland seit 1990 seine Einheit. Der Tag ist seitdem ein nationaler Feiertag. Die Idee zu einem Nationalen Feiertag beschäftigt Deutschland aber schon länger. In der Weimarer Republik beispielweise war es der 11. August. An diesem Tag hatte Reichspräsident Ebert die Verfassung unterschrieben.

In der Bundesrepublik beging man von 1954 bis 1990 den 17. Juni, im Gedenken an die Opfer des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953. Mit der Wiedervereinigung und dem Einigungsvertrag wurde dann der 3. Oktober als Nationaler Feiertag festgelegt.

Jedes Jahr gibt es in der Landeshauptstadt, deren Bundesland den Bundesratsvorsitz inne hat, zum Tag der Deutschen Einheit ein Bürgerfest. 2018 heißt in Berlin das Motto "Nur mit Euch". Die Hauptstadt feiert drei Tage lang Vielfalt, Demokratie und Engagement.

Der Feiertagsmorgen feiert auch: Mit Songs und Gedanken zum Thema "Zusammen".

Den Feiertagsmorgen erreichen Sie unter: feiertagsmorgen@deutschlandfunkkultur.de