Kulturnachrichten

Mittwoch, 12. Mai 2021

NRW erhält Institut für die Digitalisierungsforschung Nordrhein-Westfalen erhält ein eigenes Institut für die Digitalisierungsforschung. Das Center for Advanced Internet Studies (CAIS) – so der Name der neuen Einrichtung - soll Lösungen für digitale Transformation und Teilhabe im Alltag finden.Erforscht werden soll unter anderem, wie digitale Innovationen die Demokratie verändern, inwiefern Künstliche Intelligenz (KI) für das Gemeinwohl und im Bildungsbereich eingesetzt werden kann oder wie die Digitalisierung bei der Bekämpfung des Klimawandels helfen kann. Ziel ist es, den Prozess der Digitalisierung aktiv zu gestalten und ihre Chancen gesellschaftlich breit nutzbar zu machen. Das in Bochum angesiedelte Forschungsinstitut CAIS wird mit zunächst 2,1 Millionen Euro im Jahr 2021 und im Endausbau ab 2024 mit jährlich sechs Millionen Euro von NRW unterstützt.

Pariser Gedenkstätte für Terroropfer geplant Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen Ort für die geplante Gedenkstätte für die Opfer des Terrorismus in Paris festgelegt. Sie soll nach Angaben des Präsidialbüros vom Dienstag unweit des Denkmals für die französischen Widerstandskämpfer gegen die Nazis entstehen, das auf dem Mont Valérien westlich von Paris angesiedelt ist. Macron wolle damit die französische "Widerstandskraft" hervorheben, hieß es. Der Grundstein für die neue Gedenkstätte könnte laut Macrons Büro im März 2022 gelegt werden. Sie soll in einem früheren Schulgebäude in dem Pariser Vorort Suresnes unterkommen, das ab 1935 tuberkulosekranke Kinder beherbergte.

Balletttänzer wegen Übergriffen schuldig gesprochen Ein zuletzt in Deutschland unter Vertrag stehender Balletttänzer ist von einem Gericht in London wegen mehrerer sexueller Übergriffe und einer Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag berichtete, erwartet den 49-Jährigen eine lange Haftstrafe. Das Strafmaß soll am 18. Juni verkündet werden. Die Übergriffe spielten sich demnach während der Tätigkeit des Tänzers am English National Ballett zwischen 2009 und 2016 ab. Die Opfer waren zur Tatzeit zwischen 16 und 18 Jahre alt. Der Verurteilte befindet sich den Berichten zufolge bereits in Untersuchungshaft in Großbritannien.