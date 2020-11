Novid-Räume, Flaschengärten und Ski-Overalls Draußen oder drinnen?

Moderation: Marietta Schwarz

In Flaschengärten lassen sich ganze Miniaturlandschaften anlegen. (Getty Images/qnula)

Corona macht die Frage nach dem Draußen oder Drinnen zum Politikum. Also testen wir modische Ski-Overalls jenseits der Piste, holen den Garten rein in die Flasche, lassen die Pandemie in Novid Rooms außen vor und betrachten Außenseiter philosophisch.

Bleib ich drin, oder geh ich raus? Wegen Covid kommt der Frage in diesem Jahr ein besonderes Gewicht zu. Draußen ist natürlich erst mal besser – da steckt man sich nicht so leicht an.

Draußen ist aber auch kälter. Weswegen der Ski-Overall dieses Jahr auch jenseits der Pisten ein Renner werden könnte. Vor allem die Vintage Teile aus den 80er-Jahren haben großes Potenzial und erzielen auf Onlineplattformen mittlerweile auch ihre Preise.

Das Draußen lässt sich aber auch ganz gut nach drinnen holen mit sogenannten Hermetosphären. In den Flaschengärten lassen sich ganze Miniaturlandschaften anlegen. Und das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch sehr praktisch in der Pflege. Viermal gießen im Jahr reicht! Deswegen sieht man sie immer öfter – die Biotope im Glas.

Das Thema Corona wird räumlich verbannt

In den Novid Rooms muss Covid draußen bleiben – zumindest als Gesprächsthema. Für das Pflegepersonal ist das mitunter ein Segen: ein Rückzugsraum zum Entspannen. Viele Krankenhäuser in Großbritannien haben solche Räume mittlerweile eingerichtet.

Über das Drinnen und Draußen wurde auch im Zuge der Debatte über die sogenannte Cancel Culture viel diskutiert. Auch über die Frage, ob die angeblich Gecancelten wirklich im Abseits stehen. Die Philosophin Cathrine Newmark, denkt darüber nach, wie viel Sinn diese Trennung theoretisch überhaupt macht.