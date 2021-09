Norwegischer Schriftsteller Kjell Askildsen gestorben

Samstag, 25. September 2021

Der norwegische Schriftsteller Kjell Askildsen ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte der norwegische Verlag Oktober am Freitag mit. Askildsen hat im Laufe seiner jahrzehntelangen Schaffenszeit etliche Romane und Novellen geschrieben und gilt mit seinem nüchternen und minimalistischen Stil als einer der größten Schriftsteller der norwegischen Nachkriegszeit. "Er hat einen ganz eigenen Standard für die Novellen- und Prosakunst gesetzt, und es ist ein großer Verlust für die norwegische Literatur und den Verlag Oktober", erklärte Verlagschefin Ingeri Engelstad. Sein Debüt hatte der Norweger 1953 mit "Heretter følger jeg deg helt hjem" (Von nun an begleite ich dich nach Hause) gegeben. Für seine Werke wurde er mehrmals ausgezeichnet, darunter 2009 mit dem Nordischen Preis der Schwedischen Akademie. 2019 kam Askildsens Gesamtwerk übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel auch auf Deutsch heraus.

Der Romanautor und Übersetzer Ralph Dutli ist mit dem Deutschen Sprachpreis geehrt worden. Er erhielt die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung in Wittenberg, wie die Henning-Kaufmann-Stiftung mitteilte. Sie vergibt den Preis zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache. Der Germanist Michael Knoche würdigte den 66jährigen Dutli in seiner Laudatio im Alten Rathaus der Lutherstadt als Sprechkunstvirtuosen, dessen Werke eigentlich alles Hörbücher seien. Preisträger Dutli sagte in seiner Dankesrede, die Henning-Kaufmann-Stiftung habe sich zwar die Pflege der Reinheit der deutschen Sprache zur Aufgabe gemacht, er selbst pflege aber auch die "Unreinheit" der Sprache, wenn er diese dröhnen und Knarzen lasse. Poesie entstehe im Mund. Bekannt wurde der Schweizer Dutli durch die von ihm herausgegebene zehnbändige Ossip-Mandelstam-Gesamtausgabe; zuletzt erschien eine von ihm übersetzte Sammlung der Gedichte von Marina Zwetajewa.

Mehr als 200 chinesische Firmen haben sich verpflichtet, stärker gegen Spielsucht vorzugehen. Um Minderjährige besser zu schützen, werde auch über den Einsatz von Gesichtserkennungs-Software nachgedacht, teilte der regierungsnahe Spieleverband CGIGC mit. Eines der Unternehmen, der Branchenriese Tencent, setzt eine solche Software schon ein. Sie ermöglicht es Eltern zu verhindern, dass ihre Anmeldeinformationen von den Kindern genutzt werden. Bereits Ende August hatte die chinesische Regierung Einschränkungen bei Online-Spielen für Minderjährige angekündigt. Medienberichten zufolge dürfen demnach unter 18-Jährige pro Woche nur noch drei Stunden spielen - und zwar jeden Freitag sowie an Wochenenden und Feiertagen eine Stunde. Die Regierung in Peking begründete die neue Regel mit ihrem Bestreben, der zunehmenden Spielsucht im Land einen Riegel vorschieben zu wollen.

Der Sänger, Rapper und Pianist Danger Dan ist mit einem der wichtigsten Kritikerpreise der deutschen Musikszene geehrt worden. Der 38-Jährige nahm am Donnerstagabend beim Hamburger Reeperbahn-Festival den "VIA-VUT Indie Award" der unabhängigen Musikbranche als "Bester Act" entgegen. Er hatte im März mit seiner Deutschrap-Band Antilopen Gang den gesellschaftskritischen Song "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" veröffentlicht. Darin attackierte er namentlich, aber im Rahmen des juristisch Erlaubten, Protagonisten der rechten Szene in Deutschland. Weitere Ehrungen des Verbandes Unabhängiger Musikunternehmer*innen (VUT) gingen an die bayerische Band The Notwist, an die Kieler Sängerin und Songschreiberin Sofia Portanet sowie an das Berliner Musikunternehmen City Slang.