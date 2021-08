Kulturnachrichten

Freitag, 13. August 2021

Nordrhein-Westfalen lobt neuen Kunstpreis aus Nordrhein-Westfalen führt wieder einen zentralen Preis für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler ein.

Der mit 25 000 Euro dotierte "Kunstpreis Nordrhein-Westfalen" soll künftig einmal im Jahr in einer der fünf Sparten Baukunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst oder Visuelle Künste verliehen werden. Das vergangene Jahr habe die Unverzichtbarkeit von Kunst als gesellschaftliche Ressource so deutlich gemacht wie nie, sagte Ministerpräsident Laschet. Dieser Bedeutung der zeitgenössischen Kunst für die Gesellschaft solle Rechnung getragen werden. Auch der langjährige Förderpreis für junge Künstlerinnen und Künstler wird neu aufgesetzt. Er wird künftig in allen fünf Sparten verliehen und ist mit jeweils 15 000 Euro dotiert. Die Preise werden von einer Expertenjury unter Vorsitz des Ministerpräsidenten vergeben. Angesetzt ist die Verleihung für den 22. November.

Athen fordert die Rückgabe der Friesteile des Parthenon Athen hat erneut die Rückgabe der Parthenon-Friesteile aus dem British Museum in London an das Akropolismuseum in Athen gefordert. Anlass ist diesmal ein Bericht des britischen Magazins "The Art Newspaper" vom 11. August. Demnach tropfte Regenwasser aus dem Dach des Museums in die Hallen, in denen auch die Parthenon-Friesteile ausgestellt werden. Athen fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe der Skulpturen, die seit 1816 im Besitz des British Museum sind. Die Briten verweigern dies bislang. In der griechischen Hauptstadt wurde 2009 ein neues Museum unterhalb der Akropolis gebaut. Dort werden die echten Teile zusammen mit Gips-Nachbildungen der fehlenden Elemente ausgestellt. Der Parthenon ist eines der berühmtesten noch existierenden Baudenkmäler des antiken Griechenlands.

"Herr der Ringe" Produktion nach Großbritannien verlegt Amazon Studios hat beschlossen, die Fernsehproduktion für die Serie "Herr der Ringe" von Neuseeland nach Großbritannien zu verlegen. Die Arbeiten an der Nachproduktion der ersten Staffel bis Juni 2022 werden in Neuseeland fortgesetzt. Ab der zweiten Staffel soll im Vereinigten Königreich gedreht werden. Neuseelands Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Nash, drückte seine Enttäuschung über diesen Schritt aus. Der US-Konzern gibt allein für die Dreharbeiten der ersten Staffel 465 Millionen Dollar aus. Neuseeland zieht nun als Konsequenz einen fünfprozentigen Finanzierungszuschuss aus dem Film Produktionsgrant zurück. Amazon Studios plant fünf Staffeln der Serie zu produzieren, was diese zu einer der teuersten Fernsehserien aller Zeiten machen würde.

Vater von Britney Spears will als Vormund zurücktreten Nach einem jahrelangen Rechtsstreit will sich der Vater von US-Popstar Britney Spears Medienberichten zufolge als Vormund seiner Tochter zurückziehen. Das berichten mehrere US-Medien und berufen sich auf Gerichtsunterlagen aus Los Angeles. Jamie Spears wolle einen weiteren öffentlichen Kampf mit seiner Tochter vermeiden, hieß es zur Begründung. Die Sängerin war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen worden. Ihr Vater übernahm die Vormundschaft über seine Tochter und damit auch die Kontrolle über ihre Finanzen. In den vergangenen Monaten hatte Britney Spears ihren Vater in emotionalen Ansprachen heftig angegriffen. Sie fühle sich von ihrer Familie und von Managern ausgenutzt, sagte die 39-jährige.

San Francisco: Impfpflicht für Bars, Clubs und Theater Als erste Stadt in den USA wird San Francisco ab dem 20. August nur noch Menschen mit einer Impfung gegen das Coronavirus Zutritt zu bestimmten öffentlichen Orten gewähren. Die Möglichkeit, einen negativen Test vorzulegen, gebe es nicht, kündigte die Bürgermeisterin der kalifornischen Stadt, London Breed, an. Die Regelung gilt zunächst für Besucherinnen und Besucher von Bars, Restaurants, Nachtclubs, Theatern und anderen Veranstaltungsorten sowie Sportstudios. Ausgenommen von der Vorschrift sind Kinder unter zwölf Jahren, die in den USA bislang nicht geimpft werden können.

Rund 1.800 Jahre alte Blumensträuße in Mexiko entdeckt Unter einer Pyramide in der mexikanischen Ruinenstadt Teotihuacán sind einem Medienbericht zufolge vier Blumensträuße gefunden worden, deren Alter auf mehr als 1.800 Jahre geschätzt wird. Der zuständige Archäologe Sergio Gómez sprach von einem "sehr wichtigen Fund", wie die Zeitung "La Jornada" am Donnerstag berichtete. Dieser wurde demnach in einem Tunnel 18 Meter tief unter dem Tempel des Gottes Quetzalcóatl gemacht - einer der drei Hauptpyramiden der "Stadt der Götter", rund 50 Kilometer nordöstlich von Mexiko-Stadt. Die Blumenstiele seien in gutem Zustand und noch immer gebunden. Eine Untersuchung der Sträuße könne zum Verständnis darüber beitragen, welche Riten in der Pyramide ausgeübt wurden.

Jüdisches Filmfestival Berlin-Brandenburg eröffnet Das 27. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg ist eröffnet. Es stellt 46 Filme unter anderem aus Israel, Deutschland und den USA vor. Das Festival vermittle die "Vielfalt und Farbigkeit des jüdischen Lebens", erklärte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zur Eröffnung am Donnerstagabend in Potsdam. Woidke ist Schirmherr des Filmfests, das bis zum 22. August in verschiedenen Spielstätten in Berlin und Potsdam läuft. 2021 sei ein ganz besonderes Festivaljahr, weil es im Zeichen von 1.700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland und von 350 Jahren jüdischen Lebens in Brandenburg stehe, betonte Woidke. Durch das Programm ziehen sich nach Angaben der Veranstalter eine ganze Reihe politischer Themen, darunter die Traumata-Verarbeitung, die Schoah und das Verhältnis zwischen Israel und Palästina. Zum Programm gehören auch ein Spielfilm- und ein Dokumentarfilm-Wettbewerb.

Regisseur Peter Fleischmann ist tot Der Kinoregisseur Peter Fleischmann ist mit 84 Jahren gestorben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Familienkreisen. Fleischmann zählte zu den wichtigsten Vertretern des Neuen Deutschen Films. Zu seinen Hauptwerken gehören das Drama "Jagdszenen aus Niederbayern" aus dem Jahr 1969 über einen schwulen Außenseiter in der Provinz und der Science-Fiction-Film "Die Hamburger Krankheit" von 1979 über eine tödliche Seuche. In "Herbst der Gammler" von 1967 porträtierte er die Gegenkultur der Jugend. In den 1990er Jahren war Fleischmann maßgeblich an der Rettung der Filmstudios in Potsdam-Babelsberg beteiligt und begleitete die Übernahme durch den französischen Mischkonzern Vivendi. Er gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie.