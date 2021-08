Kulturnachrichten

Donnerstag, 19. August 2021

Nominierungen für den Deutschen Filmpreis werden veröffentlicht Rund sechs Wochen vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises werden heute die Nominierungen bekanntgegeben. Kulturstaatsministerin Grütters und der Schauspieler Ulrich Matthes stellen die Liste am Vormittag in Berlin vor. Matthes ist Präsident der Deutschen Filmakademie, deren Mitglieder über viele Preisträger abstimmen. Der Filmpreis soll am 1. Oktober auf dem Berliner Messegelände verliehen werden. Er gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in der Film-Branche.

Facebook drängt auf Zulassung seiner Kryptowährung Der US-Konzern Facebook drängt darauf, eine Zulassung für seine Kryptowährung Diem zu erhalten. Das hat der Chef von Facebooks Kryptowährung, David Marcus, von den US-Behörden verlangt. In einem Blog schrieb der Manager, der Internet-Konzern habe allein im vergangenen Jahr Zahlungen von 100 Milliarden Dollar ermöglicht. Das bisherige Finanzsystem der USA sei kaputt. Finanzministerin Yellen steht Kryptowährungen allerdings kritisch gegenüber. Außerdem wird Facebook in den USA wegen seiner zahlreichen Skandale immer kritischer gesehen.

Belarus geht gegen Nachrichtenagentur vor In Belarus sind die Behörden mit einer Razzia gegen die unabhängige Nachrichtenagentur Belapan vorgegangen. Es habe am Mittwoch Durchsuchungen bei mehreren Journalisten und Mitarbeitern gegeben, teilte das Menschenrechtszentrum Wesna in der Hauptstadt Minsk mit. Die Chefredakteurin Irina Lewschina sei zu einem Verhör in das Ermittlungskomitee gebracht worden. Eine Buchhalterin kam den Menschenrechtlern zufolge in ein Untersuchungsgefängnis. Die Internetseite der Agentur war zunächst nicht mehr zu erreichen. Seit der weithin als gefälscht geltenden Präsidentenwahl vor einem Jahr geht der Machtapparat gegen unabhängige Medien, Menschenrechtler und Oppositionelle vor.

Köck erhält den Hörspielpreis der Kriegsblinden Der Hörspielpreis der Kriegsblinden geht in diesem Jahr an Thomas Köck. Der österreichische Autor und Dramatiker hat die undotierte Auszeichnung für sein Hörspiel "Atlas" heute in Köln erhalten, wie die Film- und Medienstiftung NRW in Düsseldorf mitteilte. In dem Stück, das vom MDR produziert wurde, erzählt Köck eine vietnamesische Familiengeschichte, die in der DDR wie in der Bundesrepublik ihre Spuren hinterlassen hat. Der Hörspielpreis wurde in diesem Jahr zum 70. Mal verliehen und ist einer der ältesten Kulturpreise Deutschlands. Seit 1952 wird damit jährlich ein für einen deutschsprachigen Sender konzipiertes Original-Hörspiel geehrt.

Prozess gegen Ex-Popstar R.Kelly beginnt Im Prozess gegen den früheren Pop-Superstar R. Kelly unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beginnen heute in New York die Auftaktplädoyers. Kelly muss sich laut Anklageschrift unter anderem wegen Erpressung und sexueller Ausbeutung Minderjähriger verantworten. Gemeinsam mit einem Team von Angestellten soll er jahrelang Mädchen und Frauen zum Sex gezwungen haben. Der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis sitzende Musiker hat alle Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen und seinen Kritikern eine Rufmord-Kampagne vorgeworfen. Sollte er verurteilt werden droht ihm eine jahrzehntelange Haftstrafe.