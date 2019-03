Kulturnachrichten

Samstag, 9. März 2019

Noch kein Konsens für Rückgaben von Kolonialobjekten Kulturminister von Bund und Ländern wollen sich in neuer Runde zusammenraufen Für die neue Kulturministerkonferenz zeichnet sich keine einheitliche Haltung für den Umgang mit Objekten aus der deutschen Kolonialgeschichte ab. "Ich sehe jetzt noch keinen Konsens für gemeinsame Prinzipien für Rückgaben", sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Treffen. "Aber ich rechne damit, dass ein Diskussionsprozess beginnen kann." Die Kulturminister kommen am Mittwoch in Berlin erstmals in dieser Runde zusammen. Das im vergangenen Jahr beschlossene Gremium ist organisatorisch an die Kultusministerkonferenz (KMK) angelehnt, Vereinbarungen der Kulturminister sollen als KMK-Positionen gewertet werden. Bei den Kolonialobjekten soll eine gemeinsame Position der Kulturminister den bisherigen Leitfaden des Museumsbundes weiterentwickeln und einen Rahmen für Restitutionen bieten.

Genozid: Kaum Aufarbeitung an Ruandas Schulen Großer Aufholbedarf im Geschichtsunterricht 25 Jahre nach dem Genozid in Ruanda gebe es bei der Aufarbeitung im Geschichtsunterricht teils großen Aufholbedarf, warnte der Unterrichtsminister des ostafrikanischen Landes, Eugene Mutimura. Viele Lehrer zögerten, das Massaker im Unterricht überhaupt anzusprechen, da ihnen das Thema zu "heikel" erscheine, berichtet die ruandische Tageszeitung "New Times". Unmittelbar nach dem Völkermord hätten Ruandas Lehrer den historischen Hintergrund des Massakers nicht unterrichtet, "da viele ihn selbst durchlebten und einige von ihnen selbst die Genozid-Ideologie vertraten", so Mutimura. Heute hätten Schulen den Völkermord nach einer Reform 2016 zwar in den Lehrplan aufgenommen, jedoch fehle es an "pädagogischen Mitteln", das Thema angemessen anzugehen. 1994 wurden in Ruanda binnen drei Monaten bis zu 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu von radikalen Hutu-Milizen ermordet. Heute leben die Ethnien friedlich nebeneinander.

Regisseur: Afroamerikanischen Autoren populärer 'Moonlight' hätte vor zehn Jahren in Europa keinen Verleih gefunden Barry Jenkins (39), US-Filmemacher und Oscar-Preisträger, sieht in Europa ein wachsendes Interesse an afroamerikanischen Autoren. "Vor zehn Jahren hätte kein europäischer Verleih daran gedacht, einen Film wie 'Moonlight' herauszubringen", sagte er im Interview der "Welt". Lange sei vorausgesetzt worden, dass sich das große Publikum nicht für die Stoffe von afroamerikanischen Autoren interessiere, so der Regisseur. "Das hat sich seit der Jahrhundertwende begonnen zu ändern." Der Film, der außerhalb Amerikas mehr Geld eingebracht habe als in den Vereinigten Staaten, wurde im vergangenen Jahr mit dem Oscar als "Bester Film" ausgezeichnet. Seit dieser Woche ist Jenkins' neuer Film "Beale Street" in den deutschen Kinos zu sehen.

"Airwolf"-Schauspieler Jan-Michael Vincent tot Er wurde 73 Jahre alt Der amerikanische Schauspieler Jan-Michael Vincent, der durch die Fernsehserie "Airwolf" bekannt wurde, ist tot. Er starb bereits am 10. Februar in einem Krankenhaus im US-Staat North Carolina, wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" unter Berufung auf den amtlichen Totenschein berichteten. Vincent wurde 73 Jahre alt. In den 1960er Jahren war der gut aussehende Amerikaner von einem Talentsucher entdeckt worden. Nach kleineren Rollen in TV-Serien wie "Lassie" und "Bonanza" wirkte er in Spielfilmen an der Seite von Stars wie John Wayne ("Die Unbesiegten"), Robert Mitchum ("Nach Hause") und Charles Bronson ("Kalter Hauch") mit. Ab 1984 trat er zwei Jahre lang in der Hit-Serie "Airwolf" in der Rolle eines Hubschrauber-Piloten auf. Danach ging es mit seiner Karriere bergab. Vincent geriet durch Suchtprobleme und häusliche Gewalt in die Schlagzeilen.

Steven Spielberg trauert um Filmmogul Sheinberg "Er gab mir 'Der weiße Hai', ich gab ihm 'E.T.'" Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (72) trauert um seinen Entdecker und Förderer Sidney Sheinberg. "Für den Rest meines Lebens schulde ich ihm mehr, als ich je ausdrücken kann", schrieb Spielberg in einer Mitteilung. Er habe Sheinberg den Start seiner Karriere zu verdanken. "Er gab mir 'Der weiße Hai', ich gab ihm 'E.T.' und er gab mir 'Schindlers Liste'", erklärte Spielberg. Der frühere Filmmogul und Produzent Sheinberg, der einst die Unternehmen MCA und Universal Studios leitete, war am Donnerstag im Alter von 84 Jahren gestorben. In den frühen 1970er Jahren hatte Sheinberg den jungen Spielberg unter Vertrag genommen. "Der weiße Hai" war 1975 ihr erster gemeinsamer Hit von vielen.

US-Schauspieler Jussie Smollett angeklagt Grand Jury erhebt Anklage in 16 Punkten wegen mutmaßlich fingierten Angriffs Wegen der mutmaßlichen Vortäuschung eines rassistischen und homophoben Angriffs ist der US-Schauspieler Jussie Smollett angeklagt worden. Eine Grand Jury in Chicago erhob Anklage in 16 Punkten, wie aus von örtlichen Medien veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der homosexuelle Afroamerikaner hatte Ende Januar berichtet, er sei nachts in Chicago auf offener Straße von zwei Maskierten angegriffen und rassistisch und schwulenfeindlich beleidigt worden. Nach Überzeugung der Polizei war die Attacke aber gestellt: Smollett soll sich selbst einen Drohbrief geschickt und anschließend zwei Bekannte mit dem vorgetäuschten Angriff beauftragt haben. Er soll sich von seiner Opferrolle berufliche Vorteile erhofft haben. Smollett weist die Vorwürfe zurück.

Performancekünstlerin Carolee Schneemann gestorben "Visionäre Künstlerin" starb mit 79 Jahren Die US-Performancekünstlerin Carolee Schneemann, die in bahnbrechenden Arbeiten gesellschaftliche Tabus rund um Sex und Geschlecht aufgriff, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Sie sei in ihrem Zuhause umgeben von ihrer Kunst, ihrer Familie und Freunden "friedlich gestorben", bestätigte die New Yorker Galerie P.P.O.W. Schneemann sei eine "visionäre Künstlerin und großartige Freundin" gewesen. Schneemann wurde 2017 unter anderem mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk auf der Kunst-Biennale in Venedig geehrt. Sie habe "unser Verständnis von Körper, Verlangen, Gewalt, Sexualität und Geschlecht" für immer neu definiert und einen entscheidenden Beitrag zu Studien feministischer Kunst geleistet, schrieb die Galerie P.P.O.W.

Ex-Wikileaks-Informantin Manning in Beugehaft Grund: Manning will nicht vor Grand Jury aussagen Die ehemalige Wikileaks-Informantin Chelsea Manning ist am Freitag in Beugehaft genommen worden, weil sie sich weigert, vor der Grand Jury eines Gerichts im US-Bundesstaat Virginia auszusagen. Daraufhin ordnete Richter Claude Hilton die Verhaftung an. Nach Angaben aus Mannings Umfeld erklärte Hilton, Manning müsse so lange in Haft bleiben, bis sie sich anders entscheide. Die Grand Jury - ein mit weitreichenden Ermittlungsvollmachten ausgestattetes Geschworenengremium - ist mit dem Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange befasst. In Erwartung ihrer Verhaftung hatte sie bereits am Donnerstag erklärt, sie mache mit der Aussageverweigerung ihre verfassungsmäßigen Rechte geltend. Sie sprach sich gegen den geheimen Charakter von Grand Jurys aus, die Zeugen in Abwesenheit ihrer Anwälte befragen dürfen. "In Solidarität mit vielen Aktivisten, die gegen Ungerechtigkeit kämpfen, bleibe ich meinen Prinzipien treu", bekräftigte Manning. Sie wolle alle rechtlichen Mittel ausschöpfen.

Der Dirigent und Komponist Michael Gielen ist tot Gielen gehörte zu den profiliertesten Dirigenten des 20. Jahrhunderts Der Dirigent und Komponist Michael Gielen ist tot. Wie Dlf Kultur aus dem Umfeld der Familie erfuhr, starb er heute früh in seinem Haus am Mondsee in Österreich an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde 91 Jahre alt. Gielen gehörte zu den profiliertesten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Er brachte viele zeitgenössische Werke zur Uraufführung, beschritt aber auch neue Wege in der Interpretation klassischer und romantischer Werke. Als Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt machte Gielen das Haus zu einem der wichtigsten Opernhäuser Europas. Außerdem leitete er zeitweilig das BBC Symphony Orchestra in London, das Cincinnati Symphony Orchestra und das Südwestfunk-Sinfonieorchester Baden-Baden. Darüber hinaus arbeitete Gielen regelmäßig mit dem Konzerthausorchester Berlin zusammen.