Kulturnachrichten

Donnerstag, 4. November 2021

Noch drei Varianten für Frankfurter Bühnen-Neubau Die Stadt Frankfurt ringt weiter um den künftigen Standort ihrer Städtischen Bühnen. Ein Bericht hat sich mit der baulichen Umsetzbarkeit verschiedener Varianten auseinandergesetzt. Klar sei, dass es eine innerstädtische Lösung geben werde, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Drei Varianten seien nun weiterhin im Rennen. Sie alle befinden sich am oder nahe dem bisherigen Standort, nachdem ein Neubau am Osthafen, auch wegen der schlechten Anbindung, endgültig vom Tisch ist. Bei der ersten Variante bleibt das Schauspiel - neu gebaut - am bisherigen Standort, die Oper entsteht unweit an der Neuen Mainzer Straße. Die "Spiegel-Variante" sieht eine Oper am Willy-Brandt-Platz und das Schauspiel in den Wallanlagen gegenüber vor. Bei der dritten Lösung werden beide Bühnen am heutigen Standort neu erreichtet - mit externem Werkstattgebäude.

Humboldt Forum will Großspender auf Äußerungen prüfen Nach antidemokratischen Äußerungen eines umstrittenen Großspenders will das Humboldt Forum in Berlin andere private Spender überprüfen. Aktuell lägen keine Anhaltspunkte für vergleichbare Äußerungen von anderen mit Porträtmedaillons gewürdigten Großspendern vor, heißt es in einer Stellungnahme der Stiftung Humboldt Forum in Berlin. Das Medaillon für Ehrhardt Bödecker werde "umgehend" abgenommen. Zuvor hatte die Familie von Ehrhardt Bödecker, 2016 gestorbener Großspender für die rekonstruierte Schlossfassade des Zentrums für Kunst, Kultur und Wissenschaft, antidemokratische Äußerungen bestätigt.

Kim Sherwood wird erste 007-Autorin Die britische Schriftstellerin Kim Sherwood schreibt als erste Frau neue Romane über den fiktiven Geheimagenten James Bond. Die Londonerin teilte mit, dass sie im Auftrag der Ian Fleming Publications an einer Trilogie um den Agenten 007 arbeite. Das erste, noch unbetitelte Buch, soll im September 2022 erscheinen. Bond-Erfinder Ian Fleming hatte zwölf Romane über den Geheimagenten geschrieben, nach seinem Tod 1964 übernahmen verschiedene Autoren.

Festival Soundtrack Cologne ehrt Komponistin Portman Die Komponistin Rachel Portman erhält als erste Frau den Ehrenpreis des Festivals Soundtrack Cologne. Die Britin bekommt den Preis für ihr Lebenswerk am 20. November in Köln überreicht, wie die Veranstalter des Festivals für Musik und Ton in Film, Games und Medien erklärten. Portman habe die Musik für mehr als 100 Filme, Fernsehprojekte und Theaterstücke geschrieben, darunter etwa Lasse Hallströms "Gottes Werk & Teufels Beitrag" und der Jane-Austen-Klassiker "Emma", für dessen Musik sie einen Oscar erhielt. Bei der 18. Ausgabe des Festivals vom 17. bis 20. November steht in diesem Jahr die Musik in Science-Fiction-Filmen und -Serien im Fokus.

Rafik Schami erhält Carl-Zuckmayer-Medaille Der deutsch-syrische Schriftsteller Rafik Schami wird für seine Verdienste um die deutsche Sprache mit der Carl-Zuckmayer-Medaille 2022 ausgezeichnet. Mit seinen Erzählungen voller Weisheit, Humor und Melancholie begeistere der Autor ein Millionenpublikum, begründete die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz die Auswahl des Preisträgers. Schami zähle mittlerweile zu den wichtigsten deutschen Schriftstellern der Gegenwart. Der 1946 in Syriens Hauptstadt Damaskus geborene Schami ging als junger Mann ins Exil nach Deutschland und lebt mittlerweile seit vielen Jahren in der Pfalz. Nach einem Chemie-Studium wurde er Schriftsteller. Zur Auszeichnung gehört neben der eigentlichen Medaille auch ein 30-Liter-Fass mit rheinhessischem Wein.

Neues Auswahlverfahren für deutschen ESC-Beitrag Das Auswahlverfahren für den deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest (ESC) hat sich geändert. In einem ersten Schritt können sich ab sofort Künstler, die bei dem Wettbewerb im kommenden Mai im italienischen Turin auf der Bühne stehen wollen, mit einem eigenen Lied bewerben, wie der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg mitteilte. Außerdem suchen die Radiopopwellen der ARD (Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen Vier, HR 3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR 3 und WDR 2) Musiker aus. Eine Jury bestimmt aus diesen Künstlern die besten fünf. Diese treten voraussichtlich im März in einem Wettbewerb gegeneinander an. In den dritten Programmen soll im Radio, im Fernsehen und im Internet erstmals ein ESC-Tag stattfinden, an dem über die Lieder abgestimmt werden kann. Wer sich dabei durchsetzt, vertritt Deutschland beim ESC.

Facebook-Whistleblowerin fürchtet um Sicherheit Nachdem sich Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen an die Öffentlichkeit gewandt hat, sorgt sie sich um ihre Sicherheit. Sie befürchte, dass Leute Gerüchte über sie verbreiten könnten, die irgendjemanden radikalisierten, sagte Haugen der Deutschen Presse-Agentur. So stoße sie bei Twitter auf extreme Ideen über sich. Sie sei auch um ihre Familie besorgt: "Ich lese Bedrohungs-Analysen über Leute, die sich im Dark Web über meine Mutter unterhalten." Die frühere Facebook-Mitarbeiterin Haugen hatte eine große Sammlung interner Unterlagen heruntergeladen und dem US-Kongress, Behörden sowie ausgewählten Medien zur Verfügung gestellt. Die Informationen belegen ihr zufolge, dass der Konzern Profite über das Wohl seiner Nutzer stellt. So seien interne Hinweise auf für Nutzer schädliche Entwicklungen ignoriert worden. Facebook weist die Vorwürfe zurück. Als sogenannte Whistleblowerin, die Fehlverhalten anprangert, genießt Haugen Schutz nach US-Recht.

Stärkere Mediensucht bei Kindern in der Pandemie Krankhaftes Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht haben bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie einer Studie zufolge zugenommen. Das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters sieht bei mehr als vier Prozent der 10- bis 17-Jährigen ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten. Im Bereich Computerspiele hat sich demnach seit 2019 die Zahl der Betroffenen von rund 144.000 auf 219.000 erhöht, bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Tiktok, Snapchat, WhatsApp oder Instagram stieg sie von 171.000 auf 246.000. Die Studie wurde im Auftrag der Krankenkasse DAK erstellt.

Tina Turner klagt vor BGH wegen Doppelgängerin Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich am Vormittag mit einer Klage der Sängerin Tina Turner wegen einer Doppelgängerin auf einem Plakat. Turner hat einen deutschen Tourveranstalter wegen einer Show mit ihren Hits verklagt, an der sie aber nicht mitwirkt. Die Musikerin argumentiert, es werde ohne ihr Einverständnis der Eindruck erweckt, sie selbst sei auf den Werbeplakaten abgebildet. Der BGH in Karlsruhe soll nun entscheiden, was schwerer wiegt - das Recht am eigenen Bild oder die Kunstfreiheit. Ob es heute schon ein Urteil gibt, ist offen.

Familie: Schloss-Mäzen vertrat rechtsextreme Thesen Die Familie eines umstrittenen Großspenders für das rekonstruierte Berliner Schloss hat die Vorwürfe antidemokratischer und rechtsextremer Äußerungen bestätigt. Sie bittet die Stiftung Humboldt-Forum deshalb, die Porträt-Medaillons des Spenders und seiner Frau im Schloss-Foyer abzuhängen. Der 2016 gestorbene Ehrhardt Bödecker sei bekannt gewesen "als streitbarer Konservativer und Preußen-Enthusiast mit zahlreichen Verdiensten", schreiben seine Schwiegertochter und sein Sohn in einer Stellungnahme. Doch die Texte, die er seit 2001 verfasste, seien ihnen bisher unbekannt gewesen. Sie enthielten aber Thesen und Formulierungen, die falsch und teils sogar rechtsextrem seien. Die Familie bestätigte auch, dass Bödecker diese Texte in rechtsextremen Kreisen vortrug.