Samstag, 7. Dezember 2019

Nobelpreisträger telefonieren mit Austronauten der ISS

Drei der diesjährigen Nobelpreisträger haben sich in einem Telefonat mit Astronauten auf der ISS über große Fragen des Universums ausgetauscht. Die Astronomen Didier Queloz und Michel Mayor sowie der Materialforscher Stanley Whittingham sprachen vom Nobelpreismuseum in Stockholm aus mit den Raumfahrern Luca Parmitano und Jessica Meir. Dabei ging es unter anderem um die Herausforderungen von Weltraumspaziergängen, die Effektivität von Batterien und die Möglichkeit von Leben auf anderen Planeten. Queloz und Mayor zählen in diesem Jahr zu den drei Nobelpreisträgern in der Kategorie Physik, Whittingham ist einer der drei Preisträger in Chemie. Sie erhalten ihre Preise am kommenden Dienstag in Stockholm.