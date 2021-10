Kulturnachrichten

Dienstag, 5. Oktober 2021

Nobelpreis für deutschen Physiker Klaus Hasselmann Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann, Syukuro Manabe (USA) und den Italiener Giorgio Parisi für physikalische Modelle zum Erdklima. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Sie hätten mit ihrer Forschung die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt und die Theorie ungeordneter Materialien und zufälliger Prozesse revolutioniert. Der mit umgerechnet rund 980.000 Euro dotierte Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Physik.

Frankreich: 216.000 Missbrauchsopfer der Kirche In der katholischen Kirche in Frankreich hat es laut einer Untersuchung seit 1950 geschätzt 216.000 minderjährige Opfer sexueller Übergriffe durch Priester, Ordensleute und Kirchenmitarbeiter gegeben. Das ist das Ergebnis einer Studie einer unabhängigen Kommission, die die französische Bischöfe in Auftrag gegeben hatten. Demnach wurden bis zu 3.200 potenzielle Täter ermittelt. Der Kommissionsvorsitzende Sauve sprach von "systemischer Vertuschung" durch Kirchenobere. Das kirchliche Prinzip des Gehorsams hätten die Sexualverbrechen massiv begünstigt. Nicht hinnehmbar, so Sauve, sei die Tabuisierung von außerehelicher Sexualität, und der offenkundigen sexuellen Verbrechen im Geheimen. Er legte mit dem Abschlussbericht auch Empfehlungen zur Missbrauchsprävention vor, darunter bessere Kontrollmechanismen und absolute Transparenz bei Missbrauchsvorwürfen. Dem Untersuchungsgremium gehören Juristen, Mediziner, Historiker und Theologen an.

Birkenstock ist neue Direktorin des Ludwig-Forums Eva Birkenstock hat ihr neues Amt als Direktorin des Ludwig-Forums in Aachen angetreten. An ihrem ersten Arbeitstag präsentierte die Kunsthistorikerin Pläne für die Weiterentwicklung des Museums und der Sammlung moderner Kunst. Demnach soll die Kollektion des renommierten Sammler-Paares Peter und Irene Ludwig Dreh- und Angelpunkt für ein Disziplinen übergreifendes Programm sein. Neben örtlichen und regionalen Kooperationen, etwa nach Köln und Düsseldorf, wolle Birkenstock auch internationale Brücken schlagen, teilte die Stadt Aachen mit. Bisher hat Eva Birkenstock den Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf geleitet. Sie beschäftigt sich vor allem mit experimentellen und prozessorientierten Formaten.

Online-Auktionen und Digitalkunst mischen Markt auf Online-Auktionen und digitale Kunst haben den Markt für zeitgenössische Kunst angekurbelt. Im vergangenen Jahr wurde bei Auktionen für zeitgenössische Kunst ein Rekorderlös von 2,3 Milliarden Euro erzielt, wie das auf Kunstmärkte spezialisierte französische Unternehmen Artprice in Paris mitteilte. Besonders begehrt seien digital geschützte virtuelle Werke (NTFs), die bereits ein Drittel der Online-Aktionen ausmachen. So habe der US-Künstler Beeple ein digitales Werk im März für knapp 70 Millionen Dollar an einen indischen Unternehmer verkauft. Der am teuersten gehandelte zeitgenössische Künstler ist nach Angaben von Artprice der 1988 gestorbene US-Künstler Jean-Michel Basquiat.

Zeitschriftenverleger ehren Gauck, Birthler und Jahn Zeitschriftenverleger würdigen die drei früheren Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde Joachim Gauck (Alt-Bundespräsident), Marianne Birthler und Roland Jahn mit einem Preis. Sie seien "herausragende Schützer der Demokratie", teilte der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger in Berlin mit. Der Preis "Victoria für Freiheit" wird am 4. November verliehen. Am selben Tag ist auch ein Verlegerkongress geplant. Die Stasi-Unterlagen-Behörde wurde in diesem Jahr in das Bundesarchiv integriert.

Lindgren liegt bei Bestsellerautoren hoch in der Gunst Astrid Lindgren liegt bei Autorinnen und Autoren von Bestsellern hoch im Kurs und auch "Die unendliche Geschichte" hat bei vielen von ihnen einen Spitzenplatz auf der persönlichen Lieblings-Leseliste. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Leselisten-Plattform "AufeinBuchmit.de" im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse. Mehr als 120 Autorinnen und Autoren gaben Antworten auf die Frage nach ihrem Lieblingsbuch, liebsten Sachbuch oder Kinderbuch. Zu den Befragten gehörten Thea Dorn, Marc Elsberg, Jonas Jonasson, Sasha Marianna Salzmann oder Rüdiger Safranski. Bei allen Unterschieden im eigenen Schreiben und den persönlichen Lieblingsautoren nannten sie doch auch immer wieder gemeinsame Favoriten. Unter den Lieblingsautoren aller Zeiten führte Gustave Flaubert die Liste an, gefolgt von Daphne du Maurier und JK Rowling.