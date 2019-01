Kulturnachrichten

Dienstag, 8. Januar 2019

Nobelkomitee: Umstrittenes Mitglied stellt Forderungen Schwedische Medien: Die Lyrikerin Katarina Frostenson wäre zum Rücktritt bereit Die Lyrikerin Katarina Frostenson, eine der zentralen Figuren in der Affäre um den Literaturnobelpreis, hat Forderungen für ihren Rücktritt als Mitglied der Schwedischen Akademie gestellt. Mehrere schwedische Medien zitierten aus einem Schreiben, das sie über ihren Anwalt an die Akademie adressiert haben soll. Frostenson ist demnach bereit, die Akademie freiwillig zu verlassen, will aber ausreichend entschädigt werden, um sich selbst versorgen und ihre lyrische Arbeit fortsetzen zu können. Wie viel Geld sie genau fordert, ist unklar. Der Skandal bei der Schwedischen Akademie dreht sich um Vorwürfe gegen den Regisseur Jean-Claude Arnault, den Ehemann von Frostenson. Er wurde Anfang Dezember von einem Berufungsgericht in Stockholm wegen Vergewaltigung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, ist aber in Berufung gegangen.

Urteil: Immendorff-Affen gehörten Schweizer Galerie Insolvenzverwalter muss Schweizer Galerie mehr als 1,6 Millionen Euro erstatten Im Streit um 70 Affen-Skulpturen des Künstlers Jörg Immendorff (1945-2007) hat das Düsseldorfer Landgericht einer Schweizer Galerie mehr als 1,6 Millionen Euro zugesprochen. Das hat das Gericht bekannt gegeben. Die Bronze-Skulpturen waren mit der Insolvenzmasse der Unternehmen von Kunstberater Helge Achenbach 2015 für gut 1,6 Millionen Euro versteigert worden. Nun muss der Insolvenzverwalter der Galerie den Betrag erstatten. Nach Überzeugung des Gerichts hatten die Skulpturen der Schweizer Galerie gehört. Sie sei Lizenznehmerin gewesen und habe die Skulpturen im Auftrag Immendorffs gießen lassen. Kunstberater Achenbach habe sie lediglich im Auftrag der Galerie verkaufen sollen.

Drehbeginn für den neuen Bond-Film ist im März Ein Wechsel auf dem Regiestuhl war Grund für die Verzögerung Der Starttermin des nächsten Bond-Films wurde verschoben. "Bond 25" soll im Februar 2020 ins Kino kommen. Drehbeginn ist im März. Hintergrund ist ein angeblicher Streit zwischen Bond-Darsteller Daniel Craig mit dem zunächst vorgesehenen Regisseur Danny Boyle ("Trainspotting"). Sowohl Boyle als auch Drehbuchautor John Hodge verabschiedeten sich aus dem Team. Nachfolger auf dem Regiestuhl ist der US-Amerikaner Cary Fukunaga. Es wird spekuliert, dass "Bond 25" eine direkte Fortsetzung des letzten Bondfilms "Spectre" sein soll. Regisseur Fukunaga bestätigte gegenüber "Daily Mail", dass Schauspielerin Léa Seydoux wieder als Dr. Madeleine Swann an der Seite des Agenten zu sehen sein wird. Es ist erst das zweite Mal, dass ein "Bondgirl", wie Bonds weibliche Bekanntschaften seit jeher genannt werden, in derselben Rolle zurückkehrt.

Amerikanischer Soziologe Norman Birnbaum ist tot Publizist war Berater der Kennedys und der deutschen Grünen Der amerikanische Soziologe und Publizist Norman Birnbaum ist tot. Er starb bereits am 4. Januar im Alter von 92 Jahren in Washington. Die Süddeutsche Zeitung würdigt den gebürtigen New Yorker als "die Inkarnation des Warners und Mahners, das ewig schlechte Gewissen Amerikas, das der Nation ein Gesicht zeigte, das sie selbst im Spiegel nicht sehen wollte". Politisch links angesiedelt, war Birnbaum unter anderem als Berater von Robert und Edward Kennedy, des Nationalen Sicherheitsrats der USA sowie der deutschen Grünen tätig. Außerdem unterstützte er die Kampagnen diverser Demokratischer US-Präsidentschaftskandidaten darunter die von Kennedy und Carter. Als Dozent arbeitete er an diversen renommierten Universitäten wie der University of Oxford und der Georgtown Universität. Seit 2014 veröffentlichte er Texte auf der Webseite "Nachdenkseiten" seines Freundes und ehemaligen SPD-Politikers Albrecht Müller.

Menasse erhält trotz Zitate-Diskussion Zuckmayer-Medaille Die Zitate nicht überprüft zu haben, bezeichnete Menasse als Fehler Trotz des Streits um falsche Zitate erhält der österreichische Schriftsteller Robert Menasse wie geplant die Carl-Zuckmayer-Medaille 2019 des Landes Rheinland-Pfalz. Menasse war zuletzt in die Kritik geraten, weil er in seinem Roman "Die Hauptstadt" den ersten Präsidenten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Walter Hallstein, falsch zitierte. Dreyer sagte, Menasse habe sich "große Verdienste um die deutsche Sprache erworben, er hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes literarisches Gesamtwerk geschaffen, für das er zurecht große Anerkennung erhält". Sein engagiertes Streiten für die europäische Idee habe die politische Debatte um die Zukunft der Europäischen Union sehr bereichert. In einer gemeinsamen Erklärung betonten Dreyer und Menasse wie wichtig es für das Gelingen einer demokratischen Debatte sei, Fakten und Meinungen zu trennen. Menasse bezeichnete es als Fehler, Hallstein in öffentlichen Äußerungen und nicht-fiktionalen Texten Zitate zugeschrieben zu haben, die dieser wörtlich so nicht gesagt habe.

Früherer Preußenstiftungs-Präsident Werner Knopp gestorben Er wurde 87 Jahre alt Der frühere langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Werner Knopp, ist mit 87 Jahren gestorben. Der gebürtige Braunschweiger stand über zwanzig Jahre an der Spitze der größten deutschen Kulturinstitution in Berlin. Er starb am vergangenen Freitag, wie die Stiftung heute mitteilte. Der heutige Stiftungspräsident Hermann Parzinger würdigte Knopp als Präsidenten der Einheit. "Wir verdanken Werner Knopp auch den Bau der Gemäldegalerie am Kulturforum und die Wiederherstellung des Neuen Museums durch David Chipperfield." Knopp stand von 1977 bis 1998 an der Spitze der Stiftung. In seine Amtszeit fiel die deutsche Wiedervereinigung und damit die Zusammenführung der jahrzehntelang geteilten ehemaligen preußischen Sammlungen. Die Stiftung ist unter anderem für die weltberühmte Museumsinsel mit ihren fünf Häusern verantwortlich.