Kulturnachrichten

Montag, 17. Mai 2021

Noa Yedlin in Sorge über Gewalt in Israel Die israelische Schriftstellerin Noa Yedlin hat sich besorgt über die wachsende Gewalt zwischen Arabern und Juden in ihrem Land gezeigt. "Ich mache mir sehr große Sorgen um die tiefere Bedeutung dessen, was gerade in Israel geschieht", sagte die preisgekrönte Autorin am Montag in Tel Aviv gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Dies sei auf lange Sicht "viel beunruhigender" als die Raketen der Hamas, die auf Israel abgefeuert würden. Der Konflikt sei zwar "ein schlimmer Krieg, aber das ist nichts Neues". Schwerwiegender sei, dass eine "zweite Front, die interne Front" entstehe, wenn für den Konflikt mit den Palästinensern keine langfristige, strategische Lösung gefunden werde, so Noa Yedlin. Die Gewalt in den Städten im Landesinneren zwischen arabischen und jüdischen Israelis sei "eine Folge der wirklich schlimmen Vernachlässigung der arabischen Minderheit in Israel".

Udo Lindenberg soll Ehrenbürger Hamburgs werden Udo Lindenberg soll Ehrenbürger seiner Wahlheimatstadt Hamburg werden. Dies teilte der Senat der Hansestadt am Montag zum 75. Geburtstag des Rockmusikers mit. "Er hat Hamburg geprägt und Hamburg ihn", begründete Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) den Beschluss des Senats. In Anerkennung seiner großen künstlerischen Leistungen und seines Lebenswerks, das unter anderem auch das Engagement für Freiheit sowie gegen Diskriminierung umfasse, solle Lindenberg daher die Ehrenbürgerschaft verliehen werden. Tschentscher erklärte: "Seine Persönlichkeit und seine Musik haben ganze Generationen geprägt." Lindenberg wurde am 17. Mai in Gronau geboren, hat seinen Lebensmittelpunkt aber seit Jahrzehnten in Hamburg. Er wohnt dort im Luxushotel "Atlantic".

Baustart für "House of One" in Berlin Für das Mehrreligionengebäude "House of One" in Berlin soll am 27. Mai der Baubeginn feierlich vollzogen werden. Die symbolische Grundsteinlegung durch Juden, Christen und Muslime finde pandemiebedingt im hybriden Format statt, wie das "House of One" mitteilte. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der Regierende Bürgermeister, Michael Müller, sowie die Generalsekretärin von Religions for Peace, Azza Karam, werden zu Grußworten erwartet. Die Feier werde für alle Interessierten live im Internet übertragen. Das "House of One" soll auf den historischen Fundamenten der einstigen Petrikirche errichtet werden. Die im Zweiten Weltkrieg beschädigte Kirche wurde zu DDR-Zeiten abgerissen. Unter dem Dach des "House of One" soll es künftig eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee sowie einen Raum der Begegnung geben und 2024/2025 eröffnet werden.

Stars mit MTV-Preisen geehrt Stars wie Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen und Sacha Baron Cohen sind bei den MTV Movie & TV Awards geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden bei einer von Komikerin Leslie Jones moderierten Gala am Sonntagabend in Los Angeles verliehen. Cohen erhielt den Preis als "Comedic Genius" wegen seiner "unvergleichlichen Beiträge zur Welt der Comedy". Olsen bekam den Preis für ihre Rolle in "WandaVision". Schauspieler Chadwick Boseman wurde posthum ausgezeichnet. Die Preise werden in Form von goldfarbenen Popcornbechern übergeben, über die Gewinner dürfen die Fans im Internet abstimmen. Die MTV Movie & TV Awards finden traditionell nach Ende der Filmpreissaison rund um die Golden Globes und Oscars statt. Mit Sparten wie "Bester Kuss", "Bösewichte", "Helden" und "Kampfszenen" wird auf das jüngere Publikum gezielt.

DOK.fest zeichnet tschechischen Film "Anny" aus Der Film "Anny" der tschechischen Regisseurin Helena Trestikova ist beim 36. Internationalen DOK.fest München mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden. Die 67-minütige Dokumentation erzählt die Geschichte von Sexarbeiterin Anny, die im post-sowjetischen Prag auf der täglichen Suche nach Glück ist, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird von der öffentlich-rechtlichen Anstalt zusammen mit Story House Productions, einem Unternehmen der Bavaria Film Gruppe, gestiftet. Trestikova zeige ohne Schnörkel in Videoaufnahmen von 1996 bis 2012 am Beispiel ihrer Protagonistin, wie diese in der nach-sozialistischen Ära mit ihren ökonomischen Unwägbarkeiten "irgendwie durchkomme". Regisseurin Trestikova studierte an der Prager Filmhochschule FAMU und realisierte bis heute mehr als 50 Filme. Das DOK.fest München stellte in diesem Jahr im Rahmen seiner Hommage neun Filme der Grande Dame des tschechischen Dokumentarfilms vor.

Sandra Hüller mit Theaterpreis Berlin geehrt Die Schauspielerin Sandra Hüller hat den Theaterpreis Berlin erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde der 43jährigen am Sonntag in Berlin verliehen. Geehrt wurde Hüller für "ihre besonderen Verdienste um das deutschsprachige Theater", wie die Stiftung Preußische Seehandlung und die Berliner Festspiele mitteilten. Zu ihrem Spiel gehörten "extreme Ernsthaftigkeit und waghalsige Unbedingtheit" genauso wie ihr "leicht spöttischer, freundlich distanzierter Blick auf die Welt und die Dinge, die sie da tut", so die Jury. Sandra Hüller spielte schon an vielen Theatern und ist auch aus Kinofilmen bekannt, darunter "Toni Erdmann" und "In den Gängen". Für ihre Rolle als Hamlet am Schauspielhaus Bochum wurde die Schauspielerin mit dem renommierten Gertrud-Eysoldt-Ring geehrt. Den Theaterpreis Berlin hätte Hüller bereits im vergangenen Jahr bekommen sollen, doch wegen der Pandemie war die Verleihung ausgefallen. Nun wurde sie während des Berliner Theatertreffens nachgeholt. Dieses findet auch in diesem Jahr online statt.

DJV kritisiert FDP-Rundfunk-Beschluss Der Deutsche Journalisten-Verband hat den Beschluss des FDP-Bundesparteitags zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk als "populistisch" bezeichnet. Eine Reduzierung auf ein Nischen-Angebot wäre verfassungswidrig, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Überall. Die FDP nehme mit diesem Beschluss Platz auf der Bank der Rundfunkgegner aus AfD und Teilen der Union. Zudem seien die Länder für die Rundfunkpolitik zuständig. Insofern frage er sich, warum ein solcher Beschluss ins Programm für die Bundestagswahl aufgenommen werde, meinte Überall. Die FDP fordert eine Beschneidung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Senkung des Rundfunkbeitrags.