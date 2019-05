Nitsch-Ausstellung in der Albertina Altmeister des Wiener Aktionismus

Von Kristina Kotter

Für Hermann Nitsch ist die Malerei eine der ersten Disziplinen seines künstlerischen Gesamtkonzepts. (picture alliance/dpa/APA/HANS KLAUS TECHT)

Mit seinen Aktionen, bei denen auch Tierkadaver und Blut zum Einsatz kamen, hat Hermann Nitsch die Wiener Aktionismus-Bewegung mitgeprägt. Die Albertina widmet ihm jetzt die Ausstellung "Räume aus Farbe", in der nur Gemälde gezeigt werden.

Eine wandfüllende Leinwand in Rottöne getaucht auf schwarzem Hintergrund – Ölfarbe und Blut als Malmittel. Es gibt wohl kein plakativeres Gemälde, das für Nitschs malerische Anfänge steht, als das Blutorgelbild von 1962. Es gilt heute als das erste theoretische Konzept des Wiener Aktionismus und es markiert den Eintritt in die Ausstellung "Räume aus Farbe".

Für Hermann Nitsch ist die Malerei eine der ersten Disziplinen seines künstlerischen Gesamtkonzepts des Orgien Mysterien Theaters. Überraschend ist die Vielfalt im Umgang mit Farbe. Dazu der Direktor der Albertina, Klaus Albrecht Schröder:



"Es gibt viel mehr als ein rotes Schüttbild, es gibt viel mehr als nur Auferstehungsbilder, es gibt das schwarz, es gibt das bunte Leben seiner Kathedrale der Farben. Ich glaube, dass dieser mikroskopische Blick, das Gesamtwerk sogar besser verstehen lässt."

Ausstellung ist nach Schaffenszyklen geordnet

An die 100 Werke zeigt die Ausstellung, nicht chronologisch aufgebaut, sondern angeordnet nach den Schaffenszyklen – mal als Serie an der Wand angebracht, mal als Bodeninstallation. Diese Machart verdeutlicht, worauf es Nitsch ankam – das Malen als dramaturgischen Vorgang zu begreifen und zu erleben. Kuratorin Elsy Lahner:

"89 sind die Bilder noch sehr dünnflüssig. Bis 95 erleben wir eine Steigerung bis hin zu pastosen Bilder. Bei denen die Farbe fast klumpenartig aufgebracht wird oder mit den Händen einmassiert wird."

Nitsch schüttet Schweineblut auf eine Leinwand. Mit der 1995 von Greenpeace organisierten Aktion vor der französischen Botschaft in Wien wollte Nitsch gegen das Töten von Tieren für wissenschaftliche Zwecke protestieren. (picture alliance/dpa/Votava)

Die körperliche Aktion ist in Nitsches Malerei nicht wegzudenken. Im Gegenteil: sie ist zentral bei der Entstehung seiner Gemälde. Ein Markenzeichen, ist das Malhemd, das er ab 1986 in seine Werke integrierte. Auf andere Relikte wird in der Ausstellung bewusst verzichtet. Als einziges multimediales Element gibt es einen Videowürfel, der Ausschnitte verschiedenster Malaktionen zeigt – auch die, die besonders polarisiert haben.

Im Hintergrund hört man Kompositionen von Nitsch

Durchaus gelungen ist der Quervereis auf das künstlerische Gesamtkonzept von Nitsch. Und zwar auf seine sakrale Orgelmusik. Geht man durch die Ausstellung hört man im Hintergrund die Kompositionen von Hermann Nitsch. Eine gelungene Inszenierung findet auch der Künstler:

"Ich gestalte die Räume in Richtung eines sakralen Raumes. Jetzt sieht man die Räume, hört die Musik und sieh da, es passt zusammen."



Künstler Hermann Nitsch (r.) präsentiert seine Ausstellung "Räume aus Farbe" in der Albertina in Wien. (picture alliance/dpa/APA/HANS KLAUS TECHT)

Auch wenn das Ausstellungskonzept durchaus gelungen ist, nimmt es dem Wilden, dem Ungeordneten, dem Exzessiven, wie man es von Nitsch kennt, etwas an Schärfe und Radikalität. Dazu noch einmal Kuratorin Elsy Lahner:

"Ich hoffe schon, dass man Nitsch jetzt anders einordnet, anders wahrnimmt. Es geht uns nicht darum ein Bild zur revidieren, aber zu ergänzen. Ich glaube, dass gelingt mit dieser Ausstellung sehr, sehr gut."

Die Ausstellung "Räume aus Farbe" ist bis zum 11. August 2019 in Wien zu sehen.