Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. Juli 2020

Niederlande gedenken der Abschaffung der Sklaverei Die Niederlande haben an die Abschaffung der Sklaverei vor 157 Jahren erinnert. Kulturministerin van Engelshoven rief in Amsterdam dazu auf, sich gegen Rassismus und Diskriminierung stark zu machen. Am Amsterdamer Sklaverei-Denkmal wurden Kränze niedergelegt und eine Schweigeminute abgehalten. Am 1. Juli 1863 hatten die Niederlande mit einem Gesetz die Sklaverei in der Kolonie Surinam und in der Karibik abgeschafft.

Georg Ratzinger gestorben Der Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI., Georg Ratzinger, ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren in Regensburg. Georg Ratzinger war Priester und Kirchenmusiker. Bis 1994 war er drei Jahrzehnte lang Domkapellmeister und Leiter der Regensburger Domspatzen.

Unruhen in Äthiopien nach dem Tod eines Sängers In Äthiopien sind bei Protesten nach der Ermordung des prominenten Sängers und Aktivisten, Hachalu Hundessa, mindestens 59 Menschen getötet worden. Hundessa war am Montagabend in der Hauptstadt Addis Abeba erschossen worden. Er gehörte den Oromo, der größten Volksgruppe in Äthiopien, an.