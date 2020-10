Kulturnachrichten

Montag, 19. Oktober 2020

Nida-Rümelin befürchtet Kahlschlag in der Kultur Der frühere Kultur-Staatsminister Nida-Rümelin hat mehr Unterstützung für die Kulturszene in der Corona-Pandemie gefordert. Das eine Milliarde schwere Konjunkturprogramm für die Kultur sei nicht ausreichend, sagte er im Deutschlandfunk. Die Politik müsse merken, dass die sogenannte Systemrelevanz auch den kulturellen Bereich umfasse. Er forderte, dass jemand, der bisher nachweislich von der Kultur gelebt habe, so unterstützt werde, dass er über die Krise hinweg in seinem Beruf bleiben könne. Merkwürdigerweise sei die Kultur in dieser Krise „marginalisiert“ worden, sagte Nida-Rümelin. Er fürchte, ein zweiter europäischer Lockdown „wäre auch kulturell ein Kahlschlag“.

Friedenspreis des Buchhandels für Amartya Sen Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen ist in Frankfurt am Main mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Die Laudatio in der Paulskirche wollte Bundespräsident Steinmeier halten. Seine Rede wurde jedoch vom Schauspieler Burghart Klaußner verlesen. Das Staatsoberhaupt musste sich wegen der Corona-Infektion eines seiner Personenschützer am Samstag in Quarantäne begeben. Der Preisträger war zu der Veranstaltung, die wegen der Corona-Pandemie weitgehend ohne Publikum ablief, per Video aus den USA zugeschaltet. Die Feier wurde im ARD-Fernsehen übertragen.

Opus Klassik für Mutter und Kaufmann Die Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Sänger Jonas Kaufmann sind Preisträger des diesjährigen Opus Klassik. Die Auszeichnungen wurden im Konzerthaus Berlin verliehen. Eine neunköpfige Jury hatte zuvor Preisträger in 25 Kategorien bestimmt. Mutter wurde als "Instrumentalistin des Jahres" geehrt, Kaufmann für sein Album "Wien" in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen". Weitere Preisträger sind die litauische Dirigentin Mirga Grazinyte-Tyla, der Tenor Daniel Behle sowie die Sopranistin Diana Damrau für ihre Richard-Strauss-Einspielung "Vier letzte Lieder". Der Opus Klassik wurde zum dritten Mal verliehen. Nach der Abschaffung der umstrittenen Echo-Preise war er von Plattenfirmen, Konzertveranstaltern und Musikverlagen aus der Klassikbranche ins Leben gerufen worden.