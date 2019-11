Kulturnachrichten

Freitag, 8. November 2019

Nicole Heesters bekommt Deutschen Hörspielpreis Schauspielerin Nicole Heesters erhält den Deutschen Hörspielpreis der ARD. Sie werde für ihre Leistung im Hörspiel "Die Jahre" ausgezeichnet, teilte der Südwestrundfunk mit. In der Produktion leiht die 82-Jährige gemeinsam mit ihrer Kollegin Corinna Harfouch den Lebenserinnerungen der französischen Autorin Annie Ernaux ihre Stimme. "Aus ihrer Interpretation der literarischen Vorlage sprechen Weisheit und Warmherzigkeit genauso wie eine bodenlose Coolness", so die Jury. Heesters war die erste "Tatort"-Kommissarin und spielte in zahlreichen Kinofilmen. Das Hörspiel "Die Jahre" kann einen Monat lang in der ARD Audiothek angehört werden. Die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung wird während der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe vergeben.

Juli Zeh erhält den Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln Die Schriftstellerin Juli Zeh erhält den Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln. Die 45-Jährige gehöre zu den Autorinnen, die einen der ersten Plätze in der deutschen Gegenwartsliteratur für sich in Anspruch nehmen dürften, heißt es in der Begründung der Jury. Sie bewege sich in ihren Schriften im Grenzbereich von Literatur und Politik, von Dichtung und Wahrheit. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis wird am Freitag Abend von Oberbürgermeisterin Reker überreicht. Juli Zeh hat neben Romanen, Kurzgeschichten und Theaterstücken auch Sachbücher und Essays zu politischen Themen veröffentlicht.

Museen fordern Hilfe beim Klimaschutz Die Spitzen wichtiger Museen in Deutschland wollen mehr Klimaschutz in ihren Häusern. Das geht aus einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters hervor. Zwei Dutzend Direktorinnen und Direktoren führender Museen, Kultureinrichtungen und Institute fordern "eine zentrale Taskforce, die sich einzig den klimapolitischen Herausforderungen in Museen und anderen öffentlichen Ausstellungshäusern widmet". Der Kulturbetrieb könne "zum Vorreiter auch im Klimaschutz" werden. Zu den Erstunterzeichnern zählen Museumschefs aus Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin.

James Dean "wiederbelebt" durch Computertechnik James Dean wird 64 Jahre nach seinem Unfall-Tod in einem neuen Film wiederbelebt: Der jung verstorbene Hollywood-Star werde in einem Action-Drama zum Vietnam-Krieg in einer zweiten Hauptrolle auftreten, berichtete das Fachmagazin "Hollywood Reporter". Die Produzenten des Films "Finding Jack" erhielten die Zustimmung von Deans Familie. Der Film-Star, der 1955 ums Leben kam, soll mit Hilfe von Computertechnik in den Film integriert werden. Dafür nutzt das Unternehmen Magic City Films alte Dreh-Sequenzen und Fotos. Filmkritiker Thomas Klein zeigte sich gegenüber Deutschlandfunk Kultur skeptisch: "Im Grunde genommen heißt es für jeden größeren Superstar, wenn der keine Lust mehr hat, wenn der verstorben ist, sagt der Produzent, wenn das Original nicht zur Verfügung steht, holen wir es uns von der Festplatte. Das halte ich für bedenklich."